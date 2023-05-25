Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область

Представитель военной разведки Украины Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область техники США

Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.

Черняк заявил, что западные поставки предназначены для вооруженных сил Украины, причем «каждая пуля отслеживается» как Киевом, так и Западом. По версии Черняка, диверсанты якобы действуют самостоятельно, хоть ГУР и поддерживает с ними контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

В свою очередь, обозреватель Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в отчаянно опасную игру», если «действительно одобрил вылазки под Белгородом». По версии Мэттьюса, такие нападения «непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», передает ТАСС.

Источники Мэттьюса утверждают, что «высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов». Он поддерживает военные действия Киева на территории, которую считает «украинской», но указывает, что «вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации». Такие действия могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», считает Мэттьюс.

В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».