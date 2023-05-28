Эрдоган провозгласил «век Турции»

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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян следующую беседу решили провести под эгидой Евросоюза Петр Ковалев/ТАСС
Мирный договор по Карабаху могут заключить уже 1 июня, сообщили азербайджанские дипломаты. Это произойдет на встрече лидеров Азербайджана и Армении, намеченной на полях саммита Европейского политического сообщества, то есть под эгидой Запада. Правда, армянский МИД не разделяет оптимизма коллег из Баку. Но любопытно другое – почему две бывшие советские республики, враждовавшие с 1988 года, предпочитают мириться не в Москве? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...

НАТО лишает Европу мирного будущего

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
С начала 2000-х годов Россия пыталась создать триединую западную интеграцию, включающую англосакский мир, континентальную Европу и Россию. Но США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом. Подробности...

Адекватность в Армении победила самолюбие

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. Для маленькой страны категоричность уже не является лучшим способом выживания. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Эрдоган провозгласил «век Турции»

    Эрдоган заявил о «великой победе» и провозгласил «век Турции»

    28 мая 2023, 23:57

    Текст: Антон Антонов

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, одержавший победу на выборах, опубликовал в соцсетях поздравление с «великой победой Турции».

    «Да начнется век Турции!» – заявил Эрдоган в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

    В ходе предвыборной кампании Эрдоган рассказывал об успехах страны под его руководством к столетию республики, которые были объединены под слоганом «Век Турции», передает ТАСС.

    В октябре Турецкая Республика отмечает столетие своего создания, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер объявил о победе Эрдогана на президентских выборах. Обработано 99,43% бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами. Эрдоган набрал 52,14%, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.

    Эрдоган лидирует с 50,6% после обработки почти 90% бюллетеней

    28 мая 2023, 19:34

    Текст: Ольга Иванова

    После подсчета 89,5% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 50,6% голосов, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka.

    За его конкурента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 49,3% (более 23,6 млн), за Эрдогана – 50,67% (более 24,2 млн), сообщает РИА «Новости».

    Как сообщает гостелеканал TRT Haber, Эрдоган набирает 52,61% голосов, Кылычдароглу – 47,39% после обработки бюллетеней с 91,55% избирательных урн.

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (20)
    Эрдоган лидирует во втором туре после обработки почти 99% бюллетеней

    28 мая 2023, 20:22

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,79% голосов, необработанными остаются порядка 600 тыс. голосов, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (9)
    Эрдоган вышел к сторонникам и раздал детям деньги
    		   
    28 мая 2023, 14:58
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались на участке, где он голосовал, сообщают СМИ.

    Как передает РИА «Новости», люди кричали слова поддержки и скандировали лозунги в поддержку Эрдогана. Позже действующий президент вышел к людям, он говорил с ними и по традиции раздавал детям деньги.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

    Коментарии (3)
    СМИ: Эрдоган лидирует после обработки 40% бюллетеней
    		  
    28 мая 2023, 18:31
    Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн, результаты предварительного подсчета голосов опубликовало агентство Anadolu.

    Отмечается, что за Эрдогана проголосовали 57% избирателей (более 9 млн голосов), за его конкурента, лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу – 43% (более 6 млн голосов), передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

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    Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента

    28 мая 2023, 21:43

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики, сообщили в Кремле.

    Также победу турецкого презиента Путин назвал, наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    «Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», – указал Путин.

    Он пожелал Эрдогану успехов в деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.

    Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.

    Коментарии (13)
    В Турции завершился второй тур президентских выборов
    		   
    28 мая 2023, 17:43
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    В Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно, сообщил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

    Отмечается, что избирательные участки для голосования закрылись в 17.00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов, передает РИА «Новости».

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

    Коментарии (0)
    Оппозиционные СМИ заявили о лидерстве Кылычдароглу после подсчета 44% бюллетеней

    28 мая 2023, 18:42

    Текст: Ольга Иванова

    После подсчета 44% бюллетеней кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в 2%, об этом пишет оппозиционное агентство Anka.

    По данным агентства, за Кылычдароглу проголосовали 50,97%, в то время как за действующего президента Реджепа Эрдогана – 49,03%, передает РИА «Новости».

    До этого агентство Anadolu сообщало, что Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн.

    Коментарии (9)
    Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней более 85% избирательных урн

    28 мая 2023, 19:13

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,15% голосов после обработки бюллетеней с 85,45% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 46,85%, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

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    СМИ: Эрдоган продолжает лидировать после обработки бюллетеней из более 79% урн
    		   
    28 мая 2023, 19:01
    Фото: Murat Kocabas/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7% голосов, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Также сообщается, что после обработки бюллетеней из 79,09% избирательных урн Кемаль Кылычдароглу набирает 46,3% голосов, передает РИА «Новости».

    Между тем оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 75% бюллетеней Кылычдароглу остается лидером на выборах, за него проголосовали 50,8% (более 20,6 млн), за Эрдогана – 49,2% (более 19,9 млн).

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

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    Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из более 95% урн

    28 мая 2023, 19:38

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,34% голосов после обработки бюллетеней из 95,24% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (0)
    Эрдоган поблагодарил турецкий народ за отданные голоса

    28 мая 2023, 20:42

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении второго тура выборов в стране, назвав его праздником демократии, он поблагодарил граждан за отданные ему голоса.

    Эрдоган поблагодарил граждан, которые доверили ему управлять страной следующие пять лет, а также поблагодарил всех, кто «поспешил на избирательные участки за рубежом», сообщает РИА «Новости».

    «С Божьей помощью мы будем достойны вашего доверия. Как мы были достойны в течение 21 года, так и будем достойны», – заявил он.

    Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.

    Коментарии (0)
    ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах
    Глава ЦИК Турции Енер подтвердил победу Эрдогана на президентских выборах
    		   
    28 мая 2023, 23:15
    Фото: Depo Photos/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Победу на президентских выборах в Турции одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер.

    Енер сообщил, что обработано 99,43% бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами. Эрдоган набрал 52,14%, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%, разрыв между ними – более 2,2 млн голосов. 809 тыс. голосов, которые еще не были обработаны, не смогут изменить ситуацию, «даже если все они отойдут одному из кандидатов», сказал Енер. «Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению. Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова».

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    СМИ: Эрдоган вскоре прибудет в Анкару

    28 мая 2023, 17:39

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в скором времени прибудет из Стамбула в Анкару, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Отмечается, что в случае победы во втором туре президентских выборов обратится к населению из своей резиденции в Бештепе, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

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    Гостелеканал сообщил о лидерстве Эрдогана после обработки более 66% голосов

    28 мая 2023, 18:47

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,78% голосов, после обработки бюллетеней с 66,65% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Также сообщается, что его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 45,22%, передает РИА «Новости».

    При этом оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней Кылычдароглу лидирует с отрывом в почти 700 тыс. голосов. По данным СМИ, за Кылычдароглу проголосовали 50,93% (более 17,8 миллиона), за Эрдогана – 49,07% (более 17,2 миллиона).

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (0)
    Глава турецкого ЦИК Енер заявил об отсутствии происшествий на выборах президента страны

    28 мая 2023, 11:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Турции второй тур выборов главы государства проходит без происшествий, заявил руководитель Высшего избирательного совета (центризбирком) страны Ахмет Енер.

    Голосование во втором туре президентских выборов проходит без происшествий и проблем, сказал Енер, передает ТАСС.

    Фиксируется высокая заинтересованность граждан страны в политическом событии. Сейчас остается два кандидата в президенты, и центризбирком рассчитывает на более короткие сроки подсчета результатов, заключил глава ведомства.

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

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