Представитель Республики Сербской Перович заявил о согласии совмина БиГ обсудить газопровод для поставок из России

Совет министров Боснии и Герцеговины «дал добро» начать переговоры с Сербией о строительстве газопровода для поставок газа из России, сообщил глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович.

Перович пояснил, что «раньше, в 2012 году, они шли на уровне межправкомиссии» Россия – БиГ, «но сейчас – нет». Переговоры будут вестись с Сербией, так как подключение планируется к ее трубопроводной транзитной системе, передает РИА «Новости».

Следующая инстанция, одобрение которой требуется получить – президиум Боснии и Герцеговины. При этом, как сообщил Перович, двое членов президиума уже выступили против, но Республика Сербская может обратиться к «парламентской ассамблеи, чтобы посредством голосования в парламентской ассамблее получить добро на реализацию инициативы».

Кроме того, ожидается формирование рабочей группы. Перович заверил, что «технически все подготовлено». «Мы уже 10 лет этим занимаемся еще со времен, когда обсуждался вопрос «Южного потока», который впоследствии закрылся», – сказал он.

Президент Республики Сербской Милорад Додик может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на газ и проект газопровода для поставок топлива из России, заявил Перович. Он рассчитывает, что «будет одобрена самая лучшая цена – как для дружественных стран». Додик сообщал, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с Путиным.

Напомним, лидер боснийских сербов, которые превратились в главного союзника Москвы западнее Калининграда, Милорад Додик в сентябре заявил, что Республика Сербская признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР. В 2021 году президент Сербии Александр Вучич не исключил ответвления «Балканского потока» до Республики Сербской.