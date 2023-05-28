В Турции завершился второй тур президентских выборов

Байден объявил о предотвращении катастрофического дефолта в США

Президент США Байден: Договоренности с республиканцами Палаты представителей предотвратили катастрофический дефолт

Достигнутые Белым домом и республиканцами Палаты представителей принципиальные договоренности предотвратили в Соединенных Штатах катастрофический дефолт и рецессию, говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

Байден объявил в письменном заявлении, что достиг со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти принципиального соглашения по бюджету. Глава Белого дома назвал это соглашение хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест, передает ТАСС.

По словам Байдена, договоренности стали важным шагом, который сокращает расходы, защищая при этом важнейшие программы для работающих и обеспечивая рост экономики.

При этом Байден сообщил, что в течение следующего дня группы переговорщиков Белого дома и конгрессменов-республиканцев завершат работу над текстом законопроекта и соглашение будет направлено в Палату представителей и Сенат США. Президент США настоятельно призвал обе палаты Конгресса США принять соглашение как можно скорее.

По данным Reuters, в рамках достигнутых договоренностей потолок госдолга США повышается на два года. При этом все не связанные с обороной расходы в 2024 и 2025 годах сохраняются на уровне 2023 финансового года, который начинается в США 1 октября. В то же время, по имеющимся у The Washington Post данным, оборонные расходы США в этот период будут увеличены. После 2025 года ограничения на бюджетные расходы отменяются.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о достижении принципиальной договоренности с Байденом в рамках консультаций о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов с целью предотвращения возможного дефолта.