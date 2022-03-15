Эксперт: Из-за санкций россияне не останутся без очков и контактных линз

Отечественные производители линз для очков и контактных линз полностью зависят от иностранных компаний, поэтому наладить отечественное производство будет непросто, рассказал газете ВЗГЛЯД директор сети «Интероптика» Евгений Веселов. Но, по его словам, скоро будут налажены новые пути поставок в Россию этой оптики. Правда, это отразится на ее цене.

«Санкции уже отразились на оптическом рынке. Товары, которые поставляются в Россию по нашему направлению, – это исключительно импортный товар. То незначительное производство линз оптических, контактных, которое находится в России, также зависит от импортного сырья: заготовок, мономеров и так далее», – говорит Веселов.

Он рассказывает, что в конце февраля всеми поставщиками уже был анонсирован рост цен на 15–45%. Это объясняется тем, что иностранным производителям приходится заново налаживать логистику: поставки пойдут через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а в ближайшее время ожидается, что подключится Казахстан и другие страны.

«Далеко не все поставщики нашли новые пути доставки. Но, думаю, они тоже скоро адаптируются, и я надеюсь, что так или иначе мы не останемся без товара. Цена, соответственно, тоже прежней не будет, потому что новые логистические схемы приведут к росту транспортных издержек – они составят не менее 10%. Вдобавок наблюдается серьезная волатильность рубля, политические риски и так далее», – объясняет эксперт.

Отечественной продукции на оптическом рынке как таковой нет, продолжает собеседник. Он подчеркивает, что есть единичные производители, но на рынке их доля сводится к 0,1%. Кроме того, российские производители линз, как правило, в той или иной степени принадлежат крупным европейским компаниям или зависят от иностранных поставщиков и импортного сырья (комплектующих, заготовок и т.д.).

«Для того, чтобы наладить свое хорошее качественное производство, надо затратить большое количество денег. Это реально миллионные инвестиции в евро. А что касается производства тех же линз для очков, то 90% материала, который используется для них, делает японская компания. На этом материале сидят абсолютно все производители линз в мире», – делится Веселов.

Ранее ряд стран ввели против России санкции в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, в связи с чем появились проблемы с поставкой иностранных товаров. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская экономика действительно переживает трудности из-за введенных Западом санкций, однако Москва рассматривает эти ограничения как возможность для развития.