Боррель: Развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад

В Евросоюзе обязаны понимать, что развивающиеся страны руководствуются собственными потребностями и не полностью поддерживают Запад, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, три больших региона мира – Латинская Америка, Африка и Индо-Тихоокеанский регион – на стороне коллективного Запада, так как подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

«Мы должны показать развивающимся странам, что цель не в том, чтобы блокировать их развитие, напротив, мы хотим (поддерживать) их развитие, но мы хотим быть уверены, что это не делается вопреки нашим ценностям и интересам, и это должно быть сделано в соответствии с международным правом», – сказал глава дипломатии ЕС.

По информации издания, у Европы вызвала обеспокоенность поддержка Китаем России из-за угрозы «образования биполярного мира с двумя конкурирующими блоками во главе с Вашингтоном и Пекином».

Тем не менее Боррель подчеркнул, что разделение мира на две полностью закрытые друг от друга технологические системы не в интересах стран Евросоюза.

Ранее глава дипломатии ЕС направил главам МИД стран – членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай может извлечь из этого геополитическую выгоду.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Китаю нужна победа России в спецоперации.