На украинском видео атаки на российский корабль обнаружены признаки монтажа

Распространенная украинскими пропагандистами видеозапись атаки на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» является фальшивкой. Ролик содержит признаки монтажа, сообщают специализированные интернет-ресурсы.

«Видео - чистый фейк, просто очень толково сделанный», пишет специализирующийся на военно-морской аналитике телеграм-канал «Морская мощь государства». Так авторы канала оценивают пропагандистский ролик, выпущенный украинскими источниками после сообщений об атаке ВСУ на российский разведывательный корабль «Иван Хурс».



Как поясняют, кроме того, специалисты, на видео есть момент склейки, очень грамотного монтажа.

«Вот их катер идет за «Хурсом». Видны трассеры с корабля, пули, врезающиеся в воду недалеко от катера, катер приближается к борту. Потом короткий момент, когда вместо изображения какие-то помехи, и вот уже катер почти под бортом… но где пулемет? По катеру в этот момент должны стрелять, куда исчезла с российского корабля пулеметная тумба с пулеметом?», говорится в соответствующей публикации.

По их мнению, данный видеоролик является примером т.н. дипфейков - то есть сфабрикованной видеозаписи, умело выдающей себя за документальную.

Атака группы безэкипажных катеров ВМС Украины на корабль «Иван Хурс» произошла в ночь на 24 мая. Экипаж российского корабля вовремя заметил угрозу и успешно отразил нападение. 26 мая «Иван Хурс» благополучно вернулся на базу в Севастополь.

