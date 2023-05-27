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Песков заявил о возрастающем вовлечении Запада в конфликт на Украине
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Запад каждый день все больше вовлекается в противостояние на украинской территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Предел эскалации должен диктовать разум странам коллективного Запада, но этого не происходит, заявил Песков, передает ТАСС.
Каждый день прямая и косвенная вовлеченность Запада растет с каждым днем, подчеркнул он. По его мнению, вовлечение Запада в конфликт может растянуть боевые действия во времени.
«Но это не может изменить ситуацию коренным образом. Это вообще не может изменить ситуацию», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков отмечал, что главное управление разведки (ГУР) Украины занимается террористической деятельностью, а Запад поддерживает киевский режим в этом.
Экс-советник Кучмы объяснил пропажу Залужного
Экс-советник Кучмы Соскин объяснил пропажу Залужного его разногласиями с Зеленским по контрнаступлению
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Разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским по контрнаступлению стали причиной того, что главком ВСУ Валерий Залужный не показывается на публике, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
Отсутствие Залужного в информационном пространстве продолжительное время свидетельствует о том, что есть вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях, заявил Соскин на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинскому руководству и его покровителям на Западе не понравилось интервью Залужного, где тот выразил восхищение талантом главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
Соскин отметил, что Залужного не смогут «убрать», так как его поддерживают жители страны.
Залужный с начала мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту.
После подобных сообщений украинское Минобороны опубликовало видео, на котором якобы выступил Залужный.
В Китае назвали шаг России, от которого Украина «задрожит от страха»
Sohu: Размещение российского ЯО в Белоруссии заставит Киев дрожать от страха
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Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха», сообщается в статье китайского портала Sohu.
По мнению автора материала, размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия Москвы сможет составить конкуренцию НАТО, в частности Соединенным Штатам, которые размещают ядерные боеголовки у своих союзников в Европе, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что этот шаг сможет оказать сдерживающий эффект на Украину, в связи с тем, что Киев находится рядом с белорусской границей.
«Если там будет размещен «Искандер-М» с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», – отметил автор статьи, добавив, что этот шаг со стороны Москвы и Минска окажет сдерживающий эффект на весь западный лагерь.
Также Sohu укзаывает, что на такой шаг Запад не может предпринять никаких действий, кроме критики и пустых угроз.
Кроме того, автор заметил, что Североатлантический альянс не осмеливался трогать Минска и раньше, а теперь и подавно НАТО не решится действовать опрометчиво.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии, места для хранения подготовлены.
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
Появились данные о причастности Запада к атаке корабля ЧФ «Иван Хурс»
Источник: Атаковавшие корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» катера были произведены на Западе и управлялись через спутники Starlink
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Беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink, заявил осведомленный источник.
По словам источника, аппараты запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году, управление ими осуществлялось посредством вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США, а целеуказание беспилотникам обеспечивали американские средства разведки, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что внешний вид украинских морских дронов типа «Микола», собираемых из комплектующих, поставленных Киеву натовцами, совершенно другой. На этом основании источник сделал вывод, что Киеву была передана незадекларированная партия новых морских беспилотных аппаратов западного производства для атак в Черном море. Как считает источник, вероятнее всего, за этим стоит Британия, имеющая большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана.
Он также обратил внимание, что диверсия против ВМФ России произошла в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, что является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии.
Источник подчеркнул, что масштабная накачка Украины оружием и обеспечение ВСУ разведданными для ударов по российским военным объектам все больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с Россией.
Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции, недалеко от пролива Босфор. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
ВСУ нанесли удар по Мариуполю ракетами Storm Shadow
Украинские военные ударили по городу Мариуполю дальнобойными ракетами в пятницу вечером, сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики.
По городу ударили две дальнобойные ракеты, сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что по Мариуполю выстрелили ракетами Storm Shadow, под ударом оказался завод «Азовсталь».
Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, прилет произошел в 20.10 мск с северо-западного направления.
Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной
Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной и предрек ей невеселое будущее
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев с помощью картинки высмеял Украину, и предрек ей будущее Сирии, Ирака и Ливии.
Медведев в своем Telegram-канале опубликовал картинку, при помощи которой высмеял Украину, которой западные страны ранее обещали будущее в Евросоюзе, но на самом деле, по его мнению, участь Киева разделить судьбу Ливии, Сирии, Йемена и Афганистана.
Ранее Медведев заявил, что до тех пор, пока у власти на Украине находится нынешний режим, возглавляемый Владимиром Зеленским, переговоры между сторонами конфликта будут невозможны.
В МИД назвали условия достижения мира на Украине
Дипломат Галузин: Для достижения мира Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и стать нейтральной страной
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Для достижения всеобъемлющего и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказавшись от вступления в Евросоюз и НАТО, признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Замминистра отметил в интервью ТАСС, что подходы России к урегулированию конфликта вокруг Украины неизменны: это защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России.
Он подчеркнул, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий со стороны украинских вооруженных сил и поставок западного вооружения.
Кроме того, подчеркнул Галузин, для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.
Также, должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, указал дипломат.
Заместитель министра иностранных дел российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что важным элементом урегулирования является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств. В частности, на законодательном уровне на Украине должен быть закреплен государственный статус русского языка, должны соблюдаться основные права человека, в том числе права на свободу вероисповедания, указал замглавы МИД России.
Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта на Украине в связи с отсутствием у Киева возможности одержать победу без прямого участия войск НАТО и нежеланием альянса воевать с Россией.
Минобороны показало встречу «Ивана Хурса» в Севастополе
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Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» пришел в Севастополь, в пункт постоянного базирования, после того как выполнил специальные задачи в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.
Корабль в море выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
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Также корабль отслеживал надводную обстановку юго-западной части моря для обеспечения безопасности судоходства в рамках зерновой сделки.
В Минобороны отметили, что при заходе в базу разведывательного корабля «Иван Хурс» в связи с памятной датой на Константиновской батарее была поднята историческая реплика флага брига «Меркурий», как символ преемственности боевых традиций моряков Черноморского флота.«Иван Хурс» в пункте базирования пополнит материальные запасы и продолжит выполнение задач.
Напомним, ВСУ атаковали корабль с помощью беспилотников рядом с Босфором. Минобороны указало, что все безэкипажные катера, участвовавшие в нападении, были уничтожены.
В Псковской области взрывом повредило административное здание
Глава Псковской области Ведерников заявил о повреждении административного здания нефтепровода из-за взрыва
Из-за взрыва в Невельском районе Псковской области субботним утром оказалось повреждено административное здание нефтепровода, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В своем Telegram-канале он написал, что рано утром произошел взрыв, в результате которого повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Обошлось без пострадавших.
Также Ведерников отметил, что взрыв мог произойти вследствие атаки двух БПЛА, проводится работа оперативной группы.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил падение двух БПЛА в Краснодаре.
Российские военные взяли в плен две группы ВСУ под Белогоровкой
Бойцы Южной группировки войск взяли в плен под Белогоровкой в Донбассе две группы противника, сообщил боец, участвовавший в операции.
Военный рассказал, что в плен попали две группы, в одной – все бойцы 81-й бригады ВСУ больше десяти человек, передает РИА «Новости».
Ранее военнослужащие российской группировки «Юг» с подразделениями спецназначения уничтожили склад боеприпасов и группу пехоты противника в районе Белогоровки.
Военный эксперт оценил потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск
Военный эксперт Киселев: Безвозвратные потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск составляют от 35 до 40 тыс. человек
Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Соледар и Артемовск составляют от 35 до 40 тыс. человек, выразил мнение военный эксперт из Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселев.
Киселев выразил мнение в эфире телеканала «Соловьев Live», что безвозвратные потери, которые ВСУ понесли в боях за Соледар и Артемовск, составляют от 35 до 40 тыс. человек, передает ТАСС.
Напомним, по данным, российского оборонного ведомства, потери Вооруженных сил Украины под Донецком за сутки превысили 190 военнослужащих.
Арестованного за сожжение Корана в Волгограде доставили в Грозный
Арестованный за сожжение Корана в Волгограде по заказу спецслужб Украины доставлен в Грозный
Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана по заказу спецслужб Украины, доставили в СИЗО в город Грозный.
Возле СИЗО Грозного собрались жители Чечни, передает ТАСС.
Напомним, житель Волгограда Никита Журавель за 10 тыс. рублей, полученных от спецслужб Украины, снял на видео, как сжигает Коран. Мужчину арестовали.
Ранее сообщалось, что по решению председателя СК России уголовное дело Журавеля, было передано для дальнейшего расследования следователям Чеченской Республики.
Минюст предложил отправить сжегшего Коран отбывать срок в мусульманский регион.
В МИД прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву
В российском МИД заявили, что поставки Анкарой вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня
Поставки вооружений и техники Киеву со стороны Анкары противоречат желанию Турции приблизить прекращение огня и никак не сочетаются с ролью посредника, заявил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.
По его словам, Анкара не единожды заявляла о намерении обеспечить скорое прекращение огня на Украине и выступить в качестве посредника в переговорном процессе. В этом случае поставки вооружений киевскому режиму противоречат вышезаявленным намерениям и не могут исходить от посредника мирного регулирования, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась.
ВС России сорвали попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ
Минобороны: ВС России сорвали попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ на Александро-Калиновском направлении
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Российские мотострелки и артиллеристы на Александро-Калиновском направлении сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Офицер сообщил, что мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями Южной группировки российских войск успешно сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении, передает РИА «Новости».
Он также рассказал, что авиация Южной группировки российских войск нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й украинской аэромобильной бригады на Лисичанском направлении, по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка, а также по скоплению живой силы, резервам и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.
Помимо этого, рассказал Астафьев, в районе населенного пункта Красногоровка экипажем тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожен взводный опорный пункт ВСУ.
Напомним, 11 мая Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ на различных участках линии соприкосновения.
Моряки «Ивана Хурса» рассказали, как отбили атаку беспилотников
Военнослужащие из экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали, как отбивали атаку беспилотников
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Военнослужащие Черноморского флота из экипажа корабля «Иван Хурс», уничтожившие беспилотные катера, рассказали, как отбивали атаку надводных украинских дронов в условиях плохой видимости.
В день атаки вахту по наблюдению надводной обстановки вели старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
По словам Максима Панежина, Украина воспользовалась плохой видимостью из-за тумана для атаки, но разглядеть направлявшийся первый беспилотник все-таки удалось, он вынырнул из тумана и был уничтожен. Военный отметил, что остальные дроны стали идти зигзагом, после того, как российские моряки открыли по ним стрельбу.
Мичман Евгений Щерба рассказал, что после взрыва первого беспилотника рассеялся туман, что помогло обнаружить остальные катера. По его словам, второй беспилотник он лично уничтожил из пулемета, приходилось действовать быстро и контролировать оба борта корабля.
Ранее экипаж корабля «Иван Хурс» представили к госнаградам.
До этого стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink.
Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Украина потребовала от Германии способные достать до Москвы ракеты
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Украина запросила у Германии способные долететь до Москвы крылатые ракеты Taurus
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Украина официально запросила у Германии способные долететь до Москвы дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин в начале мая обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Издание отмечает, что ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад ранее пообещал передать Киеву. Федеральное министерство обороны Германии подтвердило факт получения запроса, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что крылатая ракета Taurus может пролететь 500 километров и способна достать от украинской границы до Москвы. Некоторые источники издания усомнились в том, что Украина будет разумно использовать ракеты Taurus. В статье выражается опасение, что Киев может устроить неконтролируемую эскалацию конфликта.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина впервые применила против России британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью полета до 300 км.