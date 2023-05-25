Политолог Журавлев: Приамурье готовится стать важным участником проекта «Один пояс – один путь» Волонтер из ЛНР Дудник: «Россия – страна возможностей» помогает молодым экологам реализовать свои проекты

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

В ЛНР многие интересуются экологией. Но зачастую активисты даже не знают о существовании единомышленников. Поэтому платформа «Россия – страна возможностей» помогла волонтерам узнать друг о друге и заложила базис для реализации экологических проектов в будущем, рассказала газете ВЗГЛЯД победитель проекта «Пишем Будущее» Алиса Дудник. Ранее президентская платформа «Россия – страна возможностей» отметила пятилетний юбилей. «Я победила в конкурсе эссе «Пишем будущее», который проходил в ДНР и ЛНР. В работе мною было изложено собственное видение экологических проблем Луганской народной республики и пути их решения силами студентов и волонтеров. К слову, мы с командой молодых активистов в меру возможностей уже сейчас решаем какие-то из этих проблем», – рассказала волонтер из ЛНР Алиса Дудник. Алиса – студентка направления «Экология» Луганского госуниверситета им. В. Даля, региональный координатор Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» и участница проекта «Экософия». Также активистка в этом году стала представителем российского экологического движения «Делай». «Россия – страна возможностей» пригласила нас в экологический тур в Сочи. Мы побывали в Кавказском заповеднике – видели леопардов, бизонов, пообщались со специалистами-экологами, получили приглашение на практику. Кроме того, в ЛНР мы совместно с «Единой Россией» высаживали ели в рамках акции «Сад памяти». По таким мероприятиям видно, как постепенно, но уверенно наш регион интегрируется в Россию», – отметила собеседница. «В ЛНР многие интересуются экологией, но не хватает централизованности, люди попросту не знают о существовании единомышленников. И проект «Пишем Будущее» как раз помог объединиться. Это своего рода базис для будущих экологических проектов в регионе. А «Экософия» предполагает обмен экологическим опытом со всеми другими регионами России», – пояснила Дудник. В понедельник, 22 мая, исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Глава государства Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и партнеров организации. Президент отметил, что «создание АНО «Россия – страна возможностей» позволило миллионам людей реализовать себя в самых разных сферах – в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении». Путин отметил, что все инициативы, проекты и конкурсы платформы неизменно содержательны и востребованы. «Лидеры России», «Цифровой прорыв», «Учитель будущего», «Большая перемена» – только некоторые программы, убедительно демонстрирующие впечатляющий масштаб деятельности АНО «РСВ», – говорится в тексте поздравления президента на сайте Кремля. Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства. Также в «РСВ» входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное Кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира. В этот же день в Москве прошла пресс-конференция, посвященная пятилетию президентской платформы «Россия – страна возможностей», состоялся праздничный эфир «Дать пять», где выступили представители президентской платформы, ее наставники и партнеры. «Благодаря работе платформы у людей действительно поменялось восприятие доступности возможностей в нашей стране. В 2017 году, еще до создания «России – страны возможностей», по данным опросов, примерно 37% россиян верили, что у молодежи есть возможность реализовать себя, добиться успеха в жизни. В конце 2022 года ВЦИОМ провел свежий опрос, и показатель веры в возможности самореализации молодежи вырос до рекордного уровня – 76%, то есть более чем в два раза за пять лет», – сказал Комиссаров. Также участники автомобильной экспедиции, организованной платформой «Россия – страна возможностей» проехали по маршруту через Запорожскую область. Это первая автомобильная экспедиция, в ходе которой колонна брендированного транспорта проехала вокруг Азовского моря – внутреннего моря России, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей». Зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что платформа «РСВ» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны. Путин: До создания УССР никакой Украины не было

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным. Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС. «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства. Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины». «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть». Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы. «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент. Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина в случае его приезда в Молдавию

Фото: Soeren Stache/DPA/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Молдавия будет исполнять решения Международного уголовного суда, в частности, решение об аресте президента России Владимира Путина, заявила глава республики Майя Санду в интервью Euronews Romania. Она уточнила, что Молдавия подписала соглашение о МУС и будет уважать его решения. Таким образом Санду ответила на вопрос, арестуют ли российского лидера в случае его визита в республику, передает «Коммерсант». Напомним, МУС выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС. Новости СМИ2 Песков отреагировал на угрозы Путину со стороны Киева Песков об угрозах Путину со стороны Киева: Службы безопасности России знают свою работу

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева. Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу и знают, что они делают». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Комментируя заявления, звучащие с Украины, Песков подчеркнул, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Представитель Кремля в этой связи отметил, что российская спецоперация «более чем оправдана» и «более чем нужна». СВО, по его словам, должна завершиться достижением поставленных целей, передает РИА «Новости». Накануне замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства. Путин: Россия становится одним из лидеров процесса перемен в международной финансовой сфере

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

России в текущих условиях удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума. «Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами и в полном объеме выполняет свои договоренности. «Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом их совершенно не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам», – заявил президент. Ранее Путин заявил, что сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется. Новости СМИ2 Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить идущую уже девять лет войну

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. «В течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического Российского государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

«Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их. И конечно, будет (делать) для этого все. Благодаря в значительной степени таким людям, которые представлены и здесь», – добавил глава государства. Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

Песков назвал актуальным высказывание Путина о борьбе с терроризмом «мочить в сортире»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и сейчас актуальны прежние заявления главы государства Владимира Путина о борьбе с терроризмом. Песков отметил, что имеет в виду сказанное в конце 1990-х – начале 2000-х годов, передает ТАСС. В частности пресс-секретарь прокомментировал заявление Путина «мочить в сортире», сделанное в отношении террористов. Отвечая на вопрос об ужесточении риторики в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков сказал, что «дело не в риторике, дело в действиях». Напомним, во вторник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.

Новости СМИ2 Путин: Обвальный сценарий Запада для экономики России уже не сбудется

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется, заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума. «Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского [экономического] союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, «за бугром», предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий», – цитирует ТАСС президента. По словам Путина, ничего подобного не происходит и точно не произойдет. Напомним, президент России Владимир Путин выступает в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кремль: Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического форума В Кремле сообщили о планах Путина принять участие в саммите Евразийского экономического форума в Москве 23 мая 2023, 16:30 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин выступит в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле. Темой форума значится «Евразийская интеграция в многополярном мире». А 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, говорится в сообщении. В ходе мероприятия планируется рассмотреть ход реализации российского председательства в Евразийском экономическом союзе в текущем году. Также речь отдельно пойдет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, развитии транспортной инфраструктуры. На полях саммита президент России проведет серию отдельных встреч с зарубежными коллегами. Ранее в ходе церемонии вручения госнаград Владимир Путин заявил, что Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну. Новости СМИ2 Путин напомнил о наличии у России союзников на всех континентах Путин: Россия ценит отношения с союзниками на всех континентах

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Россия дорожит дружескими отношениями со многими государствами особенно на фоне все менее стабильной ситуации в мире, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. «У России много союзников и партнеров в разных регионах, на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Будем их всемерно укреплять», – заявил Путин в размещенном на сайте Кремля приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Президент подчеркнул, что ситуация в мире становится все менее стабильной, появляются новые очаги напряженности, а народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов. По словам президента, это прямо связано с желанием ряда государств и объединений «сохранить доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств». Путин также подчеркнул, «все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов». Одновременно президент напомнил, что Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество. Лидеры стран ЕАЭС приехали в Кремль на микроавтобусе Лидеры стран ЕАЭС прибыли из «Зарядья» в Кремль на одном микроавтобусе 24 мая 2023, 23:14 Текст: Антон Антонов

Главы России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров прибыли на неформальный ужин в Кремле на одном микроавтобусе. Для поездки из «Зарядья», где прошла пленарная сессия второго Евразийского экономического форума, лидеры ЕАЭС не стали использовать собственные кортежи, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1». Напомним, Армению в среду представлял вице-премьер Мгер Григорян. Глава правительства страны Никол Пашинян присоединится к коллегам в четверг, когда состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Новости СМИ2 Пушилин назначил бывшего заммэра Мариуполя замглавы правительства ДНР Глава ДНР Пушилин назначил бывшего заммэра Мариуполя Бердникова замглавы правительства 22 мая 2023, 21:56 Текст: Вера Басилая

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил бывшего заместителя главы администрации Мариуполя Дмитрия Бердникова заместителем председателя правительства Донецкой народной республики. Указ о назначении Бердникова был опубликован в Telegram-канале «ДНР. Принято», где публикуются официальные документы властей региона, передает ТАСС. Дмитрий Бердников был назначен замглавы администрации Мариуполя в ноябре прошлого года. Он занимался вопросами помощи в адаптации нормативно-правовой базы, урегулирования бюджетных процессов, контролировал и координировал восстановление города. До назначения заммэра Мариуполя Бердников работал первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия), был мэром Иркутска. Путин поручил правительству и ЦБ вести мониторинг ситуации на рынке ипотеки 22 мая 2023, 20:25 Текст: Елизавета Шишкова

В случае необходимости ЦБ и правительство должны принять дополнительные меры для поддержания ипотечного кредитования. Данное поручение дал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству и Банку России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования. В случае необходимости следует принять дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования, говорится в опубликованных на сайте Кремля поручениях президента. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, они должны предоставить доклад до 5 июня и далее ежеквартально. Ранее в ЦБ выступили за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. Новости СМИ2 Песков ответил на вопрос о визите Путина в Китай Пресс-секретарь главы государства Песков: Даты визита президента России Путина в Китай согласовываются 24 мая 2023, 06:59 Текст: Антон Никитин

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай согласовываются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что у президента России есть действующее приглашение, оно дальше будет уже согласовываться, в том числе даты и все остальное, передает ТАСС. В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках первого официального визита в Китай в должности председателя правительства РФ прилетел в Шанхай. В марте председатель КНР Си Цзиньпин сообщал Мишустину, что пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай «в любое удобное для него время». Пушилин водрузил флаг ДНР над одним из зданий в Артемовске

Текст: Кристина Цыцура

Врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник установил флаг региона над одним из уцелевших административных зданий Артемовска. Пушилин сообщил, что съездил в Артемовск, чтобы понять, какие первоочередные меры необходимы городу, написал он в своем Telegram-канале. На видео показано, как глава региона с автоматом и в военной экипировке водружает черно-сине-красный флаг на крыше одного из зданий. Пушилин также поблагодарил бойцов группы «Вагнер» за выполненную задачу. «Теперь уже вновь российский город Артемовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть – справимся», – написал он. Ранее врио главы ДНР заявил о сохранении названия города Артемовск. Новости СМИ2 Глава Минобрнауки ЛНР: Новым регионам надо показать, что Россия – страна возможностей Глава Минобрнауки ЛНР Кусов рассказал о работе платформы «Россия – страна возможностей» в новых регионах

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Проект «Россия – страна возможностей» уделяет особое внимание работе в новых российских регионах, сказал газете ВЗГЛЯД глава Минобрнауки ЛНР Иван Кусов, победитель 4-го сезона конкурса управленцев «Лидеры России». На этой неделе президентская платформа «Россия – страна возможностей» отмечает пятилетний юбилей. «Проекты платформы – один из лучших инструментов для развития человеческого капитала в нашей стране. Платформа направила в нужную сторону жизненный и карьерный вектор целого поколения молодых специалистов. Мы не потеряли это поколение, а приобрели целый пул новых перспективных госуправленцев», – рассказал Иван Кусов. «Флагманский проект «Лидеры России» – помимо очевидного предоставления возможностей карьерного и личностного роста –­ сформировал на федеральном уровне и в обществе запрос на системную кадровую политику. Теперь госорганы, корпорации, представители среднего и даже малого бизнеса начали развивать свои долгосрочные кадровые стратегии», – пояснил собеседник. «Кроме того, благодаря «Лидерам России» у нас стало хорошим тоном формировать кадровые резервы и проводить профильные конкурсы. А это важный тренд для кадровой открытости», – отметил Кусов. «Что касается моего личного впечатления от «Лидеров России», то я отмечу честность и прозрачность процедур участия в проекте, на которые не повлияешь извне. Иногда очень обидно выполнить все задания, но споткнуться на тестах. Но ничего не поделаешь: процедур отбора технологизирована настолько, что конкурс проходит предельно объективно», – добавил глава ведомства. «Кроме участия в «Лидерах России» я вошел в наблюдательный совет проекта «Флагманы образования». Это похожий кадровый конкурс, но ориентированный на педагогов и руководителей учебных заведений. Сейчас мы активно развиваем проекты платформы в новых регионах. Недавно в ЛНР открылось представительство платформы «Россия – страна возможностей», теперь наша молодежь активно участвует в проектах «Большая перемена», «Пишем будущее», и так далее», – указал он. –

«Отдельно для новых субъектов запущены несколько проектов, например – «Спасибо, братцы!», рассчитанный на демобилизованных студентов, которые отдали долг Родине. Смысл проекта – помочь отслужившим принять участие в образовательных конкурсах, пройти обучение, получить специальности и необходимые компетенции». «В целом, платформа уделяет особое внимание работе в новых регионах. Это приоритетное направление. С другой стороны, местные ребята должны «почувствовать» проекты платформы, принять в них участие, убедиться в их честности, и тогда мы получим новые истории успеха с назначениями молодых лидеров на ответственные должности. Новым регионам необходимо показать, что Россия – действительно страна возможностей», – резюмировал Кусов. В понедельник, 22 мая, исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Глава государства Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и партнеров организации. Президент отметил, что «создание АНО «Россия – страна возможностей» позволило миллионам людей реализовать себя в самых разных сферах – в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении». Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства. Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное Кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира. Зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны.