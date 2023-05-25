Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против России и Белоруссии

Шойгу заявил о необъявленной войне коллективного Запада против России и Белоруссии

Коллективный Запад развязал против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

По словам министра, Москве и Минску приходится противостоять коллективному Западу, который ведет против стран необъявленную войну. В то же время, указал Шойгу, деятельность Североатлантического альянса стала максимально агрессивной. В частности, НАТО ведет учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ Союзного государства, передает ТАСС.



В свою очередь Хренин заявил, что Минск заинтересован в развитии военных стратегических отношений с Москвой.

Министр обороны Сергей Шойгу утром в четверг прибыл в Белоруссию, где участники заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсудят региональные вызовы и угрозы.