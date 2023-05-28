Эрдоган провозгласил «век Турции»

Эрдоган заявил о «великой победе» и провозгласил «век Турции»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, одержавший победу на выборах, опубликовал в соцсетях поздравление с «великой победой Турции».

«Да начнется век Турции!» – заявил Эрдоган в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

В ходе предвыборной кампании Эрдоган рассказывал об успехах страны под его руководством к столетию республики, которые были объединены под слоганом «Век Турции», передает ТАСС.

В октябре Турецкая Республика отмечает столетие своего создания, передает РИА «Новости».

Напомним, глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер объявил о победе Эрдогана на президентских выборах. Обработано 99,43% бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами. Эрдоган набрал 52,14%, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.