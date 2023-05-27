Слуцкий озвучил предвыборную программу ЛДПР на 2023 год

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий обозначил наиболее приоритетные для страны направления, в их числе – демография, здравоохранение, образование и экономика.

Председатель партии подробно остановился на необходимости поддерживать участников СВО и их семьи. Предложение о введении в стране, наравне с материнским, отцовского капитала стало революционным, полагает Слуцкий.

Выдавать его будут только официально женатым мужчинам и использовать эти деньги в качестве алиментного фонда в случае развода.

Еще одна необходимая для повышения демографии и производительности труда инициатива — введение четырехдневной рабочей недели. Слуцкий считает, что для роста рождаемости у населения должны быть благоприятные условия. Когда у человека есть время на общение с семьей и отдых, работать тоже будет эффективнее.

Для прорыва России в сфере инноваций председатель ЛДПР считает важным на ближайшие 10 лет обеспечить исключительно бесплатное обучение в технических вузах страны и принимать абитуриентов только по конкурсу.

Еще одна важная тема – здравоохранение. Сейчас в России не хватает медицинских кадров. Особенно остро проблема стоит в регионах страны. Для решения этого вопроса ЛДПР предлагает создать единую систему оплаты труда медицинских работников на федеральном уровне, чтобы устранить неравенство зарплат в зависимости от региона.

Также Слуцкий предлагает вернуться к системе государственного распределения выпускников медицинских вузов, получивших образование на бюджетной основе. При этом необходимо обязательно предусмотреть стимулирование и «подъемные» для распределенных молодых специалистов.

Сейчас Россия находится в ситуации жесткого давления, отстаивая историческую справедливость, за которую погибали миллионы советских солдат, указал он. Страна отстаивает право мира быть многополярным, в котором будут уважать интересы каждого государства. Лидер ЛДПР призвал всех россиян сплотиться и встать плечом к плечу, помогать фронту и участникам СВО.

«Не врать и не бояться! С этим настроением ЛДПР зашла в очередной предвыборный год. Ревущий, бушующий, суровый сезон выборов-2023. В этом году ЛДПР пойдет на выборы в каждом регионе. На каждую избирательную кампанию. И везде сделает все возможное и немного сверх этого, чтобы победить! Мы критикуем власть не для того, чтобы манипулировать людьми, а для того, чтобы проблемы решались!» – заключил Слуцкий.