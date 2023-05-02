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Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с марта
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на ICE впервые с 27 марта опустилась ниже 76 долларов за баррель.
В 19.10 цена снижалась на 4,47%, составив 75,85 долларов за баррель, передает ТАСС.
К 19.14 нефть этой марки уже торговалась на уровне 76,05 доллара за баррель. Нефть марки WTF с поставкой в июне дешевела на 4,49%, составив 72 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что цены на нефть в мире стали стабильными перед принятием решения по учетной ставке ФРС США.
Вашингтон пообещал помочь Киеву с контрнаступлением
Американская сторона намерена передать киевскому режиму новые пакеты военной помощи, США отдали почти все, о чем просила Украина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
США в скором времени поставят новые вооружения Киеву, заявил Кирби, передает ТАСС.
Для наступления, которое киевский режим планирует на весну, Вашингтон передал «почти все», что запрашивала украинская сторона, заключил он.
Напомним, в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинская армия на «финишной прямой» перед контрнаступлением.
Умер Валентин Юдашкин
Первый канал: Умер модельер Валентин Юдашкин
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Модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью, скончался на 60-м году жизни, сообщают СМИ.
«Не стало Валентина Юдашкина», – сообщил Первый канал со ссылкой на супругу покойного.
В сообщении отмечается, что Юдашкин был гениальным модельером, признанным мастером мировой моды, наряды которого носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино.
Позднее модный дом Валентина Юдашкина подтвердил ТАСС информацию о смерти модельера.
Всего несколько дней назад Юдашкин выражал соболезнования в связи с кончиной модельера Вячеслава Зайцева, который умер в 85 лет. Юдашкин назвал Зайцева великим художником и творцом, большим профессионалом и открытым человеком.
Модельер Денис Симачев заявил РИА «Новости», что уход Юдашкина стал огромной потерей для русской культуры и моды. Он напомнил о недавней кончине Вячеслава Зайцева и отметил, что российская мода очень многое потеряла за эти дни.
Симачев выразил соболезнования родным и близким Юдашкина.
Юдашкин – народный художник РФ (2005). Родился в 1963 году в поселке Баковка Московской области. С отличием окончил Московский индустриальный техникум (1986). Пять лет спустя основал дом моды Valentin Yudashkin и представил в Париже первую коллекцию. Автор костюмов для олимпийской сборной России в 1994 и 1996 годах. В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.
В 2016 году у модельера диагностировали онкологическое заболевание. По информации «Комсомольской правды», у Юдашкина был рак почки. Метастазы пошли по всему организму и достигли мозга. Семья хотела отправить модельера на лечение за границу, однако зарубежные клиники не взялись за тяжелый случай.
Юдашкин публично рассказал о своей болезни в 2021 году. Он признался, что ему помогала вера в Бога, а также любящая семья. Мэтр признавался, что, узнав о болезни, не впал в состояние истерики, а наоборот, максимально мобилизовался, потому что думал, как лучше преподнести эту новость родным.
Российский ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ
Командир российского взвода ПТРК с позывным «Старый» рассказал об уничтожении украинских танков
Получив информацию о возможности танкового прорыва со стороны вооруженных сил Украины, российский расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» поразил два украинских танка, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый»
«Старый» рассказал, что «Штурм-С» принял участие в «реальных боевых действиях», передает РИА «Новости».
«Мы знали о том, что возможна вероятность прорыва танков», – сказал он.
Танки, которые были поражены с первого выстрела, «больше уже в бой вступить не смогли», сказал «Старый».
Накануне сообщалось, что в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены украинские танк и три БМП у Первомайского, Северного и Авдеевки.
Байден попросил гостя Белого дома «заткнуться»
Байден в ответ на попытку рассказать о судье-мусульманине предложил гостю Белого дома «заткнуться»
В ходе приема в честь конца Рамадана один из гостей Белого дома попытался рассказать Джо Байдену о первом федеральном судье-мусульманине, но президент США велел ему «заткнуться».
«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Кроме того, на прием отказались пустить мэра городка Проспект-Парк Мухамеда Хайрулу. Секретная служба заявила, что такое решение принято в связи с требованиями безопасности, но не дала пояснений.
Напомним, поведение Байдена уже не раз вызывало недовольство американцев.
Дуда заявил о намерении Польши требовать «репараций» от России
Президент Дуда заявил, что Польша будет требовать репараций не только от Германии, но и от России
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Польша должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России, считает президент Польши Анджей Дуда.
Дуда в интервью Wprost заявил, что Германия напала на Польшу и тем самым начала Вторую мировую. Россия же, по его словам, «присоединилась к этой войне». Поэтому, считает польский лидер, репарации Варшава должны требовать и от Москвы, пишет Telegram-канал RT.
Президент Польши добавил, что если кто-то считает, что Польша разжигает данный вопрос чрезмерно, «пусть спрашивает немцев, зачем они в 1939 году начали этот конфликт».
В свою очередь глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times также заявил, что Польша может потребовать «репараций» от России по итогам Второй мировой войны, пишет РБК.
Пшидач заявил, что соответствующий диалог с Берлином можно начать, однако Россия, по его словам, «это другая цивилизация». Он отметил, что после успеха с Германией в этом вопросе Польша намерена следующим шагом начать дискуссию с «другим угнетателем».
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал планы Варшавы требовать «репарации» от России «чисто польской фантазией», которая не имеет никакого отношения к международному праву. По его словам, шансы на подобные выплаты польской стороне – ниже нуля.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, зачем Польша требует репараций от Германии.
Командование ВСУ сообщило о решении усилить оборону Артемовска
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский сообщил о принятии решения об усилении обороны Артемовска
Руководство вооруженных сил Украины приняло ряд решений об усилении обороны Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.
Он добавил, что ВСУ продолжают обороняться и ведут сдерживание наступления на востоке.
«Вместе с командирами приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», – приводит его заявление в Telegram РИА «Новости».
Сырский заявил, что несмотря на все прогнозы, ВСУ удается удерживать Артемовск.
Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои, российские войска продолжают атаковать.
ВСУ начали отступление в руины частного сектора в Марьинке
Военкоры: ВСУ отступают в руины частного сектора в Марьинке
Российские войска заняли основную часть города Марьинки, украинские формирования отступают в руины частного сектора.
Российская армия ведет активные наступательные действия по нескольким направлениям, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Марьинка является одним из населенных пунктов, откуда ведутся обстрелы ВСУ по Донецку. Освобождение Марьинки даст российским силам возможность развить наступление на Курахово и Красногоровку, чтобы полностью окружить Авдеевку, поясняет «РГ».
В конце апреля сообщалось, что российские военные взяли под контроль 50 из 59 кварталов города Марьинки в ДНР, практически все позиции ВСУ просматриваются.
Песков опроверг данные Пентагона о потерях России в СВО
Песков: Цифры Пентагона о потерях России в СВО взяты с потолка
Заявления Пентагона о потерях России в ходе спецоперации не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Взятые с потолка абсолютно [цифры]», – приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля пояснил, что Вашингтон не может называть какие-то цифры, так как США не располагают такими данными.
Песков призвал ориентироваться «только на те цифры, которые своевременно публикует Минобороны».
В Пентагоне ранее заявили, что потери России убитыми и ранеными в последние месяцы якобы составили 100 тыс. человек.
Мирошник: ВСУ перейдут в контрнаступление после сдачи Артемовска
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ перейдут в контрнаступление перед 9 мая, чтобы перекрыть негатив от сдачи Артемовска
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ВСУ находятся на грани оставления Артемовска. И чтобы избежать мощной негативной реакции в случае сдачи города, попробуют перебить информационную повестку контрнаступлением. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно, что Украина может перейти в атаку перед 9 мая.
«Для организации точечного узконаправленного наступления у ВСУ имеется все необходимое. Противник располагает человеческим ресурсом, техникой и западными разведданными. Но не последнюю роль при атаке будут играть вопросы имиджевого и политического характера», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина осознает всю тяжесть собственного положения в Артемовске. Очевидно, что этот город рано или поздно придется оставлять. Однако офис Зеленского придал населенному пункту колоссальное идеологическое значение, в результате чего отступление нанесет ВСУ непоправимый репутационный ущерб», – отмечает собеседник.
«В связи с этим мы можем предположить, что украинские военные перейдут в контрнаступление в преддверии 9 мая, чтобы перекрыть негативный информационный фон в СМИ в случае сдачи Артемовска. Ведь иначе подобное поражение офиса Зеленского вызовет недовольство не только среди населения Украины, но и у стран-доноров. ВСУ могут лишиться канала поставок вооружений», – подчеркивает он.
«Контрнаступление могло бы начаться и раньше, но противник не располагает ресурсами для полномасштабной атаки по нескольким направлениям. Все это время Зеленский и его команда тянули время и пытались выжать из США и ЕС как можно больше денег и оружия. На ВСУ сделаны слишком высокие ставки. Зеленский понимает, что в случае провала он может лишиться всего», – заключил Мирошник.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские вооруженные формирования с высокой долей вероятности могут перейти в масштабное контрнаступление в конце этой – начале следующей недели, пытаясь омрачить празднование Дня Победы.
По его словам, в этот период установятся благоприятные погодные условия, что позволит ВСУ в полной мере реализовать потенциал натовского вооружения и техники. Он отметил, что сейчас противник накапливает материально-технические средства, а для «масштабных контрнаступательных действий» формируются ударные группы.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна выходит на финишную прямую в подготовке к масштабной атаке. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Он также назвал ключевые факторы в возможном наступлении: наличие необходимого оружия, подготовленных военных, а также возможность восстановления расходуемых амуниции и топлива.
«Мы можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», – цитирует Резникова газета.
Между тем накануне экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленной западными государствами.
Кроме того, в ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Газета ВЗГЛЯД писала, как российские упреждающие действия скажутся на планах противника, а также о том, как своими военными амбициями Зеленский загнал себя в ловушку.
Главе дипмиссии США в Грузии в насмешку присвоили статус «гаражного посла»
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Посол США в Грузии Келли Дегнан стала объектом насмешек после посещения заседания гаражного кооператива в одном из престижных райнов Тбилиси – Ваке, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщила телекомпания «Имеди», посол США стала участницей встречи, на которой жильцы обсуждали строительство подземного гаража.
Один из грузинских бизнесменов лоббирует строительство, но местные жители выступают против. В связи с этим бизнесмен обратился за поддержкой к послу США, ссылаясь на давнее знакомство его супруги-американки с дипломатами этой страны.
Именно после этого Дегнан прибыла на обсуждение строительства паркинга. Она объяснила это тем, что «посольство всегда старается помогать американским инвестициям в Грузии».
Также Дегнан сообщила, что «с интересом выслушала мнение жильцов».
Участие посла США в заседании гаражного кооператива вызвало эмоциональные отклики в социальных сетях. Случившееся вызвало сравнения с комедией «Гараж». Известная правозащитница Нана Какабадзе провела параллели между послом США и одним из героев фильма, директором рынка, который хвастался знакомствами с влиятельными людьми.
«Когда я увидела Келли Дегнан на собрании по строительству гаража в одном из жилых корпусов, то подумала, что смотрю вторую серию «Гаража», – отметила с иронией правозащитница.
По ее словам, много послов было в Грузии за 30 с лишним лет ее независимости, но «Келли Дегнан просто пробила дно».
Политолог Гиа Абашидзе, ранее говоривший, что, по статистике, посол США Келли Дегнан чаще комментирует те или иные процессы в Грузии, чем спикеры главных грузинских партий, призвал Госдеп США обратить внимание на поведение посла в Грузии, которая скатилась до статуса «гаражного посла».
Посла США Келли Дегнан в последнее время регулярно критикуют власти Грузии, говоря о ее «пренебрежительном» отношении к народу Грузии.
Шольц запретил Киеву «нападать на российскую территорию» с немецким оружием
Шольц заявил о запрете Украине использовать оружие Германии для «нападений на российскую территорию»
Украина может использовать оружие, полученное от Германии, чтобы «защищать себя», но не для «нападений на российскую территорию», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц подчеркнул, что для Берлина это «очень важно». Он заверил, что при решении о поставках вооружений Украине всегда действует условие – «никаких односторонних шагов, но всегда в согласовании с партнерами». По его словам, нужно поддерживать Украину, но предпринимать все необходимые меры для предотвращения «эскалации войны между Россией и НАТО», передает РИА «Новости».
Напомним, Шольц указывал, что Германия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых жители указанных регионов заявили о желании воссоединиться с Россией. Также он говорил, что считает воссоединение Крыма с Россией «аннексией».
У ВСУ при отступлении в Артемовске не получилось подорвать многоэтажку
Отступающим в Артемовске подразделениям ВСУ не удалось провести подрыв очередной многоэтажки
В Артемовске (Бахмуте) вооруженные силы Украины, отступая, продолжают подрывать превращенные ими в «крепости» многоэтажки, но очередная попытка подрыва закончилась неудачей, сообщают военкоры.
ВСУ заложили взрывчатку в подвале дома № 113 по улице Юбилейной на самой западной окраине города. Уточняется, что дальше идут «лишь несколько домов частного сектора и поле», сообщают «Военкоры Русской весны».
«Попытка противника осуществить очередной контролируемый подрыв многоэтажки в Бахмуте окончилась неудачей – то ли не хватило взрывчатки, то ли уже времени на ее установку», – сообщает «Военный Осведомитель».
Напомним, украинские войска публиковали видеозаписи, на которых сами подрывают другие здания в городе, в том числе те, в разрушении которых Украина и Запад обвиняли Россию. В частности, ВСУ взорвали девятиэтажку, Дом культуры и дом с муралом «Счастливой семьи».
В ЛНР сообщили об удвоении потерь ВСУ на ряде направлений
Марочко: Потери ВСУ на отдельных направлениях за минувшую неделю удвоились
Потери личного состава и военной техники у вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю выросли двукратно на отдельных участках фронта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что речь идет о сравнении потерь ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях с показателями предыдущей недели, передает ТАСС.
Так, потери в личном составе возросли почти на 1 тыс. украинских боевиков и наемников (до 4 тыс.), в автомобильной технике – с 53 до 102, гаубиц Д-20 – с семи до 11, самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – с четырех до семи, радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 – с двух до четырех, сообщил Марочко со ссылкой на данные российской разведки.
Напомним, в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.
Минобороны показало штурм и зачистку опорного пункта ВСУ
Российское Минобороны показало штурм и зачистку опорного пункта ВСУ ивановскими десантниками
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Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показаны штурм и зачистка ивановскими десантниками взводного опорного пункта вооруженных сил Украины.
Как сообщает Минобороны в Telegram, опорный пункт выявили расчеты БПЛА ВДВ. После этого украинским подразделениям нанесли огневое поражение, по вскрытым огневым точкам ВСУ вели огонь «из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов». Затем были проведены штурм опорного пункта, его захват и зачистка. Украинские военные отступили, «бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых». Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении поражены около 170 целей ВСУ, из них 120 огневых поражений нанесли по районам сосредоточения противника. Авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ, ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат. На торском участке и в районе Серебрянского лесничества артиллерия и авиация нанесли удары по позициям украинской армии, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске на Соледаро-бахмутском направлении. Кроме того, поражены пункты временной дислокации ВСУ у Константиновки, а на Авдеевском направлении уничтожены огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ и минометного расчета, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.
В Венгрии потребовали от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича потребовал от беженцев с Украины, совершивших нападение на двух местных девушек, в том числе несовершеннолетнюю, вернуться в свою страну.
Дьюрича заявил, что приезжие с Украины изнасиловали двух девушек, одной 22 года, другой 16 лет. Соответствующие жалобы, по его словам, поступили из местного общежития, пишет RT со ссылкой на издание Index.hu.
Градоначальник заявил, что отказывается мириться с неспособностью украинцев «нормально себя вести» и не желает терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша.
На видео, которое опубликовал мэр, он пришел в общежитие и потребовал от беженцев уехать домой.
Ранее французские СМИ писали, что в странах Восточной Европы наблюдается усиление бесконтрольного роста преступности из-за Украины, с территории которой нелегально поступает оружие и наркотики.