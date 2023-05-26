Появились сообщения о самосуде украинских боевиков над комбатом

МИД назвал последствия отказа подключить Россельхозбанк к SWIFT

МИД в ответ на идею об альтернативе подключению Россельхозбанка к SWIFT предложил найти альтернативу зерновой сделке

Без подключения Россельхозбанка к SWIFT зерновой сделке «придется подыскивать альтернативы», сообщил МИД России. МИД предложил вывозить зерно по «коридорам солидарности» через соседние с Украиной страны.

Как указал МИД, почти сразу после продления сделки Украина и Запад стали требовать расширения украинского экспорта, используя «при поддержке ооновцев» заявления о «продовольственной безопасности, борьбе с голодом и помощи нуждающимся странам». Киев при этом не скрывает важность коммерческой прибыли для «военной экономики», сообщается на сайте МИДа.

Кроме того, Украина требует «дополнительных выгод» и расширения сделки, одновременно заявляя, что разблокирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» якобы не предусмотрено уже существующими условиями. МИД подчеркнул, что «транзит аммиака, как и завоз новых порций зерновых хоть и не прописан буквально, но подразумевается логикой договоренности». «По зерну это было сделано и делается сегодня, по аммиаку все осталось без движения», – говорится в сообщении.

МИД задается вопросом, о чем Секретариат ООН договаривался с Украиной, если «украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет». «Где все поборники продовольственной безопасности, которые так ратуют за вывоз украинской кормовой кукурузы и фуража, но молчат, когда блокируют поставки российского аммиака, необходимого для производства продуктов питания для 45 млн человек, прежде всего в странах Африки?» – заявил МИД.

Запад продолжает вводить санкции против российского сельхозэкспорта и не собирается способствовать Секретариату ООН в урегулировании продовольственного кризиса. В частности, в ЕС заявили, что не собираются переподключать Россельхозбанк к SWIFT. Не решаются и другие «системные» проблемы, заявил МИД. При этом Запад «не гнушается враньем» о том, что санкции якобы не распространяются на российские удобрения и продовольствие.

«Нам не привыкать к подобному лицемерию и «двойным стандартам». Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к А. Гутеррешу, предложившему известный Стамбульский «пакет» договоренностей, не может не вызывать удивления», – заявил МИД.

Секретариат ООН продолжает призывать к расширению сделки «без какого-либо алармизма или критики по поводу полного отсутствия прогресса по Меморандуму Россия – ООН», заявило министерство.

МИД отметил, что по ситуации с Россельхозбанком в ООН заявили, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции. В таком случае, подчеркнули в МИДе, «коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна». Без подключения Россельхозбанка к SWIFT и «прогресса по выполнению других «системных» проблем», зерновой сделке «также придется подыскивать альтернативы».

«Например, разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками», – заявил МИД.

Напомним, отказ этих стран пропускать украинское зерно вызвал крупный скандал в ЕС. Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины со 2 мая по 5 июня в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены. Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в ответ обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.



Черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений. Москва подчеркивала, что следующие два месяца станут для зерновой сделки решающими.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT. В ООН допустили проведение операций с Россельхозбанком вне системы SWIFT.