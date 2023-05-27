Песков заявил о возрастающем вовлечении Запада в конфликт на Украине

Запад каждый день все больше вовлекается в противостояние на украинской территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предел эскалации должен диктовать разум странам коллективного Запада, но этого не происходит, заявил Песков, передает ТАСС.

Каждый день прямая и косвенная вовлеченность Запада растет с каждым днем, подчеркнул он. По его мнению, вовлечение Запада в конфликт может растянуть боевые действия во времени.

«Но это не может изменить ситуацию коренным образом. Это вообще не может изменить ситуацию», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков отмечал, что главное управление разведки (ГУР) Украины занимается террористической деятельностью, а Запад поддерживает киевский режим в этом.