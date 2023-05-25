Минпромторг прокомментировал сообщения о приостановке поставок линз в Россию

Минпромторг: Российские предприятия имеют свободные мощности по производству линз

На российских предприятиях есть свободные мощности по выпуску интраокулярных линз, которые позволят полностью закрыть потребность, сообщили в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что ряд стран, кроме США, не планирует прекращение поставок, передает ТАСС.

Между тем в маркетплейсе Ozon заявили о росте спроса с 24 мая в 2,5 раза на покупку контактных линз, рост цен с начала мая незначительный, без резких всплесков. В компании отметили, что продавцы сами определяют ту цену, по которой готовы продавать товары.

Ранее американская компания Johnson&Johnson разослала партнерам уведомление о вынужденной приостановке импорта контактных линз, но на российском рынке достаточно линз импортного производства.

До этого Минпромторг пообещал включить линзы в параллельный импорт при прекращении их поставок.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему из-за санкций россияне не останутся без очков и контактных линз.