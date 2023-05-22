Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина орденом Невского

Историк: Русский мир по своей сути является межнациональным

Историк Шаповалов: Россия сильна тем, что мы многонациональный народ

Россия сильна тем, что мы многонациональный народ, мы всегда вместе переживали наши испытания, в том числе в Великую Отечественную войну. Русская культура представляет собой сплав культур, сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Шаповалов. В пятницу президент Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям, он назвал культурное и национальное многообразие всепобеждающей силой России.

«Надо иметь в виду, что наши западные противники абсолютно неверно трактуют ситуацию в России с межнациональными отношениями. Они почему-то считают, что многонациональный состав российского государства – это наша слабость и пытаются внести раздрай и дестабилизировать ситуацию через проблему якобы колониальной политики России и якобы движения за освобождение тех или иных народов», – говорит Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.

На самом деле такой взгляд Запада на Россию абсолютно не соответствует «нашей исторической традиции». «Россия сильна тем, что мы многонациональный народ и что каждая нация, составляющая единый русский народ, вносила свою лепту в нашу историю. Мы всегда вместе переживали наши испытания, в том числе в Великую Отечественную войну. Наша русская культура представляет собой сплав культур, традиций различных народов и по сути является симфонией, включающей в себя лучшие элементы различных культур, составляющих российское общество», – убежден историк.

По его словам, с началом существования русского государства Россия всегда была многонациональной и черпала в этом свои силы «в отличие от западных стран, которые занимались колониальной агрессией и эксплуатацией народов Азии, Африки и Латинской Америки». «Россия строилась на единстве народов, их консолидации перед теми или иными испытаниями в самые сложные моменты нашей истории. Это и смута, когда формировалось ополчение для освобождения Москвы, это и война с Наполеоном, это и Великая Отечественная война. Наш многонациональный народ всегда был един», – подчеркнул собеседник.

И сейчас, в период сложных и тяжелых испытаний, в период проведения специальной военной операции «мы наблюдаем удивительную консолидацию нашего общества и всех наций, составляющих наш единый народ». «Мы наблюдаем, как на поле боя и в тылу, и в рамках тех или иных добровольческих, волонтерских инициатив представители абсолютно всех наций, этнических групп России едины», – указал кандидат исторических наук.

Он особо отметил, что Россия проводит гармоничную политику в сфере межнациональных отношений. «Совет по межнациональным отношениям при президенте – это ответ на попытки Запада внести раскол. Мы в нашей национальной политике основываемся на учете интересов всех наций, населяющих нашу страну. Отношения строятся на основе равенства и взаимной приязни в отличие от Запада, который действует по принципу разделения народов, стравливает их. Россия же в своей национальной политике исходит из принципа гармонии в отношениях. Неслучайно у нас представитель каждой нации имеет возможность говорить на своем языке, развивать свою культуру, опираться на свои традиции», – напомнил эксперт.

То же самое можно сказать и о конфессиональной политике, все традиционные религии народов России включены в единый процесс и отношения между конфессиональными группами решаются на основе учета интересов всех.

«Очень важно, что в 2020 году в Конституцию России внесено положение о русском народе как государствообразующем и о русском языке как языке государствообразующего народа. Конечно, при равенстве наций и возможностей для развития культуры, языка – и это прекрасно понимают все народы РФ – в основе нашего единства русский народ, русская культура, русский язык», – убежден историк.

По его словам, люди, проживающие в России и не являющиеся русскими, с гордостью говорят, что они русские татары, русские чеченцы и представители других народов. «То есть это объединяющее начало, это та основа, на которой формируется единая российская цивилизация – Русский мир, который по своей сути является межнациональным», – подытожил Шаповалов.

В пятницу президент Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Глава государства предупредил, что попытки противников России раскачать страну изнутри будут продолжаться. «Мы должны иметь в виду, что они [агенты противников РФ] существуют и что их дальше будут использовать для своих целей те, кто стремится нас раскачать, в своей борьбе с Россией будут [их] использовать», – сказал Путин.

Президент убежден, что культурное и национальное многообразие является всепобеждающей силой России, хотя ее противники считают слабостью культурное и национальное многообразие страны. «Вызовы, с которыми мы с вами столкнулись, показали, наоборот, что это – наша сила, особая, всепобеждающая сила России», – сказал президент.

«Неслучайно в ряды участников специальной военной операции и волонтеров, которые обеспечивают помощь фронту и тылу, встали все, я хочу это подчеркнуть, практически все народы России. Высоких боевых наград уже удостоены представители более сотни национальностей России», – отметил Путин.

По его словам, не прекращаются «попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны». Глава государства отметил, насколько сильный в России «межнациональный, межконфессиональный замес», и рассказал о своем разговоре с командиром одной из бригад СВО, который сменил на посту погибшего товарища. «Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет блестяще. На вопрос: «Что голос такой тяжелый?» Он говорит: «Четыре дня не спал». Вот это и есть боевой героизм», – поделился историей Путин.