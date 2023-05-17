Индия посоветовала Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти

Глава индийского МИДа Джайшанкар в ответ на угрозу посоветовал Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти

Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, который выступил с угрозой в адрес Индии, стоит изучить документы ЕС, касающиеся переработки российской нефти, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.

Джайшанкар заявил, что Боррелю нужно изучить постановление Совета ЕС 833/2014. Речь идет о регламенте антироссийских санкций. ЕС указывал, что разрешено ввозить нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти. Как пояснил Джайшанкар, «российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская», передает РБК со ссылкой на ANI.

Боррель говорил, что Индия может покупать российскую нефть, но если она хочет стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу, то он «должен действовать». Во вторник он назвал обходом санкций поставки в Европу из Индии «дизеля или бензина», произведенных «с использованием российской нефти». По словам Борреля, ЕС нужно «принять меры», передает «Радио Sputnik».

Напомним, Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад, они подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны.