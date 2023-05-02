Путин потребовал восстановить жилье в сгоревшей Сосьве к отопительному сезону

Умер Валентин Юдашкин

Первый канал: Умер модельер Валентин Юдашкин

Модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью, скончался на 60-м году жизни, сообщают СМИ.

«Не стало Валентина Юдашкина», – сообщил Первый канал со ссылкой на супругу покойного.

В сообщении отмечается, что Юдашкин был гениальным модельером, признанным мастером мировой моды, наряды которого носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино.

Позднее модный дом Валентина Юдашкина подтвердил ТАСС информацию о смерти модельера.

Всего несколько дней назад Юдашкин выражал соболезнования в связи с кончиной модельера Вячеслава Зайцева, который умер в 85 лет. Юдашкин назвал Зайцева великим художником и творцом, большим профессионалом и открытым человеком.

Модельер Денис Симачев заявил РИА «Новости», что уход Юдашкина стал огромной потерей для русской культуры и моды. Он напомнил о недавней кончине Вячеслава Зайцева и отметил, что российская мода очень многое потеряла за эти дни.

Симачев выразил соболезнования родным и близким Юдашкина.

Юдашкин – народный художник РФ (2005). Родился в 1963 году в поселке Баковка Московской области. С отличием окончил Московский индустриальный техникум (1986). Пять лет спустя основал дом моды Valentin Yudashkin и представил в Париже первую коллекцию. Автор костюмов для олимпийской сборной России в 1994 и 1996 годах. В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.

В 2016 году у модельера диагностировали онкологическое заболевание. По информации «Комсомольской правды», у Юдашкина был рак почки. Метастазы пошли по всему организму и достигли мозга. Семья хотела отправить модельера на лечение за границу, однако зарубежные клиники не взялись за тяжелый случай.

Юдашкин публично рассказал о своей болезни в 2021 году. Он признался, что ему помогала вера в Бога, а также любящая семья. Мэтр признавался, что, узнав о болезни, не впал в состояние истерики, а наоборот, максимально мобилизовался, потому что думал, как лучше преподнести эту новость родным.