Медведев перечислил «заслуги» Байдена на первом сроке главы США

Прогрессирующая деменция Джо Байдена не должна стать помехой для выдвижения его кандидатуры на второй срок на должность президента США, сыронизировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канал он отметил, что за время первого срока Байден отличился тем, что путал названия, имена и даты, терялся в собственном офисе, хранил в гараже личного дома секретные документы и потратил на «неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну» больше 100 млрд долларов.

При этом Медведев подчеркнул, что все экономические проблемы своей страны сваливает на «происки России». Он также добавил, что «по рассеянности» американский лидер может начать третью мировую войну.

«Безусловно, прогрессирующая деменция – не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», – подытожил Медведев.

В Белом доме сообщали, что Байден намерен баллотироваться на второй срок, скорее всего, он примет решение в начале 2023 года.

Сообщалось, что на президентских выборах в США в 2024 году «секретным оружием» действующего американского лидера Джо Байдена может стать его жена Джилл Байден, которая будет обращаться к женщинам-избирателям как «учитель, мать, мачеха и бабушка».