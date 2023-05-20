В районе Якутии ввели режим ЧС из-за вышедшей из берегов реки

В Амгинском районе Якутии ввели режим ЧС, где река Амга вышла из берегов и подтопила дома в двух селах, гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды, сообщают в оперативном штабе республики.

По информации оперштаба, наблюдается повышение уровня воды на участке Буяга-Амга, отсутствует проезд в села Сэргэ Бес, Сулгачча, Бологур, Оннес. О произошедшем население заблаговременно информировано, передает РИА «Новости».

Около села Амга уровень воды в реке превысил критическую отметку в 951 см при критических 925 см, ожидается и дальнейшее повышение уровней воды. В данный момент в воде оказались 17 дворовых территорий.

В селе Чапчылган подтоплены 28 дворовых территорий, где проживают 56 человек, 15 из которых – дети.

В селе Мяндиги отметка дошла до критического уровня 86 см, Абага – до критического уровня в 1 метр.

В прошлом году в Якутии вода прорвала дамбу и затопила все улицы и придворовые территории Верхоянска. ЧП произошло из-за сильных дождей.

