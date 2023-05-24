Эксперт: Жизнеспособность славянской цивилизации возможна только при ее переориентации на Россию

Политолог Межуев назвал необходимые условия для объединения славянских народов

Византийское наследие объединит те славянские народы, которые осознают превосходство православного наследия над католическим и протестантским, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. В среду в России отмечается День славянской письменности и культуры.

«Европа веками пыталась обратить большую часть славян в католичество, оторвать их от Византии. Самый драматический эпизод тех событий – это Гуситские войны XV века... Это был фактор экспансии римско-католической церкви на славянские земли. Но те, кто отстоял независимость как Древняя Русь, и даже те, кто оказался под Османской империей – они сохранили православие», – напомнил политолог Борис Межуев.

Проблема раскола славянского мира очень ярко вспыхнула в XIX веке, а в XX – особенно, «когда выяснилось, что славянские страны заняли разные позиции по Первой и Второй мировым войнам». Эксперт выразил надежду, что византийское наследие объединит те славянские народы, которые «осознают превосходство православного наследия над католическим и протестантским».

«При этом русский язык, история и культура для славян – это важнейший фактор кристаллизации Русского мира. Хоть это относительно небольшой ареал, но все-таки он реален, сражается, восстает. Поэтому славянство – это объект нашего культурного воздействия, то есть мы должны продемонстрировать, что жизнеспособность славянской цивилизации возможна только при ее переориентации на Россию, на русскую культуру, русское самосознание», – уверен политолог.



Напомним, начиная с 1863 года в России праздновался День памяти святых братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности, он отмечался 11 мая (24 мая по новому стилю). В 1991 году этот день был официально объявлен Праздником славянской письменности и культуры. Праздник отмечается и в других славянских странах, например, в Болгарии, Северной Македонии.

По сложившейся традиции, после патриаршей Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве на Красной площади проходит праздничный концерт. Он начинается одновременно в целом ряде российских регионов, а в Москве открывается приветствием патриарха Кирилла. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса всероссийский концерт был отменен. В прошлом году концерт традиционно прошел на Красной площади.

Во всех храмах России проходят Божественные литургии, крестные ходы, детские паломнические миссии по монастырям, просветительские конференции, выставки и другие мероприятия. В этот день ежегодно награждают лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Учрежденная в 2009 году премия призвана содействовать развитию взаимодействия церкви и литературного сообщества.