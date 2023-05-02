Песков: ФРГ не может следить за применением поставляемого Киеву оружия

Песков заявил об отсутствии у ФРГ возможности следить за применением поставляемого Киеву оружия

У Берлина нет возможности следить за тем, как Киев использует поставленное ему оружие. ВСУ уже наносят удары по территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца.

«Оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс является российским регионом», – сказал он, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Германии в этот конфликт увеличивается. Шольц должен из этого исходить.

Ранее Шольц заявил, что Украина может использовать оружие, полученное от Германии, чтобы «защищать себя», но не для нападения на территорию России.