В Новгородской области обсудили открытие филиала фонда «Защитники Отечества»

Цивилева обсудила с губернатором Новгородской области открытие филиала фонда «Защитники Отечества»

Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин обсудил с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой предстоящую работу филиала в регионе.

Глава региона отметил, что новгородский филиал Фонда откроется 31 мая. Тогда же в Великом Новгороде откроется и Центр помощи и поддержки ветеранов СВО и их семей «Возвращение». Для удобства вернувшихся из зоны СВО бойцов и родных участников спецоперации и филиал фонда, и Центр «Возвращение» будут располагаться в одном здании. Новое социальное учреждение будет находиться рядом с Новгородской областной клинической больницей и областным госпиталем ветеранов войн – на улице Павла Левитта, 16, корп. 1.

«Вопрос поддержки наших бойцов, находящихся на передовой, тех, кто вернется из зоны СВО и семей погибших – наш долг и приоритетная задача, поставленная перед нами Президентом. В нашем регионе помимо Фонда «Защитники Отечества» будет создан центр «Возвращение». По сути, эти учреждения позволят всем жителям нашего региона, относящимся к этой категории, в одном месте получить всю необходимую комплексную поддержку – от оформления социальных пособий и различных документов, до содействия в переобучении или открытии собственного дела. Внимание к каждому обратившемуся за помощью человеку и к каждой ситуации будет индивидуальным», – подчеркнул Никитин.

Комплексная помощь участникам СВО, ветеранам боевых действий и их семьям будет предоставляться в режиме «одного окна» с соблюдением всех условий: все сервисы на одной площадке, персональное сопровождение на всех этапах, помощь полного цикла – от выявления потребностей до реализации программы социализации.

Губернатор также рассказал Цивилевой, что в эти дни на базе Новгородского Государственного Университета проходят обучение 75 будущих социальных координаторов из трех регионов Северо-Запада. После завершения подготовки именно эти люди будут работать с ветеранами СВО. Также Цивилева приняла приглашение войти в состав комиссии Госсовета по социальной политике.

«Мы продолжаем последовательно взаимодействовать с региональными командами по вопросам открытия филиалов фонда, чтобы после 31 мая по всей стране ветераны СВО и семьи погибших бойцов смогли получить всю необходимую помощь и поддержку. В Новгородской области подготовка к открытию филиала идет в соответствии с графиком. Взаимодействие с комиссией Госсовета по социальной политике позволит фонду учитывать все нюансы поддержки ветеранов и сделать ее максимально адресной», – сказала Цивилева.

Никитин также отметил, что сейчас на площадке комиссии Государственного совета по направлению «Социальная политика» ведется сбор предложений от субъектов, которые позволят выстроить работу подобных учреждений в едином ключе. Ближайшее заседании комиссии Госсовета запланировано на июнь.

Прежде всего, планируется затронуть вопрос обеспечения филиалов техническими средствами реабилитации для наших граждан, вернувшихся из зоны СВО с ранениями. Как отметил Андрей Никитин, у регионов уже есть запрос на выработку единого подхода к обеспечению ветеранов СВО такими средствами, например, на основании выданного сертификата. Еще один важный вопрос, который предстоит обсудить членам заседания, – создание инфраструктуры для производства высокотехнологичных средств реабилитации в регионах страны.

В частности, расширение производств протезов и поддержку малых предприятий в этой сфере, в том числе на обеспечение производства широкого спектра комплектующих изделий к протезам, их электронных компонентов.

Никитин пригласил Цивилеву посетить Новгородскую область с визитом, чтобы оценить работу филиала фонда в Новгородской области.