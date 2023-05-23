Политолог: СВО и санкции только сильнее сплотили россиян

Политолог Федорова отметила важные тезисы в речи Владимира Путина на церемонии вручения высших госнаград в Кремле

«Президент не раз упоминал о том, что в нашей стране защита национальных интересов должна превалировать над политическими или идеологическими разногласиями. Многонациональность и многоконфессиональность России объединяет и сплачивает нашу страну», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Сегодня Владимир Путин в Кремле вручил высшие госнаграды России. В своей речи он отметил, что выдающиеся граждане страны, чей труд и подвиг были отмечены наградами – представители всего многонационального сообщества России.

«Заметьте, президент считает достойными высоких госнаград заслуженных деятелей из самых разных сфер: воины, многодетные матери, учителя-наставники и другие. Среди награжденных были представлены все ролевые модели нашего общества – те, кто учит будущие поколения, кто воспитывает и те, кто их защищает. И это абсолютно правильный подход», – рассказала Анна Федорова политолог, аналитик Экспертного института социальных исследований.



«Отдельно отмечу представленность на торжественном мероприятии всех конфессий и этносов. Президент не раз упоминал о том, что в нашей стране защита национальных интересов должна превалировать над политическими или идеологическими разногласиями. Многонациональность и многоконфессиональность России объединяет и сплачивает нашу страну. Этими принципами в том числе руководствовались при выборе награждаемых», – указала эксперт.

«В речи президента важно и то, что он напомнил о значении спецоперации – восстановлении исторической справедливости, воссоединение исторических земель России. Путин указал, что жители этих территорий никогда не переставали быть нашими людьми, и сейчас мы обязаны их защищать. Могу отметить, что такие вызовы, как СВО и антироссийские санкции, призванные ухудшить жизнь миллионов россиян, только сильнее сплотили нас и подстегнули с удвоенной энергией развивать нашу страну», – резюмировала собеседница.

Во вторник президент Владимир Путин вручил высшие госнаграды в Екатерининском зале Кремля. «Сегодня в этом зале – участники специальной военной операции, и они – представители всего многонационального сообщества нашей страны», – сказал президент в ходе церемонии. Он отметил, что среди тех, кто сейчас защищает будущее нашей государственности, – воины из разных республик и регионов страны. «Все они вместе сражаются за Родину, за Россию», – подчеркнул президент.



Глава государства в своей речи отметил, что Россия с помощью спецоперации пытается прекратить начатую не ей войну.



«В течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического Российского государства», – сказал президент.



Помимо участников СВО госнаграды были вручены представителям культуры, космонавтики, образования, государственным деятелям, многодетным матерям, руководителю оборонного предприятия. На торжественной церемонии присутствовали более 30 человек.



Ранее политологи в рамках круглого ЭИСИ «Семья семей: межнациональное согласие в России» пришли к выводу, что, несмотря на все попытки западных стран разрушить межнациональное согласие в России, оно только укрепилось, а идея «семьи семей» имеет привлекательную мировоззренческую парадигму для других государств.

