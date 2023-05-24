В предварительном голосовании ЕР приняли участие более 9 тыс. жителей Херсонской области

За два дня в праймериз «Единой России» приняли участие более 9 тыс. жителей Херсонской области. Принять участие в процедуре можно как в очном, так и онлайн-формате. Выездные бригады работают по районам области.

Счетные комиссии посещают и маломобильных жителей. Возможность проголосовать пенсионерам и людям с инвалидностью предоставляется по предварительной заявке.

«По итогам первых двух дней вне избирательных участков проголосовали 8062 человека. Мобильные бригады посетили 18 населенных пунктов в семи муниципальных округах. В электронном формате проголосовали 1124 человека. Особенно активно на данный период времени участвуют в предварительном голосовании жители в Скадовском и Чаплынском районах. Люди понимают, что в будущем избранные ими кандидаты будут принимать законы, регулирующие все сферы жизни жителей Херсонщины, в том числе и бюджет региона», – рассказал депутат Госдумы, секретарь Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Выездные бригады сегодня посетили отдаленные поселения, в том числе и находящиеся в зоне обстрелов: Алешки, Голая пристань, Железный Порт. В Геническом районе проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Семен Чумаченко.

Мобильные бригады продолжают свою работу. Сегодня счетные комиссии посетят еще четыре муниципальных округа Херсонской области. 26 мая откроют стационарные участки – по одному в Геническе и поселке Новотроицком. Они будут работать с 10 до 18 часов. Предварительное голосование «Единой России», на котором жители Херсонской области определяют тех, кто будет представлять партию на выборах в областную Думу, продлится до 28 мая.