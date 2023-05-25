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Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против России и Белоруссии
Шойгу заявил о необъявленной войне коллективного Запада против России и Белоруссии
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Коллективный Запад развязал против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным.
По словам министра, Москве и Минску приходится противостоять коллективному Западу, который ведет против стран необъявленную войну. В то же время, указал Шойгу, деятельность Североатлантического альянса стала максимально агрессивной. В частности, НАТО ведет учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ Союзного государства, передает ТАСС.
В свою очередь Хренин заявил, что Минск заинтересован в развитии военных стратегических отношений с Москвой.
Министр обороны Сергей Шойгу утром в четверг прибыл в Белоруссию, где участники заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсудят региональные вызовы и угрозы.
Лукашенко раскрыл название своей болезни
Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом
Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, комментируя сообщения о своей болезни, заявил, что не собирается умирать.
Глава белорусского государства призвал успокоиться всех тех, кто думает, что он «умирать собрался», и пояснил, что сообщения о его заболевании – досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах, передает БелТА.
Он добавил, что переболел аденовирусной инфекцией, и уточнил, что из-за плотного графика у него не было возможности пройти лечение. Ему нужно было посетить Москву, Гродно, Гомель, попасть на субботники – и «все это накопилось».
«Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заключил Лукашенко.
Напомним, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщал, что президент Белоруссии якобы заболел. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера.
Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
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Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.
Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.
По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.
Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.
Стало известно о подвиге отряда казаков «Сибирь» в 12-часовом бое под Артемовском
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В Telegram-канале военкора Евгения Лисицына появилось видео, в котором рассказали о подвиге отряда казаков «Сибирь». Военнослужащие в ходе боя, продолжавшегося 12 часов, остановили наступление украинских националистов, не позволив ВСУ занять выгодную позицию для удара по российским силам с фланга на Бахмутовском (Артемовском) направлении.
Лисицын разместил интервью с исполняющим обязанности командира отряда «Сибирь» с позывным «Есаул», который рассказал о бое на Соледарском участке.
«Противник предпринял контрнаступление, решил прорвать оборону наших подразделений. Ворваться во фланг, тем самым разбив группировку. Хотел занять наивыгодную высоту. При поддержке бронетехники вошел в позиции нашего отряда. Бой длился 12 часов. Были потери, но никто не отступил. Командиром батальона «Сибирь» Каном было принято решение вызвать огонь на себя. Началась артподготовка. Поступило следующее решение командира, которое оказалось судьбоносным: занять господствующую высоту в тылу противника. Сибирские казаки не побоялись этого и заняли две позиции на господствующей высоте», – рассказал Есаул.
Как уточняется в сообщении канала, получивший три ранения командир отряда с позывным «Кан» не только не ушел с поля боя, он продолжил командовать подразделением и боем.
«Вэсэушники отправили [на убой] под казаков более 400 человек при поддержке танков и бронированной техники. Занятие выгодных рубежей, позиций и высот теперь позволит идти в дальнейшем. Мы продвинулись на 600 метров. Но эти 600 метров перерастут глобально в несколько квадратных километров», – подчеркнул Есаул.
Заместитель добровольческого корпуса с позывным «Атаман» со своей стороны добавил, что наступление противника ставило целью рассечь линию обороны российских сил. «Заняв господствующие высоты, ВСУ планировали зайти в один из флангов города Бахмут. Благодаря действиям казаков по недопущению прорыва, где они своими жизнями закрыли этот фланг, в дальнейшем был взят город Бахмут», – сказал он.
В воскресенье Минобороны России официально заявило, что российскими штурмовыми отрядами завершено взятие Артемовска.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое значение несет освобождение города и какими могут быть дальнейшие военные действия в зоне СВО.
Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине
Лавров: Прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине увеличивает угрозу столкновения ядерных держав
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Государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.
По его словам, государства Североатлантического альянса де-юре напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, передает ТАСС.
Вместе с тем министр указал, что все большая часть поставляемых Киеву Западом вооружений бесконтрольно расползается по миру.
Лавров также заявил, что одновременно с конфликтом на Украине Запад стремится эксплуатировать богатейшие ресурсы Африканского континента, а «США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой задний двор» и не приветствуют, когда эти страны проводят независимую политику. «Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты», – добавил министр.
Глава МИД также призвал Вашингтон и Брюссель отказаться от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, «не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными».
Ранее Лавров заявил, что Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.
В США заявили о готовности выступить главным гарантом безопасности для Украины
WSJ: США могут выступить в качестве ключевого гаранта безопасности для Украины
США готовы выступить основным гарантом для Киева при участии европейских партнеров, соглашение должно быть тщательно проработано, сообщила газета The Wall Street Journal.
Как сообщил изданию бывший руководитель отдела по политическому планированию НАТО Фабрис Потье, соглашение должно иметь достаточную обязывающую силу, чтобы вызвать у России доверие. Кроме того, нужно учесть все детали, от которых будет зависеть успех этого договора, передает ТАСС.
Уточняется, что модель безопасности, которая будет предложена Украине, будет схожа с той, которая сейчас применяется в Израиле. По словам президента Польши Анджея Дуды, соглашение с Украиной будет обсуждаться, в том числе, на саммите НАТО в Вильнюсе, которое будет включать поставку вооружений и передовых технологий.
Другие европейские чиновники отмечают, что модель безопасности будет связана с вступлением Украины в НАТО, но альянс не станет стороной конфликта в случае любого столкновения Киева с Россией.
Газета пишет, что лидеры европейских стран в большинстве согласны с проектом соглашения о двусторонних гарантий Украине. Кроме США гарантами безопасности выступят Великобритания, Германия и Франция.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в обозримой перспективе Украина не станет членом НАТО, поскольку Киев сейчас не в состоянии выполнить ряд требований для этого.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.
Генсек НАТО заявил о невозможности вступления Украины в альянс
Генсек НАТО Столтенберг: Прием Украины в альянс до завершения военного конфликта не рассматривается
Вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта не рассматривается и невозможно, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.
Лукашенко помиловал Протасевича
Лукашенко помиловал осужденного на восемь лет тюрьмы Романа Протасевича
Бывший участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич помилован в понедельник, 22 мая.
О помиловании объявил сам осужденный, передает БелТА.
Он добавил, что подписал все документы о своем помиловании, и отметил, что для него это – прекрасная новость.
Напомним, помиловать в Белоруссии может только глава государства.
На прошлой неделе вступил в силу приговор Протасевичу, его осудили на восемь лет заключения.
Протасевича задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года. Он был на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии.
В Болгарии стартовали учения войск НАТО с боевыми стрельбами
На территории Болгарии стартовали международные учения НАТО Defender 2023, планируются маневры с боевыми стрельбами
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Международные учения НАТО Defender 2023 («Защитник–2023») стартовали в Болгарии, до конца мая на территории республики планируются учебные маневры с боевыми стрельбами «Оборонительный щит – 2023» и «Пиринский страж – 2023», сообщила пресс-служба болгарского военного ведомства.
Как сообщили в военном ведомстве республики, в ходе тактических учений «Пиринский страж» планируется развернуть штаб многонациональной бригады и многонациональной боевой группы в составе механизированного батальона, танковой роты, реактивной и противотанковой батареи из состава Сухопутных войск Болгарии, танкового взвода из Греции, танкового взвода из состава многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, а также сил и средств непосредственной авиационной поддержки ВВС Болгарии и Греции, передает ТАСС.
Как утверждают в военном ведомстве республики, в тактических учениях с боевыми стрельбами «Оборонительный щит» планируется задействовать около 400 болгарских военнослужащих; механизированную роту, минометный и инженерный взводы вооруженных сил США; механизированную роту, взвод противовоздушной обороны, модуль ядерной, химической и биологической защиты и группу наведения самолетов вооруженных сил Италии.
Минобороны Болгарии утверждает, что основной задачей маневров якобы является повышение подготовки участников многонациональных учений для действий в обороне.
Ранее в понедельник в Литве стартовали учения истребителей ВВС НАТО. Напомним также, в апреле под предлогом учений США перебросили в Эстонию морских пехотинцев. В том же месяце США начали переброску боевой техники через Эстонию на учения в Финляндии.
Генсек НАТО: Поставки истребителей F-16 Украине будут зависеть от ситуации на поле боя
Генсек НАТО Столтенберг рассказал, что решение о передаче Украине истребителей F-16 будет приниматься в зависимости от ситуации на поле боя
Решение о поставках Украине истребителей F-16 еще не принято, оно будет зависеть от развития ситуации на поле боя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, в какой-то момент должна появиться возможность поставить самолеты Киеву, но еще предстоит решить, когда и как это произойдет, передает ТАСС.
«Думаю, будет мудро делать это шаг за шагом, наблюдая, как развивается война и как меняется ситуация на земле», – сказал Столтенберг.
Ранее в США назвали три проблемы, которые Киеву необходимо решить, чтобы получить истребители. Среди них гладкие взлетно-посадочные полосы, обучение пилотов и обслуживание.
Боррель заявил о скорых поставках F-16 Украине
Боррель: ЕС скоро сможет поставить F-16 Украине
Евросоюз считает «очень хорошей идеей» решение «Группы семи» об отправке на Украину истребителей F-16, заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.
Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС заявил, что подготовка летчиков уже началась, и выразил надежду, что ЕС уже скоро сможет отправить Украине этот вид оружия, передает ТАСС.
Американские СМИ ранее отмечали, что большие потери в зоне спецоперации понесет авиационный парк, поскольку российские войска начнут массово сбивать истребители F-16, если Украина применит их.
Газета ВЗГЛЯД писала, что решение Запада передать современные истребители Украине не усилит наступательный потенциал ВСУ.
Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина орденом Невского
Разработчик снайперской винтовки конструктор Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в концерне «Калашников».
Глава КБ снайперского оружия концерна Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны по указу президента, сообщили в «Калашникове», передает ТАСС.
Награда присвоена также за создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу, указали в концерне. Торжественное вручение награды прошло в Москве.
Лукашенко: Евразийский формат интеграции начался на кухне Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции стартовал на «кухне у президента России Владимира Путина», тогда в нем участвовала и Украина.
По словам Лукашенко, он присутствовал у истоков многих процессов.
«Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина», – передает РИА «Новости» слова белорусского лидера.
Лукашенко вспомнил, что Путин тогда пригласил будущих участников ЕАЭС к себе домой, там же был тогда экс-президент Украины Леонид Кучма.
Президент Белоруссии добавил, что тогда заявил, что «из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться на постсоветском пространстве».
Вместе с Украиной тогда было разработано 28 документов, но страна позже от этого отошла.
Лукашенко запланировал обсудить с Путиным проблемы, которых с Россией «не должно быть»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду намерен провести встречу с главой российского государства, чтобы обсудить проблемы, которых в отношениях с Россией быть не должно.
Правительство Белоруссии при этом докладывает Лукашенко, что почти никаких проблем в отношениях с Москвой нет.
«Я в это мало верю. Вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки. Иногда бюрократизм», – передает слова главы республики «БелТА».
Он задался вопросом, на ком лежит вина. Эти и другие вопросы Лукашенко планирует обсудить и снять в ходе встречи с Путиным.
Медведев указал на несерьезное отношение НАТО к угрозе ядерной войны
Судя по поставкам вооружений Киеву, НАТО несерьезно относится к угрозе ядерной войны, это ошибка, события могут быть непредсказуемы, а ответственность будет лежать на альянсе, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Так Медведев ответил на вопрос журналиста RT, насколько реальна угроза ядерного апокалипсиса.
Он отметил, что иначе бы НАТО не поставлял опасное оружие Киеву. «Они ошибаются. И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом Альянсе», – считает Медведев.
По словам зампреда Совбеза, точки невозврата никто не знает. Медведев указал, что Россия справится со всеми угрозами и поставками оружия, но будет применять все более серьезные виды поражающих средств.
Учения НАТО в Германии назвали «сигналом для России»
Bild назвала военные учения НАТО Air Defender 23 «сигналом для России»
Военные учения НАТО Air Defender 23, которые пройдут в Германии с 12 по 23 июня, должны стать «сигналом для России и президента Владимира Путина», пишут немецкие СМИ.
К участию в учениях под эгидой Германии собираются привлечь несколько тысяч солдат из Европы и США, а также 240 самолетов. Как сообщает Bild, Германия «готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО». О планах провести такие учения сообщалось еще в 2018 году, но решение было принято только после начала российской специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».
Глава штаба ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что учения проводятся в том числе с целью продемонстрировать, как быстро НАТО сможет отреагировать, «если случится худшее».
Напомним, международные учения НАТО Defender 2023 стартовали в Болгарии. В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО, которые осуществляют миссию воздушной полиции в небе над странами Балтии.