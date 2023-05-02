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Кремль не располагает сведениями о работе мирной миссии Ватикана по Украине
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Москве ничего не известно о мирной миссии Ватикана по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На вопрос знают ли власти России что-то о мирном плане Ватикана по Украине, Песков ответил, что Кремлю ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Ранее Папа Римский Франциск сообщил о «мирной миссии» Ватикана по Украине, не раскрыв деталей. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа Римский призвал Украину отказаться от наступления.
Украинский чиновник, близкий к офису президента Украины, заявил, что Киев не знает о мирной миссии для содействия украинскому урегулированию, о которой говорил папа Римский Франциск, отметив, что Владимир Зеленский «не давал согласие на любые подобные обсуждения от имени Украины».
Российский ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ
Командир российского взвода ПТРК с позывным «Старый» рассказал об уничтожении украинских танков
Получив информацию о возможности танкового прорыва со стороны вооруженных сил Украины, российский расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» поразил два украинских танка, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый»
«Старый» рассказал, что «Штурм-С» принял участие в «реальных боевых действиях», передает РИА «Новости».
«Мы знали о том, что возможна вероятность прорыва танков», – сказал он.
Танки, которые были поражены с первого выстрела, «больше уже в бой вступить не смогли», сказал «Старый».
Накануне сообщалось, что в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены украинские танк и три БМП у Первомайского, Северного и Авдеевки.
Командование ВСУ сообщило о решении усилить оборону Артемовска
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский сообщил о принятии решения об усилении обороны Артемовска
Руководство вооруженных сил Украины приняло ряд решений об усилении обороны Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.
Он добавил, что ВСУ продолжают обороняться и ведут сдерживание наступления на востоке.
«Вместе с командирами приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», – приводит его заявление в Telegram РИА «Новости».
Сырский заявил, что несмотря на все прогнозы, ВСУ удается удерживать Артемовск.
Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои, российские войска продолжают атаковать.
Мирошник: ВСУ перейдут в контрнаступление после сдачи Артемовска
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ перейдут в контрнаступление перед 9 мая, чтобы перекрыть негатив от сдачи Артемовска
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ВСУ находятся на грани оставления Артемовска. И чтобы избежать мощной негативной реакции в случае сдачи города, попробуют перебить информационную повестку контрнаступлением. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно, что Украина может перейти в атаку перед 9 мая.
«Для организации точечного узконаправленного наступления у ВСУ имеется все необходимое. Противник располагает человеческим ресурсом, техникой и западными разведданными. Но не последнюю роль при атаке будут играть вопросы имиджевого и политического характера», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина осознает всю тяжесть собственного положения в Артемовске. Очевидно, что этот город рано или поздно придется оставлять. Однако офис Зеленского придал населенному пункту колоссальное идеологическое значение, в результате чего отступление нанесет ВСУ непоправимый репутационный ущерб», – отмечает собеседник.
«В связи с этим мы можем предположить, что украинские военные перейдут в контрнаступление в преддверии 9 мая, чтобы перекрыть негативный информационный фон в СМИ в случае сдачи Артемовска. Ведь иначе подобное поражение офиса Зеленского вызовет недовольство не только среди населения Украины, но и у стран-доноров. ВСУ могут лишиться канала поставок вооружений», – подчеркивает он.
«Контрнаступление могло бы начаться и раньше, но противник не располагает ресурсами для полномасштабной атаки по нескольким направлениям. Все это время Зеленский и его команда тянули время и пытались выжать из США и ЕС как можно больше денег и оружия. На ВСУ сделаны слишком высокие ставки. Зеленский понимает, что в случае провала он может лишиться всего», – заключил Мирошник.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские вооруженные формирования с высокой долей вероятности могут перейти в масштабное контрнаступление в конце этой – начале следующей недели, пытаясь омрачить празднование Дня Победы.
По его словам, в этот период установятся благоприятные погодные условия, что позволит ВСУ в полной мере реализовать потенциал натовского вооружения и техники. Он отметил, что сейчас противник накапливает материально-технические средства, а для «масштабных контрнаступательных действий» формируются ударные группы.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна выходит на финишную прямую в подготовке к масштабной атаке. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Он также назвал ключевые факторы в возможном наступлении: наличие необходимого оружия, подготовленных военных, а также возможность восстановления расходуемых амуниции и топлива.
«Мы можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», – цитирует Резникова газета.
Между тем накануне экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленной западными государствами.
Кроме того, в ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Газета ВЗГЛЯД писала, как российские упреждающие действия скажутся на планах противника, а также о том, как своими военными амбициями Зеленский загнал себя в ловушку.
ВСУ начали отступление в руины частного сектора в Марьинке
Военкоры: ВСУ отступают в руины частного сектора в Марьинке
Российские войска заняли основную часть города Марьинки, украинские формирования отступают в руины частного сектора.
Российская армия ведет активные наступательные действия по нескольким направлениям, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Марьинка является одним из населенных пунктов, откуда ведутся обстрелы ВСУ по Донецку. Освобождение Марьинки даст российским силам возможность развить наступление на Курахово и Красногоровку, чтобы полностью окружить Авдеевку, поясняет «РГ».
В конце апреля сообщалось, что российские военные взяли под контроль 50 из 59 кварталов города Марьинки в ДНР, практически все позиции ВСУ просматриваются.
Шольц запретил Киеву «нападать на российскую территорию» с немецким оружием
Шольц заявил о запрете Украине использовать оружие Германии для «нападений на российскую территорию»
Украина может использовать оружие, полученное от Германии, чтобы «защищать себя», но не для «нападений на российскую территорию», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц подчеркнул, что для Берлина это «очень важно». Он заверил, что при решении о поставках вооружений Украине всегда действует условие – «никаких односторонних шагов, но всегда в согласовании с партнерами». По его словам, нужно поддерживать Украину, но предпринимать все необходимые меры для предотвращения «эскалации войны между Россией и НАТО», передает РИА «Новости».
Напомним, Шольц указывал, что Германия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых жители указанных регионов заявили о желании воссоединиться с Россией. Также он говорил, что считает воссоединение Крыма с Россией «аннексией».
У ВСУ при отступлении в Артемовске не получилось подорвать многоэтажку
Отступающим в Артемовске подразделениям ВСУ не удалось провести подрыв очередной многоэтажки
В Артемовске (Бахмуте) вооруженные силы Украины, отступая, продолжают подрывать превращенные ими в «крепости» многоэтажки, но очередная попытка подрыва закончилась неудачей, сообщают военкоры.
ВСУ заложили взрывчатку в подвале дома № 113 по улице Юбилейной на самой западной окраине города. Уточняется, что дальше идут «лишь несколько домов частного сектора и поле», сообщают «Военкоры Русской весны».
«Попытка противника осуществить очередной контролируемый подрыв многоэтажки в Бахмуте окончилась неудачей – то ли не хватило взрывчатки, то ли уже времени на ее установку», – сообщает «Военный Осведомитель».
Напомним, украинские войска публиковали видеозаписи, на которых сами подрывают другие здания в городе, в том числе те, в разрушении которых Украина и Запад обвиняли Россию. В частности, ВСУ взорвали девятиэтажку, Дом культуры и дом с муралом «Счастливой семьи».
В ЛНР сообщили об удвоении потерь ВСУ на ряде направлений
Марочко: Потери ВСУ на отдельных направлениях за минувшую неделю удвоились
Потери личного состава и военной техники у вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю выросли двукратно на отдельных участках фронта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что речь идет о сравнении потерь ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях с показателями предыдущей недели, передает ТАСС.
Так, потери в личном составе возросли почти на 1 тыс. украинских боевиков и наемников (до 4 тыс.), в автомобильной технике – с 53 до 102, гаубиц Д-20 – с семи до 11, самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – с четырех до семи, радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 – с двух до четырех, сообщил Марочко со ссылкой на данные российской разведки.
Напомним, в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.
Минобороны показало штурм и зачистку опорного пункта ВСУ
Российское Минобороны показало штурм и зачистку опорного пункта ВСУ ивановскими десантниками
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Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показаны штурм и зачистка ивановскими десантниками взводного опорного пункта вооруженных сил Украины.
Как сообщает Минобороны в Telegram, опорный пункт выявили расчеты БПЛА ВДВ. После этого украинским подразделениям нанесли огневое поражение, по вскрытым огневым точкам ВСУ вели огонь «из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов». Затем были проведены штурм опорного пункта, его захват и зачистка. Украинские военные отступили, «бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых». Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении поражены около 170 целей ВСУ, из них 120 огневых поражений нанесли по районам сосредоточения противника. Авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ, ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат. На торском участке и в районе Серебрянского лесничества артиллерия и авиация нанесли удары по позициям украинской армии, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске на Соледаро-бахмутском направлении. Кроме того, поражены пункты временной дислокации ВСУ у Константиновки, а на Авдеевском направлении уничтожены огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ и минометного расчета, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.
В Венгрии потребовали от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича потребовал от беженцев с Украины, совершивших нападение на двух местных девушек, в том числе несовершеннолетнюю, вернуться в свою страну.
Дьюрича заявил, что приезжие с Украины изнасиловали двух девушек, одной 22 года, другой 16 лет. Соответствующие жалобы, по его словам, поступили из местного общежития, пишет RT со ссылкой на издание Index.hu.
Градоначальник заявил, что отказывается мириться с неспособностью украинцев «нормально себя вести» и не желает терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша.
На видео, которое опубликовал мэр, он пришел в общежитие и потребовал от беженцев уехать домой.
Ранее французские СМИ писали, что в странах Восточной Европы наблюдается усиление бесконтрольного роста преступности из-за Украины, с территории которой нелегально поступает оружие и наркотики.
Появились сообщения о возможном уничтожении командующего теробороной ВСУ
Пригожин заявил об уничтожении машины командующего теробороной ВСУ Танцюры
Российские штурмовые отряды уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, сообщил Евгений Пригожин.
Он заявил, что удар нанесли артиллерийские подразделения ЧВК «Вагнер» в 13.25 мск. Автомобиль, в котором мог находиться Танцюра, следовал в Бахмут, передает ТАСС.
Информация уточняется, добавил Пригожин. Пресс-служба Пригожина опубликовала фото с места событий.
Ранее Пригожин заявил, что российские силы в Артемовске прошли за день около 120 метров.
Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Минобороны: ПВО России за сутки сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожено три самолета военно-воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что речь идет о двух украинских истребителях МиГ-29, которые были сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики и Миролюбовка Херсонской области, а также самолете Су-25, сбитом в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
1 мая российские зенитчики сбили украинский Су-25 над островами на Днепре в Херсонской области.
Политолог: Киев не простит украинцам получение паспорта России
Правозащитница Шеслер: Пытки и гонения присутствуют лишь там, где руководит украинская власть
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России не свойственно преследовать и подвергать репрессиям тех, кто не хочет иметь российское гражданство. В отличие от Украины, которая не простит своим гражданам получение паспорта РФ, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее на Украине поспорили о необходимости получения российского паспорта.
«В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», также был принят новый закон «О гражданстве Российской Федерации». Эти документы вызвали массу дискуссий на Украине», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«В новых российских регионах есть часть жителей, которые не хотят получать гражданство РФ. Поэтому в соответствии с новыми документами они получат статус иностранцев, проживающих в России. Также регламентируется их порядок пребывания, регистрации, трудоустройства и прочие детали», – пояснила собеседница.
«Однако в документах содержится норма относительно высылки иностранных граждан из России за действия, несущие угрозу национальной безопасности страны, поддержку экстремистской и террористической деятельности и посягательство на общественную безопасность. Складывается ощущение, что на Украине увидели только этот пункт, подхватили его и начали перевирать», – отметила она.
«Заявления киевских властей о том, что гражданам Украины, проживающим в новых российских регионах и не получившим гражданство РФ, грозят преследованием – это выдумки. В Киеве пытаются запугать и настроить против России небольшое число проукраински настроенных людей», – считает правозащитница.
«При этом тот же Подоляк не скрывает, что Украина будет подвергать репрессиям своих бывших граждан, если сможет до них дотянуться. Делают лишь оговорку, что преследованию не подвергнутся те, кто стал гражданином РФ под жестким принуждением. Так что пытки и гонения присутствуют лишь там, где руководит украинская власть, и на тех территориях, которые оккупируют ВСУ», – заключила Шеслер.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцам не стоит отказываться от российских паспортов, но при определенных условиях. «Если у вас есть возможность не получить российский паспорт, постарайтесь его не получить. Если вам нужно взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий и пыток, берите», – написал он в своих социальных сетях.
Украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что живущим на вошедших в состав России территориях украинским гражданам не следует брать российские паспорта. Вместе с тем до этого уполномоченный Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинским гражданам на освобожденных Россией территориях стоит брать российские паспорта.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, решивших не получать российское гражданство.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, граждане Украины, лица, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, а также лица без гражданства признаются с 30 сентября 2022 года «постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства», если они постоянно проживали по состоянию на указанную дату на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области или ранее постоянно проживали на этих территориях и выехали в РФ, в том числе через территории третьих государств.
Днем позже глава государства подписал закон «О гражданстве РФ», предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Экс-разведчик США предрек Зеленскому скорую гибель
Экс-разведчик США Риттер заявил о приближении гибели Зеленского из-за желания президента Украины удержать власть
Чем дольше нынешний президент Украины Владимир Зеленский остается у власти, «тем меньше сомнений, что его кончина близко», заявил офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер полагает, что Зеленский «не проживет долго», если не покинет как можно быстрее должность главы государства. По мнению Риттера, Зеленского «уберут либо военные, либо новый майдан». Экс-разведчик указал, что уровень популярности Зеленского резко снижается, а недовольство жителей Украины на фоне усиления коррупции растет, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал U.S. Tour of Duty.
Напомним, Зеленский пожаловался, что чувствует, как начинает терять рассудок. Он также заявил, что носит при себе пистолет на случай, если придется отстреливаться.
Марочко: Масштабное контрнаступление ВСУ ожидается к 9 мая
Марочко: ВСУ могут начать масштабное контрнаступление к 9 мая
Украинские вооруженные формирования с высокой долей вероятности перейдут в масштабное контрнаступление в конце этой – начале следующей недели, пытаясь омрачить празднование Дня Победы, считает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил ТАСС, что благоприятные погодные условия установятся к концу недели, что позволит ВСУ в полной мере применить натовское вооружение и технику.
По его словам, сейчас противник накапливает материально-технические средства, для «масштабных контрнаступательных действий» формируются ударные группы.
С высокой долей вероятности, считает Марочко, противник попытается омрачить празднование Дня Победы.
Таким образом, заключил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, в конце этой – начале следующей недели сохраняется большая вероятность возобновления украинскими боевиками активной фазы действий наступательного характера.
Между тем накануне экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленной западными государствами.
Кроме того, в ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как российские упреждающие действия скажутся на планах противника, и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ.
Госдеп ответил на сообщения о нежелании США принимать Украину в НАТО
Представитель Госдепа Патель указал на необходимость решать вопрос о приглашении Украины в НАТО коллективно
Представитель Госдепа Ведант Патель прокомментировал сообщения французских СМИ о том, что США входят в число стран, которые резче всех выступают против быстрого приглашения Украины в НАТО.
«Речь идет о коллективном решении, которое будет принимать альянс», – приводит его слова «Интерфакс».
Патель заверил, что Вашингтон привержен «политике открытых дверей НАТО». В Госдепе пояснили, что сейчас усилия направлены на поддержку Киева «в решении проблем», с которыми Украина «сталкивается в настоящее время», передает РБК.
О том, что Вашингтон враждебно относится к членству в альянсе Украины, заявила французская газета Le Monde.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО на июльском саммите в Вильнюсе должно сделать шаг к членству Украины в Североатлантическом альянсе, другие решения для Киева неприемлемы.