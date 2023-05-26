Польша решила запретить проезд через границу с Белоруссией российским грузовикам

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26 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Германия реализовала план Маршалла наоборот

Немецкий промышленный фундамент, на котором строился ЕС, дал трещину SVEN SIMON/ТАСС
Германия официально ушла в рецессию. Ее экономика падает уже полгода. И прогнозы экономистов, в том числе западных, неутешительны. 2023 год будет одним из худших для Германии. Более того, падение может продолжиться и в 2024 году. Это плохие новости для всей еврозоны: немецкая экономика утянет европейскую за собой. Причина этого так очевидна, что на Западе о ней предпочитают не говорить. Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
Курды решили все равно поддержать оппозиционера Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, хотя этот кандидат и заключил сделку с их недругами – турками-националистами. Дело в том, что Эрдогана курды недолюбливают еще сильнее. Если оппозиции в воскресенье удастся привести курдов по максимуму на избирательные участки, она еще может победить. В противном случае – еще на пять лет Эрдоган останется президентом Турции. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Экзистенциальная война не терпит заморозок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если украинское наступление провалится, то Запад готов перейти к плану «б» – к замораживанию конфликта. Вот только Москву такой вариант не устраивает, ведь она четко понимает смысл этой заморозки. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Именно Польша наряду с Великобританией являются странами, которые максимально задирают ставки в противостоянии с Россией. Но не только это. Подробности...

«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Польша решила запретить проезд через границу с Белоруссией российским грузовикам

    Польша захотела запретить проезд через границу с Белоруссией российским и белорусским грузовикам

    26 мая 2023, 17:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Польские власти решили закрыть движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков с товарами.

    Грузовое движение через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных в России и Белоруссии, приостанавливается, гласит проект распоряжения правительства Польши, передает ТАСС.

    Ранее в Госдуму внесли проект обращения к правительству, в котором изложен призыв к запрету проезда для польских автоперевозчиков через российскую территорию. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой ущерб это нанесет обеим сторонам.

    Поляки устроили «пляжно-барные войны» против русских в Турции
    Mysl Polska рассказала о недовольстве поляков присутствием русских и украинских туристов на курортах в Турции
    		   
    25 мая 2023, 02:26
    Фото: Juergen Hasenkopf/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Турции польские туристы устроили «пляжно-барные войны», они недовольны присутствием русских и украинцев на курортах, пишут СМИ.

    Обозреватель Конрад Ренкас сообщил, что «польские гусары» не только не захотели играть с русскими в волейбол, но даже предприняли «атаки в турецких барах». Кроме того, поляков удивляет, что «страдающие украинцы» отдыхают в отелях или даже владеют на курортах квартирами. Гражданам Польши не нравится, что украинцы не пытаются «мстить встреченным русским», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    «А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах?» – заявил Ренкас. Он с сожалением отметил, что «в перегревшейся гусарской голове» нет места для подобных мыслей. Ренкас предложил польским туристам наслаждаться солнцем, отдыхом, покупками, а не обсуждать мировые проблемы на шезлонгах.

    По его словам, подобные «пляжно-барные войны», в которых только поляки и принимают участие, «выглядят инфантильными и смешными». Ренкас рекомендовал полякам прекратить думать о «ненавистных русских», которые, как считает обозреватель, еще несколько лет назад были безразличны его согражданам. Он выразил надежду, что в таком случае жизнь в Польше тоже станет легче.

    Напомним, журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка жаловалась, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.

    Коментарии (31)
    Лукашенко раскрыл название своей болезни
    Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом
    		   
    23 мая 2023, 21:53
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, комментируя сообщения о своей болезни, заявил, что не собирается умирать.

    Глава белорусского государства призвал успокоиться всех тех, кто думает, что он «умирать собрался», и пояснил, что сообщения о его заболевании – досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах, передает БелТА.

    Он добавил, что переболел аденовирусной инфекцией, и уточнил, что из-за плотного графика у него не было возможности пройти лечение. Ему нужно было посетить Москву, Гродно, Гомель, попасть на субботники – и «все это накопилось».

    «Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заключил Лукашенко.

    Напомним, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщал, что президент Белоруссии якобы заболел. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера.

    Коментарии (9)
    В Польше возмутились поведением украинских беженок
    TOK FM: В польском Люблине возмущены проблемами с алкоголизмом в семьях украинских беженцев
    		   
    26 мая 2023, 08:59
    Фото: Artur Widak/Reuters
    Текст: Александра Юдина

    Соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия, сообщает радиостанция TOK FM.

    По словам координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожаты Рабчевской, в последнее время соцработники получают больше сообщений о проблемах в украинских семьях, которые связаны с насилием и злоупотреблением алкоголем, а также о том, что дети остаются без надзора или голодными, передает РИА «Новости».

    Рабчевская отметила, что в украинском сообществе «немного больше толерантности» к алкоголю, в том числе и у женщин, которые могут прийти в бассейн с годовалым ребенком, «имея в организме три промилле алкоголя».

    Также координатор добавила, что есть случаи передачи детей в приемные семьи и интернаты, поскольку некоторым украинкам невозможно помочь.

    «С их стороны часто возникает сопротивление. Мы часто слышим: «А у нас, на Украине, так можно», – рассказала она.

    По словам Рабчевской, женщины не понимают, что страшного в избиении детей, например, в одной пощечине нет ничего страшного.

    Кроме того, соцработник рассказала, что некоторые украинки «не до конца понимают», что уход за ребенком в состоянии алкогольного опьянения вообще является преступлением, за которое они должны нести уголовную ответственность.

    Ранее британки пожаловались на уводящих из семей супругов украинских беженок.

    С начала спецоперации в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за январские выходные их стало больше на 52 122 человека.

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    Губернатор: Запрет работы польских перевозчиков не коснется Калининградской области
    Губернатор Алиханов заявил, что польским перевозчикам оставят возможность работать в Калининградской области
    		   
    24 мая 2023, 19:46
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    На Калининградскую область не будет распространяться запрет работы польских перевозчиков, этот вопрос решен с МИД и Минтрансом России, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

    По его словам, учтена география региона, поэтому запрет работы польских транспортных компаний в области действовать не будет, написал Алиханов в своем Telegram-канале.

    Глава региона добавил, что польские перевозчики составляют 15–18% от иностранных перевозчиков, которые работают в Калининградской области.

    Напомним, ранее Госдума обратилась в правительство России с просьбой исключить возможность работы польских автомобильных перевозчиков на территории России. Также депутаты призвали запретить заправлять польские грузовики на АЗС по ценам РФ.

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    Казахстан заявил об отсутствии планов вступать в союзные государства
    Пресс-секретарь Токаева Желдибай сообщил об отсутствии у Казахстана планов вступать в «какие-либо союзные государства»

    26 мая 2023, 07:57

    Текст: Антон Антонов

    Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

    Комментируя заявления, которые глава республики Касым-Жомарт Токаев сделал в ходе Евразийского экономического форума в Москве, Желдибай подчеркнул, что, по мнению Токаева, «интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку». Казахстан считает, что выход за эти границы «нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации», передает ТАСС.

    Оценивая отношения России и Белоруссии, Желдибай сказал, что «это уникальный прецедент». «Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели», – сказал Желдибай, отметив, что экономическая интеграция не является самоцелью.

    Подчеркивается, что «любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и прежде всего гражданам всех государств ЕАЭС».

    Напомним, Токаев на заседании второго Евразийского экономического форума в среду обратил внимание на феномен Союзного государства в структуре ЕАЭС и предложил обсудить работу в условиях разного уровня интеграции государств.

    Коментарии (17)
    Лукашенко заявил о начале перемещения тактического ядерного оружия из России в Белоруссию
    Лукашенко заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию началось
    		  
    25 мая 2023, 18:46
    Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Места для хранения подготовлены, перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко в эфире Первого канала.

    Лукашенко заявил, что Путин его проинформировал о подписании указа о действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, речь шла о конкретном документе, нужно было подготовить места хранения и прочее, это было сделано, передает ТАСС.

    Также президент Белоруссии заявил, что нестратегическое ядерное оружие, возможно, уже в республике. «Я приеду – посмотрю», — заключил Лукашенко.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского президента Владимира Путина за решение о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.

    Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.

    Коментарии (3)
    Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии
    Шойгу и Хренин подписали документы о содержании ядерного оружия России в Белоруссии
    		   
    25 мая 2023, 10:20
    Фото: Наталья Таланова/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, сообщает Минобороны Белоруссии.

    В ведомстве уточнили, что подписанные документы определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии, передает ТАСС.

    В то же время Шойгу подчеркнул, что эти меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». Он также уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой. «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», – указал министр.

    Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.

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    Коментарии (33)
    В ЕС отреагировали на соглашение России и Белоруссии по ядерному оружию
    Представитель политслужбы ЕС Стано заявил, что соглашение по ЯО между Россией и Белоруссией не приблизит деэскалацию
    		   
    25 мая 2023, 14:15
    Фото: Максим Гучек/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российско-белорусское соглашение о размещении в республике нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации», сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, соглашение не приблизит снижение напряженности, а напротив, ее повысит, передает ТАСС.

    Стано добавил, что соглашение между странами можно рассматривать в контексте «российской агрессии» и ее поддержки со стороны Белоруссии.

    «Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и реагировать, насколько необходимо», – заявил он.

    Ранее главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

    Как отмечал российский лидер Владимир Путин, российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.

    Коментарии (7)
    Песков ответил Токаеву на слова об одном на двоих ядерном оружии у России и Белоруссии
    Песков прокомментировал слова Токаева об одном на двоих ядерном оружии у России и Белоруссии

    25 мая 2023, 11:44

    Текст: Алина Власенко

    Союзное государство России и Белоруссии является наиболее продвинутой формой интеграции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что у Москвы и Минска «даже ядерное оружие сейчас одно на двоих».

    Песков подтвердил слова Токаева о том, что Союзное государство – это уникальный прецедент, «уникальная ситуация в мире», поскольку фактически в рамках одной интеграции «существует более продвинутая интеграция».

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Союзное государство России и Белоруссии – это более продвинутая интеграция, чем Евразийский экономический союз, передает ТАСС.

    Напомним, Токаев на заседании второго Евразийского экономического форума в среду обратил внимание на феномен Союзного государства в структуре ЕАЭС и предложил обсудить работу в условиях разного уровня интеграции государств.

    В четверг главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.

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    Коментарии (4)
    В Польше призвали власти готовиться к поддержке «восстания в Белоруссии»
    Экс-командующий Сухопутными войсками Польши Скшипчак призвал власти готовиться к поддержке «восстания в Белоруссии»

    24 мая 2023, 17:29

    Текст: Александра Юдина

    Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак на телеканале «Польсат» призвал власти страны подготовиться к поддержке «потенциального восстания в Белоруссии».

    По его словам, в случае если украинское контрнаступление завершится успехом, вооруженные белорусы, являющиеся частью потенциала украинской армии, не сложат оружие, а пойдут на Белоруссию, передает ТАСС.

    «Надеюсь, что это спровоцирует восстание в Белоруссии», – заявил он.

    Более того, Скшипчак призвал готовиться уже сейчас, чтобы «не проспать этот момент», когда нужно будет поддержать подразделения, которые будут проводить операцию против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Также генерал добавил, что «в случае восстания точно будет массовый выезд белорусов в направлении Польши».

    Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что на Западе имеются завышенные ожидания от грядущего контрнаступления ВСУ, которое может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих.

    Коментарии (12)
    Лукашенко: Евразийский формат интеграции начался на кухне Путина
    		   
    24 мая 2023, 18:32
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции стартовал на «кухне у президента России Владимира Путина», тогда в нем участвовала и Украина.

    По словам Лукашенко, он присутствовал у истоков многих процессов.

    «Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина», – передает РИА «Новости» слова белорусского лидера.

    Лукашенко вспомнил, что Путин тогда пригласил будущих участников ЕАЭС к себе домой, там же был тогда экс-президент Украины Леонид Кучма.

    Президент Белоруссии добавил, что тогда заявил, что «из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться на постсоветском пространстве».

    Вместе с Украиной тогда было разработано 28 документов, но страна позже от этого отошла.

    Коментарии (3)
    Песков назвал угрозы из Польши о перевороте в Белоруссии вмешательством в дела другой страны
    		   
    24 мая 2023, 18:15
    Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Польша открыто заявляет о готовности поддержать переворот в Белоруссии, что говорит о вмешательстве в дела других стран, в том числе силовым путем, Москва поможет Минску обеспечить безопасность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Песков в интервью журналиста Павла Зарубина, опубликованном в Telegram-канале ведущего, назвал Польшу враждебным государством, власти которой заходятся в истериках русофобии.

    Он указал, что Белоруссия является для России «партнером, союзником и братским государством», и Москва имеет обязательства по обеспечению безопасности Минска, что и будет сделано перед лицом очевидной угрозы.

    Ранее экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак на телеканале «Польсат» призвал власти страны подготовиться к поддержке «потенциального восстания в Белоруссии».

    Коментарии (3)
    Лукашенко не планирует участие в ПМЭФ в этом году
    Посол Белоруссии Крутой заявил, что Лукашенко не планирует участие в ПМЭФ в 2023 году

    23 мая 2023, 19:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский лидер Александр Лукашенко не планирует лично участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

    Лукашенко не планирует туда ехать и участвовать в форуме, сейчас ведется проработка 10-го юбилейного форума регионов Белоруссии и России, сказал Крутой ТАСС.

    По его словам, Белоруссию возглавит на ПМЭФ первый вице-премьер Николай Снопков, курирующий экономические вопросы. Также Крутой отметил, что сам намерен участвовать в форуме.

    Коментарии (3)
    Лукашенко заявил о готовности Минска противодействовать мятежу, который планирует поддержать Польша

    25 мая 2023, 13:12

    Текст: Елизавета Шишкова

    Белоруссия готова противодействовать мятежу, который готова поддержать Польша, об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.

    Он отметил, что в Белоруссии отслеживают «этих ребят, о которых больной генерал говорил».

    «На самом деле мы знаем, где они находятся. Поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», – приводятся слова Лукашенко в Telegram-канале «Пул Первого».

    Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал Варшаву подготовиться к поддержке «потенциального восстания в Белоруссии».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поможет Минску обеспечить безопасность на фоне таких заявлений.

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    Лукашенко: Россия идет в авангарде перехода к многополярному миру

    24 мая 2023, 21:21

    Текст: Вера Басилая

    Авторитет России в мире огромен, она идет в авангарде перехода к многополярному миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

    Лукашенко считает, что Россия должна быть очень активной, потому что рискнула бросить вызов однополярному миру, а Белоруссия идет в этом процессе рядом, передает ТАСС.

    Он также призвал не полагаться на ситуативность и на ту ситуацию, которая сейчас в мире. Лукашенко отметил, что будет союз стран, которые объединены стремлением к экономической и политической стабильности, обеспечением новой архитектуры международной безопасности.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции стартовал на «кухне у президента России Владимира Путина», тогда в нем участвовала и Украина.

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