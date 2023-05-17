Грузинская авиакомпания установила цены на билеты в Москву выше российской

BM.GE: Самый дешевый билет на рейс Тбилиси – Москва компании Georgian Airways стоит 325 долларов

Грузинские СМИ сравнили цены на рейсы между Москвой и Тбилиси, установленные российскими и грузинскими авиакомпаниями.

Самые дешевые билеты на рейс из Тбилиси в Москву авиакомпании Georgian Airways, по данным портала bm.ge, стоят 824 лари (325 долларов). Уточняется, что первый такой рейс запланирован на 20 мая. Осуществляться он будет семь раз в неделю.

При этом российская Azimuth Airlines установила более низкий ценник на тот же рейс – билеты продаются от 675 лари (265 долларов). Российская авиакомпания, как ожидается, начнет осуществлять рейсы с 19 мая, планируется семь перелетов в неделю.

Напомним, прямые билеты из Москвы в Тбилиси уже появились в продаже. Регулярные полеты между двумя странами возобновляются после четырехлетнего перерыва. При этом страны с 2008 года не имеют дипломатических отношений.