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Медведев не исключил победы «парня с деменцией» на выборах в США
Медведев счел возможной победу «парня с деменцией» на выборах президента США
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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил опасения в связи с тем, что победу на президентских выборах в США в 2024 году может одержать «парень с деменцией».
Медведева во время его визита во Вьетнам спросили, кто из возможных победителей выборов в США вызывает наибольшие симпатии у российской стороны. Как заявил в ответ замглавы Совбеза России, «главное, чтобы не выбрали парня с деменцией». «А выбрать могут», – приводит его слова ТАСС.
Оценивая кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа, Медведев заявил, что «Трамп – хороший парень, но трусоват». По мнению Медведева, Москве «исторически было легче всегда работать» с представителями Республиканской партии США.
Также Медведев заявил, что американский предприниматель Илон Маск «оказался неожиданно нашим парнем». При этом Медведев указал, что Маск не может баллотироваться в президенты США, так как «у него не натуральное происхождение» (Маск родился в ЮАР, у него гражданство ЮАР, Канады и США). «Но я бы на его месте подумал, чтобы начать компанию, чтобы изменить конституцию», – сказал Медведев. Вторая статья конституции США в том числе определяет порядок формирования исполнительной ветви власти.
Напомним, в феврале Медведев с иронией заявил, что прогрессирующая деменция Джо Байдена не должна стать помехой для выдвижения его кандидатуры на второй срок на должность президента США.
Экс-советник главы Пентагона допустил проведение военной операции США на Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут ввести ВВС и сухопутные войска вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину
Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории, заявил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
В американском руководстве все еще сильны настроения в поддержку киевского режима, заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom, передает РИА «Новости».
По его словам, США могут допустить введение американских военно-воздушных и сухопутных войск вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину в последний момент.
Целью подобных действий, по словам эксперта, станет сохранение действующей украинской власти от полного уничтожения.
Ранее Макгрегор заявлял, что Россия в ходе боевых действий вернет в свой состав Харьков и Одессу.
Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область
Представитель военной разведки Украины Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область техники США
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Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
Черняк заявил, что западные поставки предназначены для вооруженных сил Украины, причем «каждая пуля отслеживается» как Киевом, так и Западом. По версии Черняка, диверсанты якобы действуют самостоятельно, хоть ГУР и поддерживает с ними контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
В свою очередь, обозреватель Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в отчаянно опасную игру», если «действительно одобрил вылазки под Белгородом». По версии Мэттьюса, такие нападения «непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», передает ТАСС.
Источники Мэттьюса утверждают, что «высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов». Он поддерживает военные действия Киева на территории, которую считает «украинской», но указывает, что «вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации». Такие действия могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», считает Мэттьюс.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».
Политолог назвал три причины выдвижения Десантиса на выборах президента США
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Республиканец Рон Десантис собирается участвовать в выборах президента США, чтобы собрать денег и рейтинг, чтобы спокойно готовиться стать безусловным преемником Дональда Трампа на выборах в 2028 году, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее губернатор Флориды Рон Десантис решил участвовать в президентских выборах в США.
«До начала республиканских праймериз осталось восемь месяцев, но Дональд Трамп уже резко усилил свои позиции, отрыв у него очень большой – около 40% от Десантиса. Сложно представить себе сценарий, при котором этот расклад изменится. Десантис может неплохо выступить в отдельных штатах, но в общем Трамп его в одну калитку вынесет», – считает Малек Дудаков.
Политолог предположил несколько причин решения Десантиса выдвигаться в президенты США.
«Думаю, он хочет попытать счастья – а вдруг получится. Во-вторых, хочет набрать известность в целом по стране, потому что пока он остается больше политиком региональным. Пока его знают больше дома, во Флориде. В-третьих, он хотел бы собрать денег. В итоге, даже если он проигрывает праймериз, Десантис останется при своих и уже будет спокойно готовиться к тому, чтобы стать бесспорным преемником Трампа и более уверенно выйти на выборы в 2028 году», – отметил эксперт
Ранее телеканал CNN сообщил, что губернатор штата Флорида Рон Десантис 24 мая объявит о том, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году, передает ТАСС. Об этом он сообщит в среду в прямом эфире в Twitter во время беседы с Илоном Маском.
До этого сенатор от Республиканской партии Тим Скотт зарегистрировался кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов.
Между тем бывший глава американской администрации Дональд Трамп выразил готовность признать результаты президентских выборов 2024 года в США, если он сочтет эти выборы честными.
Эксперты: Пентагон прикинулся обманутым Украиной после атаки на Белгородскую область
Политологи объяснили, почему Пентагон дистанцировался от атаки ВСУ на Белгородскую область
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Власти Украины подставили США провалом операции в Белгородской области. Поэтому США перешли к плану «Б» и на все претензии отвечают в стиле «мы вас туда не посылали». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Васильев. Ранее Госдеп и Пентагон дали противоречащие друг другу комментарии по нападению украинских диверсантов на Белгородскую область.
«Я думаю, использование американской техники при нападении на Белгородскую область было санкционировано Вашингтоном. Но операция пошла не по плану. Часть диверсантов была уничтожена, а потом мы показали разбитую американскую технику на весь мир. В итоге в США перешли к плану «Б» и на все претензии отвечают, мол, «мы вас туда не посылали», – пояснил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.
«На мой взгляд, у США нет «красных линий» относительно передачи техники третьим лицам, как бы они ни назывались, и уж тем более они не против операций на территории России. Однако для прессы заявляется обратное, потому что в Штатах не уверены в успехе подобных акций. И поскольку очередная украинская операция провалилась, они делают вид, будто бы Украина их подставила. Вашингтону выгодно быть обманутым ВСУ и ГУР МО Украины», – указал аналитик.
В то же время политолог-американист Малек Дудаков считает, что Госдеп и Пентагон спустят с рук атаку ВСУ на Белгородскую область. «Но и в целом подобные вылазки давно ожидались и были лишь делом времени», – отмечает эксперт.
«Да, в западных столицах многие недовольны тем, что американская военная техника попала в руки наших военных. Кроме того, диверсия ВСУ обернулась полным провалом. Но все заявления США о том, что они не поощряют такие атаки, не стоят выеденного яйца. Украинская сторона постоянно занимается подобными вещами, просто раньше американская техника так ярко не светилась», – добавил он.
«Более того, я думаю, что в реальности США не ставят каких-либо условий украинцам по поводу неприменения американского оружия против признанной ими территории России. Также я допускаю, что в дальнейшем возможны и более серьезные провокации. Нужно быть готовыми к тому, что украинцы в рамках контрнаступления попытаются совершить нечто аналогичное, только куда большими силами», – заключил Дудаков.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер попытался «отмежеваться» от подготовки Украины к проникновению диверсантов в Белгородскую область. «Власти США не одобряли передачу техники третьей стороне, вне ВСУ. Украинское правительство не запрашивало о такой передаче. Мы продолжаем следить за ситуацией», – приводит его слова Пентагон.
Кроме того, США «скептически относятся» к информации о том, что американская военная техника, предоставленная Украине, использовалась в ходе боевых действий на российской территории, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. «Мы не поощряем атаки за пределами Украины. Но мы оставим право нашим украинским партнерам решать, как вести эту войну», – приводит The Hill слова дипломата.
Издание The New York Times указало, что использование американской военной техники на российской территории может обострить отношения между Украиной и США. «США предоставили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, при этом одним из условий является то, что она не будет использована для нападения на Россию в пределах ее собственных границ», – говорится в материале.
Также, как уверяет издание со ссылкой на неназванный украинский источник, в составе нападавших не было военнослужащих ВСУ, там были только бойцы организаций «Легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией) и «Русский добровольческий корпус».
Ранее эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснили, зачем Украина совершила диверсию против приграничных сел Белгородской области.
Белгородскую область за два дня до нападения снимал американский спутник
Грайворонский округ Белгородской области незадолго до нападения украинских боевиков снимал американский коммерческий спутник GeoEye-1, следует из данных компании Maxar.
На сайте Maxar есть снимки района от 20 мая, передает РИА «Новости».
Отмечается, что другие американские космические аппараты Worldview-2 и Worldview-3 снимали этот же округ 17 и 5 мая. Maxar производит и обслуживает спутники и другие космические аппараты.
В понедельник на территорию Белгородской области прошли украинские боевики, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 диверсантов.
Медведев: США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
Зампред Совбеза Медведев заявил, что США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
Американская сторона обязана выплатить компенсацию российской для восстановления городов Артемовска и Мариуполя в Донецкой народной республике, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Вашингтон должен выделить средства Москве для восстановления Артемовска, Мариуполя и других мест, которые были разрушены при поддержке США, сказал Медведев в интервью RT.
Также США должны компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков».
По словам зампреда Совбеза, конечной целью для себя американское руководство видит разрушение России как страны, а потому занимается ее сдерживанием и ограничениями, тем же самым они занимаются и в отношении Китая. Медведев выразил уверенность, что у США не получится воплотить свои планы.
Ранее Медведев предлагал американскому миллиардеру Илону Маску, интересовавшемуся обстановкой в Артемовске, посетить этот город.
В Совфеде указали на ответственность США за нападение украинской ДРГ в Белгородской области
Сенатор Долгов: Диверсия в Белгородской области подтвердила спонсирование США терактов в России
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В США заявляли, что оказывают давление на Украину, чтобы ВСУ не использовали западную технику для ударов по территории РФ. Ситуация в Белгородской области подтвердила, что Вашингтон спонсирует террористические атаки на Россию, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Константин Долгов. Ранее в Сети появилось видео американской бронетехники перед прорывом украинской ДРГ в Белгородскую область.
«США давно являются спонсорами террористических атак, которые ВСУ пытаются организовывать на территории нашей страны. При этом Вашингтон начал вести эту политику не вчера. Более того, совершенно очевидно, что ситуация в Белгородской области полностью подпадает под статью о терроризме», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Целью боевиков стали не военные склады, а объекты гражданской инфраструктуры. Все помнят, как представители США говорили, что подают сигналы Украине о недопустимости нанесения ударов по территории РФ в границах до 2022 года. И что мы видим теперь? Террористы, использующие американскую экипировку, американскую технику, проникают в мирный российский город и действуют прямо противоположно заявлениям Штатам», – замечает сенатор.
«В связи с этим наш ответ должен быть жестким, ясным и четким», – подчеркивает сенатор. Террористы будут ликвидированы. Вашингтон же, как пособник, обязательно ощутит последствия на собственной шкуре. Конечно, сейчас каналов связи с США практически не осталось, но, думаю, наши дипломаты найдут способ донести до американцев, что именно мы думаем о подобных вылазках», – акцентирует Долгов.
«На мой взгляд, если учитывать весь объем поставок Вашингтона Украине, то использование диверсантами американской техники и экипировки кажется каплей в море. ВСУ регулярно получает HIMARS, танки, ракеты и другие боеприпасы. То есть США не просто поддерживают какие-то местные террористические акты, но в целом содержат всю военную кампанию против России», – добавил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Удары по границам нашей страны не только не запрещаются со стороны Белого дома, но и всячески поощряются американской верхушкой. Далеко ходить не нужно – неоднократно мы слышали выступления, в которых поддерживались потенциальные удары ВСУ по Крыму. Это крайне опасная ситуация, требующая ответных мер», – резюмирует Джабаров.
Ранее военкоры опубликовали видео американской бронетехники перед прорывом диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область. Преимущественно представлены американские бронетранспортеры MaxxPro, также есть Hummer, танк и внедорожники. Рядом с колонной можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками.
Примечательно, но на фоне проникновения украинской ДРГ на территорию Белгородской области, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что «украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции», цитирует ТАСС.
По его версии, Вашингтон не призывает Киев к вылазкам на территории России. «Мы очень ясно дали понять украинцам, что не призываем к атакам за пределами украинских границ и не обеспечиваем возможности для них», – добавил Миллер.
Он также сообщил, что такого рода вылазки и применение Украиной по территории России поставленных американцами вооружений не влияет на расчеты Вашингтона, касающиеся планов передачи Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16.Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника.
Позже Гладков информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.
Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.
Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
Медведев заявил об исчезновении Украины после завершения СВО
Украина может исчезнуть после завершения спецоперации, так как будет разделена между Россией и странами ЕС, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, конфликт может прекратиться «с разумными гарантиями его невозобновления», но сохранится террористическая активность «украинских нацистов», которые могут быть рассредоточены на территории государств ЕС, которым отойдут западноукраинские земли, написал он в своем Telegram-канале.
«Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным», – считает Медведев.
Ранее Медведев заявил, что переговоры между Москвой и Киевом сейчас не нужны.
В США указали на проблемы в связи с поставками Украине F-16
Newsweek: Для поставок Западом истребителей F-16 Киеву необходимо решить три важных проблемы
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Для поставок Западом истребителей F-16 американского производства Киеву необходимо решить три важных вопроса, выразила мнение обозреватель американского журнала Newsweek Элли Кук.
Как отметила журналистка, для использования F-16 Украине требуются не только хорошо обученные специалисты, но и новые цепочки поставок, процедуры технического обслуживания, инфраструктура, включающая в себя «гладкие взлетно-посадочные полосы». Кроме того, эти объекты могут стать «главной целью» для ударов, передает РИА «Новости».
Кроме того, обозреватель напомнила, что обучение украинских летчиков займет продолжительное время, которое измеряется не неделями, а месяцами.
Она также выразила опасения, что решение поставить Украине истребители F-16 может иметь значительные геополитические последствия и спровоцировать эскалацию.
В понедельник официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал поставки Украине истребителей F-16 приоритетом для Соединенных Штатов. Позже в Пентагоне заявили о «непредназначенности» истребителей F-16 для контрнаступления ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей.
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков США над Балтикой
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтийским морем
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Российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем и оттеснили их от границы Российской Федерации, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, средства воздушного контроля России обнаружили две воздушные цели над Балтийским морем, которые приближались к российской границе.
Истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа были подняты в воздух для недопущения нарушения границы Российской Федерации.
В Минобороны сообщили, что воздушные цели были опознаны как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. После их удаления от госграницы истребители вернулись на аэродром базирования, граница нарушена не была.
Ранее в среду российский истребитель Су-27 вылетал на перехват стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем.
Десантис подал документы для участия в выборах президента США
Губернатор Флориды Десантис подал документы для участия в выборах президента США в 2024 году
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Республиканец Рон Десантис, который сейчас занимает пост губернатора штата Флорида, подал документы для участия в выборах президента США, запланированных на ноябрь 2024 года, следует из данных американской Федеральной комиссии по выборам.
Американские СМИ полагают, что 44-летний Десантис – основной соперник экс-президента США Дональда Трампа за право представлять Республиканскую партию на выборах. По данным NBC, Десантиса поддерживает не менее 31% избирателей-республиканцев, Трампа – 46%, передает ТАСС.
Политолог Федор Лукьянов отмечает в Telegram, что Десантис, как следует из результатов опросов избирателей, «пока сильно отстает от Трампа». «Но, во-первых, чего только ни может случиться. Во-вторых, точно объявление о намерениях стать номером один в партии – если не сейчас, то через некоторое время», – заявил Лукьянов.
Напомним, американист Малек Дудаков полагает, что среди республиканцев победу одержит Трамп, но Десантис сможет собрать деньги и рейтинг, чтобы стать безусловным преемником Трампа на выборах в 2028 году.
Патрушев: Многие страны назвали конфликт на Украине войной США против России
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Многие страны констатировали, что в ходе конфликта на Украине США воюют против России, заявил секретарь Совбеза (СБ) России Николай Патрушев по итогам XI международной конференции по безопасности.
Патрушев отметил, что многие страны, говоря о многополярности, заявляют, что такой мир уже установился, а США стремятся доминировать и их не устраивает многополярность, передает ТАСС.
Также, по словам Патрушева, многие страны называли Россию и Китай новыми центрами многополярного мира и констатировали, что Запад это не устраивает. Секретарь СБ России заявил, что страны – участницы международной конференции безопасности пришли к выводу, что Запад решил ослабить Россию и Китай, либо ликвидировать эти центры многополярного мира.
«В отношении России, они говорят, выбрана такая тактика, ведь все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России», – отметил Патрушев.
Ранее Путин заявил, что ЕАЭС становится одним из центров многополярного мира.
Госдолг США превысил российский в 107 раз
Американский госдолг превысил российский в 107 раз
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Государственный долг Соединенных Штатов по итогам прошлого года сравнялся с совокупной задолженностью 13 крупнейших государств-должников и превысил российский в 107 раз, следует из расчетов на основе данных национальных министерств финансов.
Так, госдолг США по итогам 2022 года достиг рекордных в 31,42 трлн долларов, а обязательства следующих 13 крупнейших должников в сумме составляют всего на 23 млрд меньше – 31,4 трлн долларов.
На втором месте по задолженности за США следует Япония с долгом в 9,59 трлн долларов, за ней идет Китай, госдолг которого составляет 3,75 трлн долларов. Немногим меньше задолжала Британия – 3,03 трлн долларов. На пятой строчке среди крупнейших стран-должников расположилась Италия с долгом в 2,88 трлн долларов. В десятку также входят Франция, Индия, Германия, Испания и Канада.
Госдолг России по итогам прошлого года составил 294,8 млрд долларов. При этом за первый квартал 2023 года задолженность российского правительства снизилась на 15,2 млрд долларов. За это же время госдолг США продолжил расти и увеличился на 0,1%, достигнув нового рекорда в 31,46 трлн долларов.
Для сравнения брался показатель совокупного прямого долга федерального правительства на конец четвертого квартала 2022 года, передает РИА «Новости».
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает возможной ситуацию, при которой США столкнутся с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня.
В Пентагоне поставили под сомнение использование американской техники в Белгородской области
Пентагон: Вашингтон не одобрял передачу Украиной техники военизированным формированиям третьей стороны
В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо военизированным формированиям третьей стороны, заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
«Украина также не запрашивала каких-либо подобных поставок. Это то, за чем мы продолжим следить», – передает ТАСС его слова.
Также Райдер подчеркнул, что ведомство изучает сообщения об использовании американской техники при атаке диверсантов в Белгородской области.
Минобороны США также не подтверждает сообщение о начале обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16, добавил Райдер. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что обучение уже ведется.
Райдер добавил, что подготовка начнется в ближайшие недели или месяцы, но о поставке самолетов Киеву не уточнил.
Ранее публиковалось видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками.
Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
Глава генштаба США: Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
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Вашингтон при поставках вооружений Киеву установил правило, чтобы данная техника не применялась для атак на признанную США территорию России, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что военные США пока выясняют, применялись ли предоставленные США вооружения при вылазках диверсантов в Белгородской области, ответа прямо сейчас нет, передает ТАСС.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».