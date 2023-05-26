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Путин предложил членам Совбеза обсудить соцгарантии участникам СВО
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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры соцгарантий участникам спецоперации и членам их семей.
Российский лидер, открывая совещание, заявил, что сегодня будут обсуждаться дополнительные меры социальных гарантий участникам СВО и членам их семей, передает ТАСС. После этого он передал слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО.
Взорвана использовавшаяся ВСУ дамба Карловского водохранилища
Взорвана использовавшаяся для снабжения ВСУ на Артемовском направлении дамба Карловского водохранилища
Дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались вооруженные силы Украины на Артемовском направлении, взорвана, сообщают украинские СМИ.
На кадрах в соцсетях видно, что осуществлять движение техники и переводить людей по дамбе теперь невозможно, вода большим объемом уходит из резервуара водохранилища, передает «Радио Sputnik».
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя «уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, которая активно использовалась для снабжения ВСУ», отметил в Telegram, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит».
Напомним, в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.
Американский эксперт объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Американский эксперт Дэвис объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Ситуация в украинском конфликте складывается все более положительно для России, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой, считает американский военный эксперт Дэниел Дэвис.
По словам эксперта, у Москвы все больше шансов одержать победу в конфликте на Украине, как бы это не расстраивало Запад. Дэвис в статье для 19FortyFive, в частности напомнил о победе России в Северодонецке, Лисичанске, Соледаре и Артемовске. При этом он уверен, что на Западе так привыкли недооценивать Россию, что не заметили роста профессионализма ее армии.
Дэвис выразил мнение, что Вашингтону не следует «удваивать ставку» и продолжать поддерживать заведомо проигрышный сценарий на Украине, передает РИА «Новости».
Эксперт также выразил мнение, что Киев сейчас решает: стоит ли начинать контрнаступление или поберечь силы для возможного летнего наступления России. Однако, по мнению Дэвиса, ни один из этих вариантов не приведет Украину к победе.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что цель Украины – вернуть все утраченные территории, но она не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.
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Минобороны: ВДВ России на Артемовском направлении отражают все атаки ВСУ
Минобороны: ВДВ России на южном фланге на Артемовском направлении отражают все атаки ВСУ
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Российские подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ, сообщают в Минобороны.
По информации ведомства, российские военные уничтожают личный состав и технику ВСУ на южном фланге, десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов и уверенно отражают все вылазки украинских формирований, передает РИА «Новости».
Также Минобороны опубликовало видеоролик, на котором видно, как гаубица артиллерии ВДВ Д-30 калибра 122 мм ведет огонь по сосредоточившемуся в лесопосадке противнику.
Как отметил на видео командир разведывательной группы с позывным «Камень», во время воздушной разведки была выявлена группа пехоты до 15 человек и две боевые машины противника.
«При поддержке минометной батареи нанесли огневое поражение. Тем самым противник понес потери и отступил назад», – заключил он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ.
В ДНР объяснили подрыв дамбы Карловского водохранилища
Депутат Бердичевский: Подрыв дамбы Карловского водохранилища затруднит контрнаступление ВСУ
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Подрыв дамбы Карловского водохранилища отразится на логистике противника. Более того, дожди размоют часть проселочных дорог, что также затруднит передвижение ВСУ. В преддверии ожидаемого контрнаступления все это играет нам на руку, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана.
«По дамбе Карловского водохранилища снабжалась группировка противника, находящаяся на северо-западе ДНР. В преддверии контрнаступления ВСУ важно поражать объекты, помогающие им закрепиться на местах. Фактически мы оставили противника без возможности пополнять запасы воды», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Конечно, имеются еще несколько проселочных дорог, по которым украинские военные могут обеспечить доставку. Тем не менее в скором времени в регионе должны начаться дожди, что сделает подобные транспортные артерии труднодоступными», – подчеркивает эксперт.
«Кроме того, подрыв дамбы уже сейчас приводит к подтоплениям позиций ВСУ. Это само по себе создает сложности для передвижения противника. Также из близлежащих сел начали эвакуироваться люди, что также играет на руку ВС РФ. Мы крайне щепетильно относимся к сохранению жизней гражданских, поэтому их отсутствие в этих населенных пунктах облегчит продвижение российских войск вперед», – резюмирует Бердичевский.
Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в социальных сетях, видно, что движение техники и перевод людей по объекту в настоящий момент невозможны.
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, отметил в своем Telegram-канале, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит». При этом еще в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали объект инфраструктуры.
Тогда начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркивал, что в случае подрыва в зоне затопления «окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек».
По его словам, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.
В Британии назвали условие возвращения России замороженных активов
Guardian узнала об отказе Лондона возвращать России замороженные активы без ее согласия выплатить Киеву «компенсацию»
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Великобритания не вернет России замороженные государственные активы, пока Россия не даст согласие на выплату «компенсации» Украине, заявили британские чиновники.
Власти Великобритании и ЕС рассматривают возможность конфискации активов, но решение не принято. В парламенте высказываются предложения полной конфискации активов, которые оценивались в 32 млрд долларов. Киев поддерживает это предложение. Предполагается, что в таком случае деньги передадут Украине напрямую, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Однако, как пишет Guardian, на Западе набирает популярность «менее рискованное с юридической точки зрения» решение – активы планируют держать замороженными, пока Россия не согласится на компенсацию Украине. Лондон не хочет брать на себя обязательства по конфискации средств ЦБ России, так как боится, что подобный прецедент парализует международную финансовую систему и приведет к ответным шагам против Великобритании.
Профессор колледжа Святой Анны Оксфордского университета Антониос Цанакопулос в комитете по иностранным делам Палаты общин британского парламента заявлял, что конфискация российских государственных активов, в отличие от их заморозки, стала бы нарушением международного права.
Напомним, СМИ сообщали, что чиновники из стран ЕС и Еврокомиссии рассмотрели «варианты» перевода Киеву прибыли от замороженных российских активо. И.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что отъем Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», средства придется возвращать с процентами.
Эксперт: Россия становится центром новых финансово-экономических отношений в мире
Политолог Егорченков: Страны Азии, Латинской Америки и Африки строят независимые от Запада финансовые системы
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Евразия идет по пути суверенизации относительно Запада. Москва находится в авангарде создания новых финансово-экономических и идеологических конструкций, альтернативных США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. Ранее в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.
«В мире ускорилось создание и развитие новых финансово-экономических центров, минимально зависимых от Запада. Россия находится в авангарде этих процессов. К этому привело санкционное давление США и ЕС на Россию и другие страны. Санкции стали внятным сигналом для Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки к тому, чтобы идти по пути суверенизации своих финансовых систем», – пояснил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
«Россия становится центром формирования новых финансово-экономических отношений, основанных на взаимности и децентрализации потоков. В Евразии Москва и Пекин – крупнейшие суверенные игроки, чье взаимодействие будет определять лицо евразийской интеграции. Россия всегда исторически была перекрестком, одним из центров культур, экономик и философий евразийского мира. Кстати, СССР тоже был по сути евразийским интеграционным проектом», – напомнил собеседник.
«Сейчас в мире идет противостояние не только экономических союзов, но и идеологий, и даже политических мифологий. Россия и наши союзники на пространстве Большой Евразии выступают антагонистом ценностям, поднятым на флаг Западом. Нашу приверженность традиционным ценностям нельзя трактовать как призыв к возвращению в прошлое. Мы выступаем против насильственного навязывания чуждых нам идеологем, касающихся, например, семейных и общественных отношений», – отметил он.
«Нельзя сказать, что Россия и ее евразийские партнеры выступают против всего западного. Отрицание того, что эволюция мировых общественных отношений происходит за счет конкуренции и взаимопроникновения моделей, антинаучно. Тем не менее, мы должны предложить нашей молодежи свои принципы, основанные на общей евразийской истории и культуре. И этим мы, кстати, представляем угрозу для США», – подчеркнул аналитик.
«Среди общих для Евразии конструктов сейчас особенно актуально, например, отрицание любых форм нацизма, фашизма и шовинизма, и противоборство попыткам их реконструкции в ряде стран Запада. Кроме того, Россия вместе с евразийскими партнерами выступает против колониализма, что, как ни странно, по сей день вполне актуально», – резюмировал Егорченков.
В четверг в Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов России Владимира Путина, Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.
«Сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться и наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», – сказал Путин. Он призвал поддерживать свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ государств.
Он также указал на необходимость укрепления технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики. «Можно подумать над созданием евразийских технологических альянсов с подключением третьих стран. Их целью могла бы стать организация новых наукоемких высокотехнологичных производств», – отметил глава государства.
«И конечно, общие усилия должны быть направлены на упрочение финансового суверенитета Евразэс путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка», – добавил Путин.
Отдельно он предложил добавить к свободе передвижению товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках Евразэс, пятую – свободу знаний. Она будет работать на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и госуправления.
«Это поспособствует формированию и развитию общего культурного пространства, общей евразийской идеологии. Это особенно важно для молодого поколения», – сказал российский лидер.
Шольц отверг идею заморозки конфликта на Украине
Шольц заявил о планах поговорить с Путиным и недопустимости заморозки конфликта на Украине
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Не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что собирается провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.
Шольц отметил, что его последний разговор с Путиным был довольно давно. Канцлер собирается «в подходящее время снова поговорить» с президентом России. По его словам, «в конечном итоге должно быть соглашение между властями в Москве и Киеве», передает ТАСС со ссылкой на Koelner Stadt-Anzeiger.
По словам Шольца, «Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир» и сделать «линию фронта новой «границей» между Россией и Украиной». Он сказал, что необходим «справедливый мир», причем «условием для этого является вывод российских войск». Однако Шольц уклонился от ответа на вопрос, касается ли это и Крыма. «Вывод войск. Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», – сказал он.
Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.
Рогов: ВСУ обстрелами Бердянска пытаются посеять панику среди мирного населения
Рогов: ВСУ намеренно уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожской области
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ВСУ наносят удары в основном по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, противник продолжает активную подготовку к контрнаступлению, для этого теперь в ход идут ДРГ, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Бердянск.
«Основная цель ударов ВСУ в Бердянске – это тылы. Противник бьет по логистическим центрам, транспортным узлам, складам с продовольствием и другим жизненно важным объектам. То есть они пытаются показать, что безопасных мест в Запорожской области нет, посеять панику», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Одновременно с этим очевидно желание противника разведать и уничтожить наши военные объекты, в преддверии своего наступления. В том, что оно будет на Запорожском направлении, сомнений нет. Также активно запускаются фейки для реализации информационно-психологических операций. В частности, в Сети распространяется видео с якобы последствиями попадания ракеты ВСУ по Бердянску, хотя на самом деле снято совершенно в другом регионе России и не сегодня», – отметил собеседник.
«Помимо обстрелов самого Бердянска, также были удары по Васильевке, Токмаку, Пологам и другим крупным населенных пунктам вблизи ЛБС. Наша система ПВО постоянно работает и достаточно хорошо справляется со своими задачами. Причем ВСУ ведут обстрелы как из РСЗО западного образца, например HIMARS, так и из «Градов», «Ураганов», а также из ствольной артиллерии», – рассказал он.
«К счастью, часть людей из прифронтовых населенных пунктов мы вывезли в рамках добровольного перемещения. Однако есть и те, кто достаточно легкомысленно относится к собственной жизни, отказываясь от временного переезда. Отмечу также, что в последнее время противник несколько изменил свою тактику. Вместо разведки боем, которая регулярно завершалась потерями 50-70 человек с их стороны, ВСУ осуществляют попытки прорыва диверсионно-разведывательными группами в количестве до пяти-семи человек, но они также уничтожаются. Наибольшую активность мы фиксируем на участке от Васильевки до Полог», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что в Бердянске Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил представитель оперативных служб России. Он отметил, что взрывы были «на окраине города». Как сообщает РИА «Новости», минувшей ночью ВСУ также нанесли удар по центру города Васильевка в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
В воскресенье вооруженные силы Украины нанесли удар по Бердянску крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, пострадавших в результате атаки нет. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, утром боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску, всего было выпущено семь ракет, четыре из которых – Storm Shadow, три – ложные цели, из них шесть ракет были перехвачены. Одна ракета упала на окраине города, разрушив столовую, пострадавших нет.
В начале мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дети с родителями, пожилые люди и некоторые другие категории граждан будут перемещены вглубь Запорожской области из районов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Он пояснил, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы данных населенных пунктов со стороны ВСУ. В перечень попали Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка.
Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов HIMARS и ракету «Гром-2»
Российская ПВО за сутки перехватила больше десятка различных снарядов, включая две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщило Министерство обороны.
В числе перехваченных оказались также десять снарядов РСЗО HIMARS и оперативно-тактическая ракета «Гром-2», сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Также за сутки уничтожены 24 беспилотника у поселков Ольшана (Харьковская область), Золотаревка, Николаевка (ЛНР), Артемовск (ДНР), Голая Пристань, Великая Лепетиха (Херсонская область), Комсомольское и Токмак (Запорожская область).
С начала СВО уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4341 беспилотник, 424 ЗРК, 9302 танка и других бронемашин, 1,1 тыс. машин РСЗО, 4908 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ранее в четверг Минобороны России заявляло о неудачных попытках ВСУ продвинуться на Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.
Медведев заявил о необходимости «уничтожить природу нацистской власти в Киеве»
Медведев заявил о невозможности завершить конфликт на Украине без «уничтожения самой природы нацистской власти в Киеве»
Чтобы конфликт на Украине не растянулся на десятилетия, требуется «уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве», заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», – приводит его слова ТАСС.
Медведев во время визита во Вьетнам заявил, что без изменения киевской власти следует ожидать «три года перемирия, два года конфликта – и снова все повторится».
Напомним, Медведев заявил, что Украина может исчезнуть после завершения спецоперации, так как будет разделена между Россией и странами ЕС.
Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
Глава генштаба США: Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
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Вашингтон при поставках вооружений Киеву установил правило, чтобы данная техника не применялась для атак на признанную США территорию России, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что военные США пока выясняют, применялись ли предоставленные США вооружения при вылазках диверсантов в Белгородской области, ответа прямо сейчас нет, передает ТАСС.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».
Российская ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью
Губернатор Голубев сообщил о сбитой над Ростовской областью украинской ракете
В районе Морозовска российская система ПВО сбила украинскую ракету, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Голубев подчеркнул в Telegram, что «военные выполняют свою работу» и призвал сохранять спокойствие.
В мае беспилотный летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области и взорвался.
Путин предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда
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Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда.
«Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу - объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда», – сказал глава государства в пятницу на встрече с членами «Деловой России».
По словам Путина, такое пятилетие следует «наполнить не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой», передает ТАСС.
На взгляд президента, во время пятилетия нужно заняться «улучшением делового и инвестиционного климата». «Эта работа ведется, но ее нужно продолжать», – указал он.
Также глава государства считает необходимым отнести к числу приоритетов на Пятилетие созидательного предпринимательского труда «рост эффективности и модернизацию отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами». «Ждем здесь и содержательных предложений от «Деловой России», РСПП, «Опоры России» и других бизнес-объединений», – заверил Путин.
Путин выразил уверенность в хорошем будущем России
Россию ожидает хорошее будущее, у страны есть огромные ресурсы для этого, заявил президент Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией».
«Что касается будущего, оно, на самом деле, есть у всех, только оно разное, вот это ключевой вопрос. И уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего людские ресурсы, человеческие ресурсы», – цитирует Путина ТАСС.
Также в ходе встречи глава государства отметил, что большая часть бизнесменов страны показали заинтересованность в работе в России. Он пояснил, что руководство России продолжит работу над снижением административных барьеров.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Киеве и нескольких областях Украины
В Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Харьковской областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что в Днепре (Днепропетровске) прозвучало не менее четырех взрывов. После этого украинские СМИ сообщили о новых взрывах в городе, передает ТАСС
Напомним, накануне взрывы прогремели в Киеве, а также в Сумской, Львовской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины.