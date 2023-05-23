Спродюсированный Бекмамбетовым фильм возглавил топ Netflix в США Продюсерский проект Бекмамбетова «Пропавшая» возглавил топ Netflix в США 23 мая 2023, 11:42 Текст: Алина Власенко

Скринлайф-триллер «Пропавшая» (Missing), продюсером которого стал режиссер Тимур Бекмамбетов, возглавил топ самых просматриваемых фильмов в США на платформе Netflix. За два дня фильм «Пропавшая» обошел по просмотрам боевик «Мать» с Дженнифер Лопес и «Мужчина по имени Отто» с Томом Хэнксом, сообщает пресс-службе кинокомпании Bazelevs,которая также продюсировала проект.

«Пропавшая» собрала в кинотеатральном прокате 45 млн долларов при бюджете в 7 млн долларов. Триллер является сиквелом фильма «Поиск», вышедшего в 2018 году. Главную роль в новом фильме исполнила актриса Сторм Рид, известная по сериалу «Эйфория». По сюжету, главная героиня ищет мать, которая исчезает во время отпуска в Колумбии, передает ТАСС. Формат скринлайф в кинематографе предполагает, что все события происходят на экране компьютера, планшета или смартфона. Авиаударом по аэродрому Днепр уничтожена авиационная техника ВСУ и ангары с вооружением

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные в ночь на понедельник нанесли удар высокоточным оружием по объектам на украинском аэродроме Днепр, сообщили в Минобороны. Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на украинском аэродроме, цель удара достигнута, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Все назначенные цели уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет. На прошлой неделе Минобороны России заявило, что ВСУ потеряли значительную часть боеприпасов в результате ударов, нанесенных в ночь на 18 мая. Военкоры: В Артемовске ликвидирован снайпер ВСУ с чемпионским прошлым Российские военкоры: В боях за Артемовск ликвидирован экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом, ставший снайпером ВСУ

Фото: Niclas Hammarstrom/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский, ставший в рядах ВСУ снайпером, ликвидирован в ходе боев в Артемовске, сообщили российские военкоры. Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», 15 мая у Артемовска уничтожен Богдан Ходаковский 2000 года рождения – экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом из города Узин, победитель украинских чемпионатов, член киевской сборной по легкой атлетике, ставший снайпером ВСУ. Напомним, в апреле из данных радиоперехвата переговоров противника стало известно, что Киев привлек к обстрелу российских позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области снайперов из числа украинских биатлонисток. Новости СМИ2 Мирошник: Ранение Залужного приведет к неразберихе в рядах ВСУ Экс-посол ЛНР Мирошник: Ранение главкома ВСУ Залужного создает военные и политические проблемы для Зеленского

Фото: ABACA/Reuters

Текст: Евгений Поздняков

Возможное ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины. В частности, замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее представитель хакерской группы «Джокер ДНР» сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение. «Если Валерий Залужный действительно тяжело ранен, то подобное событие несет для офиса Зеленского множество как военных, так и политических последствий. Напомню, главком занимался координацией диалога НАТО и ВСУ. Фактически речь идет о сбое в коммуникации западных стран и Украины», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Преодолеть его будет непросто – потребуется найти иную персону, способную выполнять необходимые функции. Это займет немало времени, ведь «новичку» придется заново налаживать контакты, подтверждать уже имеющиеся договоренности. Таким образом, работа ВСУ существенно замедлится», – отмечает эксперт. «Что касается политического аспекта, известно, что Владимир Зеленский не испытывает особых симпатий к Валерию Залужному. В некоторых моментах Вашингтон и Брюссель обращались к главнокомандующему ВСУ как к альтернативному «первому лицу», если в общении с президентом возникали какие-либо разногласия», – акцентирует собеседник. «В связи с этим у правящей верхушки Украины открывается широкий простор для размышлений о том, не причастен ли Зеленский к устранению конкурента. Для России же ранение Залужного означает хорошую возможность воспользоваться неразберихой в рядах ВСУ. Пока не назначат нового человека, Украина не сможет в полной мере координировать свои войска, что открывает нам неплохие возможности для маневра», – резюмирует Мирошник. Ранее представитель хакерской группы «Джокер ДНР» сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу. Отмечается, что он может покинуть свой пост. При этом информация о его здоровье блокируется по заданию западных спецслужб, чтобы не подрывать боевой дух армии. Напомним, Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале назвал сложившуюся ситуацию «странной». По его мнению, главнокомандующий ВСУ стал для Зеленского «политической проблемой» в связи с тем, что военный стремительно набирал популярность. Эксперт уточняет, что Залужный все чаще и чаще появлялся на первых страницах западных СМИ, активно контактировал с представителями НАТО и даже создал собственный благотворительный фонд для украинских солдат. Отмечается, что главком многими воспринимался как «сменщик Зеленского», что не устраивало действующего президента. Баширов допускает, что по приказу Зеленского спецслужбы могли ликвидировать Залужного, однако его отсутствие в течение 10 дней деморализует ВСУ. «Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог. Тем не менее в Минобороны Украины продолжают подчеркивать, что Залужный «на месте». Заместитель главы военного ведомства Анна Маляр заявила, что главком «делает свою работу», а слухи о его исчезновении являются «информационной волной», запущенной РФ. Суд удовлетворил требование РЖД о взыскании с Siemens 6 млн рублей ежедневно Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление РЖД о взыскании с Siemens неустойки в 6 млн рублей

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление Российских железных дорог о взыскании с Siemens Mobility GmbH ежедневно неустойки в размере 6,078 млн рублей за каждый день неисполнения решения суда. Решение судьи передает ТАСС. В феврале Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение немецкой компании Siemens о расторжении договора с холдингом «Российские железные дороги» на поставку 13 поездов «Сапсан». 12 мая Siemens сообщила, что расторгает сервисные договоры на техобслуживание с компанией РЖД. До этого немецкий концерн объявил о решении покинуть российский рынок. Новости СМИ2 Казахстан отказался утвердить предложенную Украиной кандидатуру на пост посла Казахстан не утвердил кандидатуру Гайдая на пост украинского посла в стране

Фото: AP/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Казахстан не утвердил кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на пост украинского посла из-за профнепригодности, сообщили СМИ. Казахстан отказался выдавать агреман бывшему начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. По его данным, Киев направил запрос по этой ситуации в Казахстан, передает РИА «Новости». Отмечается, что в качестве объяснения Астана указала, что на этой должности предпочтительно было бы видеть профессионального дипломата. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу подконтрольной Киеву администрации на территории ЛНР Сергея Гайдая. В октябре прошлого года Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сделавшего скандальное заявление об «убийстве русских». Песков назвал главную цель украинской ДРГ в Белгородской области Песков назвал действия украинской ДРГ в Белгородской области попыткой отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона рассчитывает отвлечь внимание от потери Артемовска попыткой прорыва ДРГ в Белгородской области, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президенту Владимиру Путину доложено об обстановке в Белгородской области, в регионе проводится работа по выдавливанию диверсантов и их уничтожению, цитирует Пескова ТАСС. «Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий – отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», – пояснил он. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что сил и средств различных силовых ведомств в Белгородской области достаточно для выдавливания и уничтожения украинской группы. Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в регионе ведется операция по ликвидации проникнувшей туда украинской диверсионной группы. Новости СМИ2 Стало известно о подвиге отряда казаков «Сибирь» в 12-часовом бое под Артемовском

Фото: t.me/evgeniy_lisitsyn

Текст: Ольга Никитина

В Telegram-канале военкора Евгения Лисицына появилось видео, в котором рассказали о подвиге отряда казаков «Сибирь». Военнослужащие в ходе боя, продолжавшегося 12 часов, остановили наступление украинских националистов, не позволив ВСУ занять выгодную позицию для удара по российским силам с фланга на Бахмутовском (Артемовском) направлении. Лисицын разместил интервью с исполняющим обязанности командира отряда «Сибирь» с позывным «Есаул», который рассказал о бое на Соледарском участке. «Противник предпринял контрнаступление, решил прорвать оборону наших подразделений. Ворваться во фланг, тем самым разбив группировку. Хотел занять наивыгодную высоту. При поддержке бронетехники вошел в позиции нашего отряда. Бой длился 12 часов. Были потери, но никто не отступил. Командиром батальона «Сибирь» Каном было принято решение вызвать огонь на себя. Началась артподготовка. Поступило следующее решение командира, которое оказалось судьбоносным: занять господствующую высоту в тылу противника. Сибирские казаки не побоялись этого и заняли две позиции на господствующей высоте», – рассказал Есаул. Как уточняется в сообщении канала, получивший три ранения командир отряда с позывным «Кан» не только не ушел с поля боя, он продолжил командовать подразделением и боем. «Вэсэушники отправили [на убой] под казаков более 400 человек при поддержке танков и бронированной техники. Занятие выгодных рубежей, позиций и высот теперь позволит идти в дальнейшем. Мы продвинулись на 600 метров. Но эти 600 метров перерастут глобально в несколько квадратных километров», – подчеркнул Есаул. Заместитель добровольческого корпуса с позывным «Атаман» со своей стороны добавил, что наступление противника ставило целью рассечь линию обороны российских сил. «Заняв господствующие высоты, ВСУ планировали зайти в один из флангов города Бахмут. Благодаря действиям казаков по недопущению прорыва, где они своими жизнями закрыли этот фланг, в дальнейшем был взят город Бахмут», – сказал он. В воскресенье Минобороны России официально заявило, что российскими штурмовыми отрядами завершено взятие Артемовска. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое значение несет освобождение города и какими могут быть дальнейшие военные действия в зоне СВО. Белгородский губернатор сообщил об операции по ликвидации украинской ДРГ на территории области

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Грайворонском районе Белгородской области начала действовать украинская диверсионная группа, силовые структуры принимают необходимые меры, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Вооруженные силы России, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают меры по ликвидации украинской ДРГ, сообщил губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что после обстрела поселка Глотово того же района минно-взрывные ранения получили мужчина и женщина, их доставили в Грайворонскую райбольницу. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина – в состоянии средней степени тяжести. Ранее Telegram-каналы сообщали, что на территорию Белгородской области пыталась прорваться ДРГ из 20 человек. Ранее региональное ГУ МЧС опровергало сообщения о прорыве украинской ДРГ на территорию области. Новости СМИ2 ЕС назвал резко выросший после антироссийских санкций автомобильный рынок мира Боррель заявил о сокращении поставок авто в Россию из ЕС на 80% и их росте на 300% в Центральную Азию

Фото: REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки автомашин из Евросоюза в Россию упали на 80% в прошлом году, но троекратно выросли в Центральную Азию, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Экспорт авто в Россию из ЕС в 2022 году сократился почти на 80%, но вырос на 300% в страны Центральной Азии, сказал Боррель, передает ТАСС. Он предположил, что эти машины перепродаются в России. По словам Борреля, в очередном пакете европейских санкций будут включены «ответные меры». Ранее в Минпромторге заявили о продолжении практики параллельного импорта из дружественных стран. Эксперт: Жители Армении примут решение Пашиняна по Карабаху скрипя зубами Политолог Трухачев: Степанакерт не поддержит решения Пашиняна по Карабаху, а жители Армении примут его

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

Армянское общество, скорее всего, примет идею Пашиняна о признании Карабаха частью Азербайджана, а вот в Степанакерте к этому отнесутся крайне негативно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. «Политика Никола Пашиняна целиком и полностью диктуется потребностью западных стран вывести Закавказье из-под влияния России. В настоящий момент наши отношения с Грузией несколько смягчились, поэтому Вашингтону и Брюсселю срочно потребовалось создать новую региональную проблему для Москвы», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. «К сожалению, стоит признать, что НАТО и ЕС активно способствуют процессу отдаления Армении и Азербайджана от России, пытаясь передать Ереван под покровительство Франции, а Баку – Турции. Их сверхзадача – разрешить противостояние двух стран, чтобы ничего не мешало их постепенной интеграции в западный лагерь», – отмечает эксперт. «Этим и объясняются возможные решения по Карабаху и ОДКБ. Разумеется, в Степанакерте местное население не приветствует подобное предложение со стороны Еревана. Местные армяне крайне пророссийски настроены, и они понимают, к чему приведут заявленные изменения», – подчеркивает собеседник. «Однако в Армении местные жители, скрипя зубами, скорее всего, примут это решение. В конце концов, Пашинян был переизбран премьером, а его позиция по Карабаху всем известна. Кроме того, сказывается усталость граждан от предыдущей войны с Азербайджаном. И к рискам никто не готов», – полагает Трухачев. «При этом глава Армении говорит о том, что передача Карабаха возможна только при условии соблюдения гарантий безопасности для местных жителей. Скорее всего, речь идет о присутствии по всему периметру региона войск какого-либо государства, которые могли бы контролировать ситуацию на территории», – считает эксперт. Собеседник также усомнился в том, что российские военные из миротворческого контингента останутся в Карабахе в случае, если Ереван подпишет соглашение с Баку. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах. При этом политик констатировал, что вопрос прав и безопасности армян, проживающих в регионе, должен стать предметом обсуждения для Баку и Степанакерта. Он отметил, что для признания территории за Азербайджаном необходимы гарантии того, что политика этнических чисток и геноцида армян на данной территории не будет продолжена. В то же время, по словам Пашиняна, Баку также готов подтвердить целостность Армении на площади 29,8 тыс. кв. километров. В понедельник Пашинян выразил надежду, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве получится достичь договоренностей по вопросам региональных коммуникаций. Сообщалось, что политик не рассчитывает на подписание мирного соглашения. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Баку и Ереван смогли сблизить позиции в отношении потенциальных договоренностей. Новости СМИ2 В Молдавии признали Гуцул победительницей на выборах в Гагаузии Апелляционная палата в Молдавии признала победу на выборах в Гагаузии за кандидатом «Шор»

Фото: EPA/TASS

Текст: Алексей Дегтярев

Апелляционная палата молдавского города Комрат (столица автономии Гагаузия) утвердила победу на выборах главы автономии кандидата от оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. Мандат избранной главы Гагаузии Евгении Гуцул признается действительным, заявил судья Андрей Миронов, передает ТАСС. Ранее глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что молдавские власти нарушают закон, пытаясь вмешиваться в избирательный процесс автономии. До этого полицейский спецназ вывез из здания ЦИК Гагаузии все избирательные бюллетени после победы Гуцул. В Белгородской области введен режим КТО Губернатор Гладков: В Белгородской области введен режим КТО

Фото: Антон Вергун/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Белгородской области с понедельника начал действовать режим контртеррористической операции (КТО), об этом объявил глава региона Вячеслав Гладков. Режим вводится для обеспечения безопасности жителей области, он устанавливает специальные меры и временные ограничения, сообщил губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Также Гладков сообщил, что в Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотник, по предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле проверяют оперативные службы. Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области замечена украинская ДРГ. Кремль заявил, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Новости СМИ2 Белгородские власти рассказали о зачистке территории от украинской ДРГ Губернатор Белгородской области Гладков: Зачистка Грайворонского округа от украинской ДРГ продолжается

Фото: Антон Вергун/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области, куда прорывалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил в своем Telegram, что в Грайворонском округе все еще ведется зачистка территории. Ее проводит Минобороны совместно с силовыми структурами. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома. С вечера понедельника в регионе введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска. Моравецкий отверг требование компенсации расходов СССР на восстановление Польши

Фото: Marcin Gadomski/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

В Варшаве отвергли необходимость возмещения России средств, которые СССР потратил на восстановление республики после Второй мировой войны, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью агентству PAP. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Польша отказалась от общей истории, и поэтому Варшаве стоит возместить России «средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы». Его заявления Моравецкий назвал «типичной российской пропагандистской уловкой». Как утверждает польский премьер, Россия якобы ответственна за огромные материальные разрушения в Польше, передает ТАСС. Моравецкий добавил, что это Россия должна заплатить огромную компенсацию Украине из-за СВО. Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. В Кремле отказались комментировать эти «непонятные заявления». Новости СМИ2 Военкоры показали видео с бронетехникой ВСУ перед нападением на Белгородскую область Украинская бронетехника попала на видео перед нападением ДРГ на Белгородскую область

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Власенко

В интернете появилось видео американской бронетехники перед прорывом диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область, рядом с техникой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. На кадрах, в частности, можно заметить колонну бронетехники ВСУ, которую позже задействовали в атаке на Белгородскую область. Вся техника в колонне американского производства. Преимущественно это американские бронетранспортеры MaxxPro, также есть Hummer, танк и внедорожники. «Военкоры Русской весны» в своем Telegram отмечают, что один из этих MaxxPro в настоящее время захвачен российскими военными. С вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.