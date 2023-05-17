Житель Белгородской области подорвался на мине «Лепесток»

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17 мая, среда | Последнее обновление — 14:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ расстреляли жителей Артемовска при отступлении из частного сектора
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Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения.
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Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели.
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В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Житель Белгородской области подорвался на мине «Лепесток»
Губернатор Гладков: Житель Белгородской области наступил на мину «Лепесток», ему оказывается помощь
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Житель села Черемошного Белгородского района наступил на украинскую противопехотную мину «Лепесток», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что житель косил траву в овраге и подорвался на «Лепестке». Пострадавшему оторвало правую стопу. Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину, в настоящее время он находится в противошоковой операционной.
Губернатор напомнил местным жителям, что в регионе сохраняется минная опасность. Он призвал воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.
Ранее на мине «Лепесток» подорвался житель Горловки.
Уничтожение Patriot в Киеве стало результатом воздушной засады
Американский ЗРК Patriot в Киеве оказался уничтожен российским «Кинжалом» в результате воздушной засады
Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» уничтожил в Киеве американский ЗРК Patriot из воздушной засады, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» указал, что скорость «Кинжалов» позволяет им за считанные минуты достигать целей на Украине, поэтому Patriot не успевает ни уехать с места, откуда вели стрельбу, ни зарядить новые ракеты. По словам источника, американский ЗРК «был внезапно поражен из воздушной засады», украинская сторона не могла ничего сделать, чтобы защитить Patriot.
Напомним, в ночь на вторник Россия нанесла ракетный удар по Киеву, поразив гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России
Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN.
Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать.
Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены.
В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.
В Госдуме призвали МВД дать разъяснения по поводу сочетания желтого и синего цветов
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МВД разъяснить, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел.
Даванков привел в пример случай в Ханты-Мансийском АО, где директор школы пожаловалась в полицию на мать одной из школьниц. Девочка пришла на занятия с косами, в которые были вплетены желто-синие ленты, что могло вызвать ассоциацию с флагом Украины.
Даванков назвал происходящее абсурдом. «Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить как минимум одну политическую партию – ЛДПР», – написал вице-спикер в Telegram-канале..
Ранее в одном из парков в Тбилиси разорвали флаг Украины, висевший рядом с государственным флагом страны.
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для начала контрнаступления
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что стране не достает оружия, чтобы начать контрнаступление.
Во время интервью телеканалу Sky News он выразил сожаление, что Киеву недостаточно военного оборудования и оружия для начала контрнаступления, передает РИА «Новости».
Жовква заявил, что Владимир Зеленский поехал в европейское турне, чтобы запросить дополнительные пакеты военной помощи. Замглавы офиса Зеленского отметил желание Украины провести контрнаступление как можно успешнее.
Ранее сообщалось, что контрнаступление Киева может сорваться из-за отсутствия эффекта неожиданности.
В Киеве отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot «Кинжалом»
Представитель ВВС Игнат не стал комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Он сослался на то, что не будет комментировать российские источники, передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны РФ. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве.
Опубликовано видео налета российского спецназа на укрепрайон ВСУ
Бойцы российского спецназа совершили огневой налет на укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Опубликована видеозапись огневого налета спецназа шестой армии Западного военного округа Вооруженных сил России на украинские позиции.
Налет на укрепрайон вооруженных сил Украины был совершен на Купянском направлении. Российские военные из минометов, гранатометов и пулеметов обстреляли украинские позиции, ликвидировав несколько вражеских солдат, а также уничтожив запас боекомплекта и одно из орудий ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ за последние сутки на Купянском направлении составили до 60 военнослужащих.
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых «Кинжалах»
Шойгу опроверг утверждения Киева о якобы сбитых ПВО Украины гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
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Утверждения Киева о том, что украинской ПВО во вторник якобы удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», не соответствуют действительности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу указал, что российская сторона «столько «не запускала Кинжалов», сколько» украинские войска «якобы сбивают своими заявлениями». По словам Шойгу, число «украинских перехватов», о которых заявляет Киев, «в три раза больше, чем мы пускаем». При этом он задался вопросом о том, «кто там действительно управляет американскими комплексами», которые должны осуществлять эти перехваты. «Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, о первом якобы сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. После этого Пентагон также заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал». Высокопоставленный источник в российском Минобороны указал, что скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов ЗРК, которые западные страны поставляют на Украину.
Тем временем в ходе массированного ракетного удара по Киеву «Кинжалом» был уничтожен ЗРК Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. В США признали, что ЗРК Patriot получил повреждения после российского ракетного удара.
В Киеве комментировать сообщение о поражении американского ЗРК отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева «Кинжалов».
Генерал ВСУ в отставке назвал главную ошибку Зеленского
Генерал ВСУ в отставке Кривонос заявил об ошибочной оценке Зеленским армии России
Украинский президент Владимир Зеленский недооценил российскую армию, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью украинскому телевидению.
В 2022 году президент Украины объявлял о том, что ВСУ смогли «сломать хребет» российской армии, но прошло уже больше года, а ВС России продолжают боевые действия, заявил Кривонос в эфире «Фабрики новостей», передает РИА «Новости».
Главной ошибкой украинского лидера в ходе конфликта стала неверная оценка состояния российских Вооруженных сил, это привело к неудачам ВСУ.
Также Кривонос заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон неправ, заявляя о геополитическом поражении России. По мнению генерала, в ходе подобных исторических событий нельзя верить политическим заявлениям, они не отражают действительность.
Украинская разведка призналась в организации терактов против известных россиян
Глава ГУР Украины Буданов признался в причастности украинской разведки к терактам против известных россиян
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Украинская разведка причастна к терактам против известных медийных лиц в России, заявил начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Валерию Савчуку.
По его словам, «достали» уже многих, в том числе публичных личностей. Так он ответил на вопрос: сможет ли Киев достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, передает ТАСС.
Буданов не стал подтверждать, но и не опроверг – входит ли в список целей Захар Прилепин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором и вдохновителем.
До этого в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
ВСУ расстреляли жителей Артемовска при отступлении из частного сектора
ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР, сообщил представитель силовых ведомств региона.
По словам информатора, в западном микрорайоне частного сектора в одном из подвалов укрывались местные жители, которых украинские военные при отступлении вывели из укрытия и расстреляли, погибли более 10 человек, передает ТАСС.
Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на улице Осипенко. По словам беженцев, в подвале дома находилось не менее 30 человек.
Силовые ведомства фиксируют данные факты.
Ранее сообщалось, что недалеко от Херсона ВСУ убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб.
ООН привела новые данные стоимости восстановления Украины
Экономика Украины стагнирует в 2023 году, не помогают даже займы МВФ и финансовая помощь от других стран, стоимость восстановления сейчас оценивается в 411 млрд долларов, сообщает ООН в докладе «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».
Отмечается, что страна осталась без большей части промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры, сокращение ВВП составило в 2022 году 29,1%, передает ТАСС.
Перспективы зависят от продолжительности и интенсивности конфликта в 2023 году, говорится в документе.
Отмечается, что в других странах СНГ и Грузии динамика экономического развития положительная. Например, Азербайджан и Казахстан получат выгоду от более высоких цен на нефть в результате сокращения ее добычи ОПЕК+.
Появились сообщения о первом обстреле территории России из танка ВСУ
«Газета.Ru»: Украинские военнослужащие впервые обстреляли территорию России из танка
Украинские военнослужащие впервые обстреляли территорию России из танка, пишут СМИ и Telegram-каналы.
Технику ВСУ подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью и «открыли огонь» по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
В сообщении говорится, что в общей сложности было выпущено 12 снарядов. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
Официальных комментариев Минобороны России по данному сообщению* к настоящему моменту нет.
15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что населенные пункты Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ).
Politico: Июль назван последним месяцем финансирования Украины из бюджета США
Военная помощь Киеву может закончиться в июле, из выделенных Конгрессом США 48 млрд долларов осталось лишь 6 млрд, пишет издание Politico.
По словам старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, решением может стать запрос Белого дома на помощь Киеву в рамках экстренного бюджетного пакета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание.
Высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена заявил, что Белый дом обсуждает перспективы очередной помощи Украине, но из-за внутренних проблем они «пока туманны».
Еще одной проблемой может стать то, что Конгресс будет решать проблему с госдолгом, потолок которого могут поднять, чтобы американское правительство могло обеспечивать свои обязательства. Одним из условий, на котором настаивают правые законодатели для поднятия потолка, – возвращение Пентагона к финансированию уровня 2022 года.
Китай призвал иностранные посольства убрать украинские флаги
«Киодо» сообщил о просьбе Пекина к иностранным посольствам убрать украинские флаги и плакаты в поддержку Киева
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Китай просит западные посольства и международные организации не использовать внешние стены их зданий в Пекине для «политической пропаганды», сообщают дипломатические источники.
Ряд западных посольств установили плакаты с украинским флагом и подписями на китайском и английском языках, призывающих к поддержке Украины. Неделю назад МИД Китая направил им уведомление, в котором призвал не допускать «возникновения конфликтов между государствами», а также указал на необходимость «соблюдать китайские законы и постановления», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».
«Киодо» сообщает, что просьба Китая вызвала недовольство со стороны дипломатов из Европы и других регионов, никто из них, предположительно, не убрал вывески. Среди стран, посольства которых заявили о поддержке Украины – Канада, Германия и Польша.
Напомним, Госдеп заявил, что Китаю важно услышать от украинских партнеров о значимости соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины, необходимости учитывать обеспокоенности Украины в сфере безопасности.
Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласились принять мирную миссию Африки
Президент ЮАР Рамафоса заявил, что Путин и Зеленский согласились принять мирную инициативу африканских лидеров
Москва и Киев согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
По его словам, была представлена инициатива от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Лидеры России и Украины выразили согласие принять миссию африканских глав государств, передает РИА «Новости».
Также Рамафоса добавил, что договорился с главами двух стран начать подготовку к взаимодействию по этому вопросу с африканскими лидерами. Отмечается, что об инициативе проинформированы генсек ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза.
При этом некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине, заключил Рамафоса.
Ранее Зеленский отверг мирную инициативу Ватикана.
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