CNN сообщил об отсутствии «благословения» со стороны Киева в отношении мирной миссии Ватикана по Украине

Украинский чиновник, близкий к офису президента Украины, заявил, что Киев не знает о мирной миссии для содействия украинскому урегулированию, о которой говорил папа Римский Франциск.

Чиновник сказал, что президент Украины Владимир Зеленский «не давал согласие на любые подобные обсуждения от имени Украины». По словам чиновника, если такие переговоры проводятся, то делается это «без ведома и благословения» украинских властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США известно о попытках Ватикана содействовать урегулированию конфликта на Украине, но у Вашингтона «нет комментариев по этому поводу», передает ТАСС.



Напомним, папа Римский Франциск заявил, что Ватикан проводит «мирную миссию» для содействия украинскому урегулированию. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа Римский призвал Украину отказаться от наступления.