В Кремле оценили вклад в развитие искусства модельера Юдашкина

Песков оценил вклад в развитие искусства и пропаганду культуры России модельера Юдашкина

Модельер Валентин Юдашкин внес большой вклад в развитие искусства, в том числе с точки зрения пропаганды российской культуры за рубежом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Юдашкин внес большой вклад в распространение очень высоких норм искусства, и по российским регионам, и в плане воспитания молодого поколения. По словам Пескова, очень трудно переоценить его роль с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина, в ближайшее время он направит телеграмму его родным и близким, сообщил Песков, передает ТАСС.

«Мы тоже все глубоко соболезнуем в связи с его кончиной», — добавил представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью, скончался на 60-м году жизни.