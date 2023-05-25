Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против России и Белоруссии

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25 мая, четверг  |  Последнее обновление — 10:47  |  vz.ru
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Газпром перестает приносить сверхприбыль российской казне

Петр Ковалев/ТАСС
Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы – падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год еще хуже, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете t.me/mod_russia
ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?  Подробности...
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Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения, сообщают источники Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Источники сообщили о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного. Этим объясняется его пропажа, которая длится уже несколько недель. И хотя украинская сторона отрицает любые проблемы у Залужного, его отсутствие заметно сказывается не только на управлении войсками, но и существенно меняет политический расклад в Киеве.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Предателей не любят ни чужие, ни свои

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда. Подробности...

После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...
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Почему Запад недоволен папой Римским

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Советница командования Сухопутных войск ВСУ неудачно «реанимировала» Залужного

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    последствия ранения


    Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

    дипломатия Киева


    Казахстан отказался от украинского посла-националиста

    инфраструктурная деградация


    Санкции против России разорили железную дорогу Прибалтики

    зеркальный ответ


    Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

    аэродромы базирования


    Где Украина спрячет от России истребители F-16

    хлеб и политика


    Владислав Исаев: Тайные и явные стороны зерновой сделки

    позиция церкви


    позиция церкви

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    Игорь Караулов: В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

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    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против России и Белоруссии

    Шойгу заявил о необъявленной войне коллективного Запада против России и Белоруссии

    25 мая 2023, 10:06

    Текст: Алина Власенко

    Коллективный Запад развязал против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

    По словам министра, Москве и Минску приходится противостоять коллективному Западу, который ведет против стран необъявленную войну. В то же время, указал Шойгу, деятельность Североатлантического альянса стала максимально агрессивной. В частности, НАТО ведет учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ Союзного государства, передает ТАСС.

    В свою очередь Хренин заявил, что Минск заинтересован в развитии военных стратегических отношений с Москвой.

    Министр обороны Сергей Шойгу утром в четверг прибыл в Белоруссию, где участники заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсудят региональные вызовы и угрозы.

    Лукашенко раскрыл название своей болезни
    Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом
    		   
    23 мая 2023, 21:53
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, комментируя сообщения о своей болезни, заявил, что не собирается умирать.

    Глава белорусского государства призвал успокоиться всех тех, кто думает, что он «умирать собрался», и пояснил, что сообщения о его заболевании – досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах, передает БелТА.

    Он добавил, что переболел аденовирусной инфекцией, и уточнил, что из-за плотного графика у него не было возможности пройти лечение. Ему нужно было посетить Москву, Гродно, Гомель, попасть на субботники – и «все это накопилось».

    «Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заключил Лукашенко.

    Напомним, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщал, что президент Белоруссии якобы заболел. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера.

    Коментарии (9)
    Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
    Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
    		   
    24 мая 2023, 04:59
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.

    Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.

    По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.

    Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.

    Коментарии (43)
    Стало известно о подвиге отряда казаков «Сибирь» в 12-часовом бое под Артемовском
    		   
    22 мая 2023, 13:45
    Фото: t.me/evgeniy_lisitsyn
    Текст: Ольга Никитина

    В Telegram-канале военкора Евгения Лисицына появилось видео, в котором рассказали о подвиге отряда казаков «Сибирь». Военнослужащие в ходе боя, продолжавшегося 12 часов, остановили наступление украинских националистов, не позволив ВСУ занять выгодную позицию для удара по российским силам с фланга на Бахмутовском (Артемовском) направлении.

    Лисицын разместил интервью с исполняющим обязанности командира отряда «Сибирь» с позывным «Есаул», который рассказал о бое на Соледарском участке.

    «Противник предпринял контрнаступление, решил прорвать оборону наших подразделений. Ворваться во фланг, тем самым разбив группировку. Хотел занять наивыгодную высоту. При поддержке бронетехники вошел в позиции нашего отряда. Бой длился 12 часов. Были потери, но никто не отступил. Командиром батальона «Сибирь» Каном было принято решение вызвать огонь на себя. Началась артподготовка. Поступило следующее решение командира, которое оказалось судьбоносным: занять господствующую высоту в тылу противника. Сибирские казаки не побоялись этого и заняли две позиции на господствующей высоте», – рассказал Есаул.

    Как уточняется в сообщении канала, получивший три ранения командир отряда с позывным «Кан» не только не ушел с поля боя, он продолжил командовать подразделением и боем.

    «Вэсэушники отправили [на убой] под казаков более 400 человек при поддержке танков и бронированной техники. Занятие выгодных рубежей, позиций и высот теперь позволит идти в дальнейшем. Мы продвинулись на 600 метров. Но эти 600 метров перерастут глобально в несколько квадратных километров», – подчеркнул Есаул.

    Заместитель добровольческого корпуса с позывным «Атаман» со своей стороны добавил, что наступление противника ставило целью рассечь линию обороны российских сил. «Заняв господствующие высоты, ВСУ планировали зайти в один из флангов города Бахмут. Благодаря действиям казаков по недопущению прорыва, где они своими жизнями закрыли этот фланг, в дальнейшем был взят город Бахмут», – сказал он.

    В воскресенье Минобороны России официально заявило, что российскими штурмовыми отрядами завершено взятие Артемовска.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое значение несет освобождение города и какими могут быть дальнейшие военные действия в зоне СВО.

    Коментарии (33)
    Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине
    Лавров: Прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине увеличивает угрозу столкновения ядерных держав
    		   
    24 мая 2023, 11:30
    Фото: Александр Вильф/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.

    По его словам, государства Североатлантического альянса де-юре напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, передает ТАСС.

    Вместе с тем министр указал, что все большая часть поставляемых Киеву Западом вооружений бесконтрольно расползается по миру.

    Лавров также заявил, что одновременно с конфликтом на Украине Запад стремится эксплуатировать богатейшие ресурсы Африканского континента, а «США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой задний двор» и не приветствуют, когда эти страны проводят независимую политику. «Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты», – добавил министр.

    Глава МИД также призвал Вашингтон и Брюссель отказаться от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, «не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными».

    Ранее Лавров заявил, что Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.

    Коментарии (53)
    В США заявили о готовности выступить главным гарантом безопасности для Украины
    WSJ: США могут выступить в качестве ключевого гаранта безопасности для Украины

    22 мая 2023, 14:34

    Текст: Вера Басилая

    США готовы выступить основным гарантом для Киева при участии европейских партнеров, соглашение должно быть тщательно проработано, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Как сообщил изданию бывший руководитель отдела по политическому планированию НАТО Фабрис Потье, соглашение должно иметь достаточную обязывающую силу, чтобы вызвать у России доверие. Кроме того, нужно учесть все детали, от которых будет зависеть успех этого договора, передает ТАСС.

    Уточняется, что модель безопасности, которая будет предложена Украине, будет схожа с той, которая сейчас применяется в Израиле. По словам президента Польши Анджея Дуды, соглашение с Украиной будет обсуждаться, в том числе, на саммите НАТО в Вильнюсе, которое будет включать поставку вооружений и передовых технологий.

    Другие европейские чиновники отмечают, что модель безопасности будет связана с вступлением Украины в НАТО, но альянс не станет стороной конфликта в случае любого столкновения Киева с Россией.

    Газета пишет, что лидеры европейских стран в большинстве согласны с проектом соглашения о двусторонних гарантий Украине. Кроме США гарантами безопасности выступят Великобритания, Германия и Франция.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в обозримой перспективе Украина не станет членом НАТО, поскольку Киев сейчас не в состоянии выполнить ряд требований для этого.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.

    Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.

    Коментарии (35)
    Генсек НАТО заявил о невозможности вступления Украины в альянс
    Генсек НАТО Столтенберг: Прием Украины в альянс до завершения военного конфликта не рассматривается
    		   
    24 мая 2023, 16:33
    Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта не рассматривается и невозможно, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс.

    До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.

    Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.

    Коментарии (19)
    Лукашенко помиловал Протасевича
    Лукашенко помиловал осужденного на восемь лет тюрьмы Романа Протасевича
    		   
    22 мая 2023, 13:22
    Текст: Алексей Дегтярев

    Бывший участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич помилован в понедельник, 22 мая.

    О помиловании объявил сам осужденный, передает БелТА.

    Он добавил, что подписал все документы о своем помиловании, и отметил, что для него это – прекрасная новость.

    Напомним, помиловать в Белоруссии может только глава государства.

    На прошлой неделе вступил в силу приговор Протасевичу, его осудили на восемь лет заключения.

    Протасевича задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года. Он был на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии.

    Коментарии (17)
    В Болгарии стартовали учения войск НАТО с боевыми стрельбами
    На территории Болгарии стартовали международные учения НАТО Defender 2023, планируются маневры с боевыми стрельбами
    		   
    22 мая 2023, 22:56
    Фото: Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Международные учения НАТО Defender 2023 («Защитник–2023») стартовали в Болгарии, до конца мая на территории республики планируются учебные маневры с боевыми стрельбами «Оборонительный щит – 2023» и «Пиринский страж – 2023», сообщила пресс-служба болгарского военного ведомства.

    Как сообщили в военном ведомстве республики, в ходе тактических учений «Пиринский страж» планируется развернуть штаб многонациональной бригады и многонациональной боевой группы в составе механизированного батальона, танковой роты, реактивной и противотанковой батареи из состава Сухопутных войск Болгарии, танкового взвода из Греции, танкового взвода из состава многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, а также сил и средств непосредственной авиационной поддержки ВВС Болгарии и Греции, передает ТАСС.

    Как утверждают в военном ведомстве республики, в тактических учениях с боевыми стрельбами «Оборонительный щит» планируется задействовать около 400 болгарских военнослужащих; механизированную роту, минометный и инженерный взводы вооруженных сил США; механизированную роту, взвод противовоздушной обороны, модуль ядерной, химической и биологической защиты и группу наведения самолетов вооруженных сил Италии.

    Минобороны Болгарии утверждает, что основной задачей маневров якобы является повышение подготовки участников многонациональных учений для действий в обороне.

    Ранее в понедельник в Литве стартовали учения истребителей ВВС НАТО. Напомним также, в апреле под предлогом учений США перебросили в Эстонию морских пехотинцев. В том же месяце США начали переброску боевой техники через Эстонию на учения в Финляндии.

    Коментарии (16)
    Генсек НАТО: Поставки истребителей F-16 Украине будут зависеть от ситуации на поле боя
    Генсек НАТО Столтенберг рассказал, что решение о передаче Украине истребителей F-16 будет приниматься в зависимости от ситуации на поле боя
    		   
    24 мая 2023, 19:22
    Фото: Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Решение о поставках Украине истребителей F-16 еще не принято, оно будет зависеть от развития ситуации на поле боя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, в какой-то момент должна появиться возможность поставить самолеты Киеву, но еще предстоит решить, когда и как это произойдет, передает ТАСС.

    «Думаю, будет мудро делать это шаг за шагом, наблюдая, как развивается война и как меняется ситуация на земле», – сказал Столтенберг.

    Ранее в США назвали три проблемы, которые Киеву необходимо решить, чтобы получить истребители. Среди них гладкие взлетно-посадочные полосы, обучение пилотов и обслуживание.

    Коментарии (8)
    Боррель заявил о скорых поставках F-16 Украине
    Боррель: ЕС скоро сможет поставить F-16 Украине

    22 мая 2023, 11:46

    Текст: Ольга Никитина

    Евросоюз считает «очень хорошей идеей» решение «Группы семи» об отправке на Украину истребителей F-16, заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.

    Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС заявил, что подготовка летчиков уже началась, и выразил надежду, что ЕС уже скоро сможет отправить Украине этот вид оружия, передает ТАСС.

    Американские СМИ ранее отмечали, что большие потери в зоне спецоперации понесет авиационный парк, поскольку российские войска начнут массово сбивать истребители F-16, если Украина применит их.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что решение Запада передать современные истребители Украине не усилит наступательный потенциал ВСУ.

    Коментарии (5)
    Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина орденом Невского

    22 мая 2023, 14:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Разработчик снайперской винтовки конструктор Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в концерне «Калашников».

    Глава КБ снайперского оружия концерна Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны по указу президента, сообщили в «Калашникове», передает ТАСС.

    Награда присвоена также за создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу, указали в концерне. Торжественное вручение награды прошло в Москве.

    Коментарии (0)
    Лукашенко: Евразийский формат интеграции начался на кухне Путина
    		   
    24 мая 2023, 18:32
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции стартовал на «кухне у президента России Владимира Путина», тогда в нем участвовала и Украина.

    По словам Лукашенко, он присутствовал у истоков многих процессов.

    «Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина», – передает РИА «Новости» слова белорусского лидера.

    Лукашенко вспомнил, что Путин тогда пригласил будущих участников ЕАЭС к себе домой, там же был тогда экс-президент Украины Леонид Кучма.

    Президент Белоруссии добавил, что тогда заявил, что «из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться на постсоветском пространстве».

    Вместе с Украиной тогда было разработано 28 документов, но страна позже от этого отошла.

    Коментарии (3)
    Лукашенко запланировал обсудить с Путиным проблемы, которых с Россией «не должно быть»

    22 мая 2023, 12:10

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду намерен провести встречу с главой российского государства, чтобы обсудить проблемы, которых в отношениях с Россией быть не должно.

    Правительство Белоруссии при этом докладывает Лукашенко, что почти никаких проблем в отношениях с Москвой нет.

     «Я в это мало верю. Вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки. Иногда бюрократизм», – передает слова главы республики «БелТА».

    Он задался вопросом, на ком лежит вина. Эти и другие вопросы Лукашенко планирует обсудить и снять в ходе встречи с Путиным.

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    Медведев указал на несерьезное отношение НАТО к угрозе ядерной войны
    		  
    23 мая 2023, 17:45
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Судя по поставкам вооружений Киеву, НАТО несерьезно относится к угрозе ядерной войны, это ошибка, события могут быть непредсказуемы, а ответственность будет лежать на альянсе, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Так Медведев ответил на вопрос журналиста RT, насколько реальна угроза ядерного апокалипсиса.

    Он отметил, что иначе бы НАТО не поставлял опасное оружие Киеву. «Они ошибаются. И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом Альянсе», – считает Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, точки невозврата никто не знает. Медведев указал, что Россия справится со всеми угрозами и поставками оружия, но будет применять все более серьезные виды поражающих средств.

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    Учения НАТО в Германии назвали «сигналом для России»
    Bild назвала военные учения НАТО Air Defender 23 «сигналом для России»

    25 мая 2023, 05:55

    Текст: Антон Антонов

    Военные учения НАТО Air Defender 23, которые пройдут в Германии с 12 по 23 июня, должны стать «сигналом для России и президента Владимира Путина», пишут немецкие СМИ.

    К участию в учениях под эгидой Германии собираются привлечь несколько тысяч солдат из Европы и США, а также 240 самолетов. Как сообщает Bild, Германия «готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО». О планах провести такие учения сообщалось еще в 2018 году, но решение было принято только после начала российской специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Глава штаба ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что учения проводятся в том числе с целью продемонстрировать, как быстро НАТО сможет отреагировать, «если случится худшее».

    Напомним, международные учения НАТО Defender 2023 стартовали в Болгарии. В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО, которые осуществляют миссию воздушной полиции в небе над странами Балтии.

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