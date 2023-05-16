Боррель: Развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад

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16 мая, вторник | Последнее обновление — 10:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военкоры сообщили о самом массированном ударе по военным объектам в Киеве
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Запад испытывает трудности, подобные тем, которые были у французского поэта Нерваля, купившего рабыню с Явы. Издержки на содержание наложницы уже превысили все чаемые выгоды, а девать ее по-прежнему некуда. Впереди только бесчисленная череда взносов на «контрнаступления».
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В странах Центральной Азии на первый план выходит еще один, условно новый риск – риск политического транзита. При этом географическое положение между Россией и Китаем делает регион объектом пристального внимания Запада.
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Началась черная полоса для соискателей еврогражданства из России. Ровно с февраля 2022-го мы наблюдаем, как все документы, договоры, обещания, посулы, а также инвестиции, деньги, банковские обязательства, средства – становятся ничем. Особенно для россиян.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Боррель: Развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
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В Евросоюзе обязаны понимать, что развивающиеся страны руководствуются собственными потребностями и не полностью поддерживают Запад, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, три больших региона мира – Латинская Америка, Африка и Индо-Тихоокеанский регион – на стороне коллективного Запада, так как подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
«Мы должны показать развивающимся странам, что цель не в том, чтобы блокировать их развитие, напротив, мы хотим (поддерживать) их развитие, но мы хотим быть уверены, что это не делается вопреки нашим ценностям и интересам, и это должно быть сделано в соответствии с международным правом», – сказал глава дипломатии ЕС.
По информации издания, у Европы вызвала обеспокоенность поддержка Китаем России из-за угрозы «образования биполярного мира с двумя конкурирующими блоками во главе с Вашингтоном и Пекином».
Тем не менее Боррель подчеркнул, что разделение мира на две полностью закрытые друг от друга технологические системы не в интересах стран Евросоюза.
Ранее глава дипломатии ЕС направил главам МИД стран – членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай может извлечь из этого геополитическую выгоду.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Китаю нужна победа России в спецоперации.
В США назвали второе после ядерного самое опасное оружие России
Newsweek: Российские подводные лодки являются критической угрозой для стран НАТО
«Критическую угрозу» для стран НАТО представляет российский подводный флот, при этом противолодочные возможности Североатлантического альянса «атрофировались» после холодной войны, пишут американские СМИ.
В статье Newsweek говорится, что эта российская техника считается грозной силой. Вашингтон с союзниками стремится «сравнять счет» в гонке вооружений, поскольку Россия «способна ударить» по любой точке территории Соединенных Штатов, сказано в публикации.
Если оставить ядерное оружие за скобками, российские подводные лодки являются «самой большой угрозой» для НАТО, передает РИА «Новости» выводы автора статьи.
Newsweek и ранее писал, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как российские подлодки могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе.
Экс-сотрудника посольства США арестовали во Владивостоке
Источник: Экс-сотрудника посольства США арестовали во Владивостоке
Бывшего сотрудника американского посольства в Москве Роберта Шонова заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством, его арестовали, сообщил источник в правоохранительных органах.
Шонова задержали при поддержке ФСБ во Владивостоке, после допроса ему предъявили обвинение по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», сказал собеседник ТАСС.
Экс-сотрудника посольства арестовали. Фабула дела не сообщается.
В апреле журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он не признает вину.
В США заявили о зависимости от ключевого сырья из России
Newsweek: США зависят от поставок ядерного топлива из России
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Соединенные Штаты по-прежнему зависят от поставок ключевого сырья из России, пишут американские СМИ.
В статье Анны Скиннер, вышедшей в журнале Newsweek, говорится, что Россия «по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны». Речь идет о ядерном топливе, поясняет она.
Автор статьи отмечает, что обогащение урана является узкоспециализированным процессом, «который может осуществляться только в определенных странах, таких как Россия», передает РИА «Новости».
Москва, по словам Скиннер, обладает одними из крупнейших в мире запасов урана.
Американские компании, продолжает автор статьи, дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов, что в свою очередь означает, что в период конфликта они финансируют как Россию, так и Украину.
Автор публикации пишет, что в США насчитывается 93 реактора, они обеспечивают пятую часть национальной энергии. При этом от Росатома поступает четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, говорится в статье.
В период, когда мир борется с последствиями изменений климата и растущей тревогой по этому поводу, ядерная энергия переживает возрождение, подчеркивается в статье.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о предложении, озвученном в США, о запрете импорта российского урана.
Журналист показал исправленный американцами стикер про Украину
Журналист Лоффредо показал стикер, через который американцы призвали «остановить» Украину и «вооружить» Путина
Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал фотографию стикера в поддержку Украины, приклеенного к столбу на улице Нью-Йорка и исправленного американцами.
Снимок опубликован в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Местные жители отредактировали надпись, переклеив слова и придав стикеру антироссийской направленности прямо противоположный смысл. В результате получились призывы «отправить оружие [президенту России Владимиру] Путину» и «остановить Украину», передает РИА «Новости».
Подписчикам журналиста шутка понравилась.
Ведущий Майк Криспи в этой связи отметил, что «не все герои носят плащи».
Еще один читатель пообещал угостить выпивкой того, кто отредактировал надпись.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала результаты опроса YouGov, согласно которому 40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина.
Политолог: США используют Зеленского по «теории безумца» Никсона
Политолог Ткаченко: США решили вернуться к «теории безумца» на Украине
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Штаты неоднократно во внешней политике прибегали к «теории безумца», которую ранее использовал президент Никсон. Сейчас, вероятно, Вашингтон через Зеленского пытается склонить Россию к заключению мира на Украине на условиях США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба».
«При оценке планов Зеленского в отношении российских регионов и нефтепровода «Дружба» надо рассматривать два варианта. Во-первых, президент Украины мог окончательно сойти с ума. И поэтому он выдвигал опасные и нереализуемые предложения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Второй вариант – США вновь перешли к так называемой теории безумца президента Никсона. Она получила развитие в 70-х годах прошлого века. Суть заключается в том, что чем более радикальными и безумными являются требования одной из сторон, тем легче будет усадить за стол переговоров оппонента», – продолжает собеседник.
«Когда президент США Никсон приказал разбомбить Ханой, а затем угрожал применением ядерного оружия, стратегия сработала. Штаты еще неоднократно прибегали к «теории безумца». И если исходить из этой логики, то опубликованные в Washington Post планы Зеленского – это попытка принудить Москву согласиться сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона», – рассуждает эксперт.
«Также стоит учитывать, что Washington Post очень близка к администрации Байдена и является своего рода рупором демократов. Так что публикация явно появилась неслучайно и преследует определенные цели», – заключил Ткаченко.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории. Причем речь идет не только о регионах, которые в Киеве и на Западе объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого вооружения для ударов по территории России.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, президент Украины пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Global Times назвала СВО исправлением исторической аномалии
Американский политолог Корыбко назвал решение России начать СВО исправлением исторической аномалии
Однополярность, установившаяся в мире после распада СССР, стала «исторической аномалией», решение России провести специальную военную операцию на Украине исправило ситуацию, заявил американский политолог Эндрю Корыбко.
Корыбко считает, что однополярность объясняется не «исключительностью» США, а уникальным стечением обстоятельств. В 2022 году стало возможным ускорить «возвращение в нормальное русло истории» – СВО «беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Как указал Корыбко, «лишь немногим более трех десятков стран» вооружают Украину и вводят санкции против России. По его мнению, это свидетельствует об ограниченности влияния США. Он считает, что БРИКС займет особое место в становлении равноправного и справедливого мироустройства.
Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что движение к глобальной многополярности является фактом, геополитической реальностью.
В США заявили о фактическом установлении на Украине нацистского режима
Экс-разведчик США Риттер заявил, что американцы должны понять, что встали на сторону нацистов на Украине
На Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
Риттер считает, что в США должны понять, что американцы встали на сторону нацистов, ужасных преступников, передает РИА «Новости».
По его словам, Киев одобряет ракетные удары по мирным жителям и инфраструктуре, что влечет за собой гибель людей. При этом, Риттер отметил, что ВСУ намеренно стреляют по наводке разведки США.
Ранее бывший американский разведчик предрек разгром Россией Украины к началу осени.
Американский генерал увидел угрозу со стороны Запада для наступления ВСУ
Экс-командующий силами НАТО в Европе Ходжес счел давление Запада угрозой для украинского контрнаступления
Сильное давление Запада на Украину может «запороть» планы вооруженных сил Украины по контрнаступлению, заявил бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес.
Ходжес считает, что в нынешней администрации США есть те, кто не стремится добиться «абсолютной победы Украины». Ходжес видит в этом неспособность политиков четко определиться с целью помощи Украине.
Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан считает, что конфликт может продолжаться «бесконечно», а США «продолжат вливать в него деньги без особого результата», передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха при попытке контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинским войскам нужно еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению.
В Сети раскритиковали слова Макрона о «поражении» России
Пользователи Twitter высмеяли слова Макрона о «поражении» России
Пользователей соцсетей рассмешили заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Такое мнение Макрон высказал в интервью газете L'Opinion.
Так, один из пользователей Twitter (заблокирован в России) напомнил, что Франция сама остается «вассалом США». Другие добавили, что Макрон «живет в параллельной вселенной», а Россия, в отличие от Франции, проводит независимую политику.
«Китай и Россию рассмешили заявления Макрона», – заключили читатели, передает РИА «Новости».
В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты и Евросоюз недовольны предложением президента Франции Эммануэля Макрона об урегулировании ситуации на Украине с помощью посредничества Китая.
Боррель приветствовал поставки оружия дальнего действия Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия.
Боррель заявил, что Россия наносит удары с большого расстояния. Украине, по его словам, тоже нужно оружие, которое позволяет вести огонь на такое расстояние, передает ТАСС.
После встречи глав МИДов стран ЕС с украинским министром Дмитрием Кулебой, которая прошла в субботу, Боррель сообщил, что вопрос о приеме Киева в состав Европейского союза не обсуждался.
Также Боррель заявил, что Украине необходимо 1 тыс. снарядов ежедневно в ходе боевых действий в одном только Артемовске. Нужно наращивать темпы поставок боеприпасов Киеву, призвал он.
Ранее в субботу Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске вновь использовал крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства. Впервые эти ракеты украинская сторона применила в ходе пятничного обстрела Луганска, в результате которого пострадали шестеро детей.
Премьер Польши связал замеченный в стране аэростат с похожим инцидентом в США
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил об инциденте с аэростатом в США после того, как в Польше заметили похожий объект.
На брифинге министр напомнил, что аэростат в небе над США был замечен два с половиной месяца назад, в начале февраля, передает ТАСС.
Ранее Минобороны республики сообщило, что центр воздушных операций зафиксировал в польском воздушном пространстве прилетевший со стороны Белоруссии объект. В ведомстве предположили, что это мог быть разведывательный аэростат. Он, вероятно, упал, и его не могут найти уже третий день.
Китайский аэростат в США зафиксировали в январе, а 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя над Атлантикой. В Пекине произошедшее назвали фарсом Вашингтона.
В Крыму назвали шизофренией поступок Зеленского на вручении премии Карла Великого
Глава комитета крымского парламента Гемпель назвал шизофренией поступок Зеленского на вручении премии Карла Великого
Президент Украины Владимир Зеленский своим поступком на вручении премии Карла Великого показал, что у него шизофрения и мания преследования, выразил мнение глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, у Зеленского, видимо, шизофрения и мания преследования, если ему во всех событиях видится рука Москвы, даже если он пытается все это облечь в шутку, передает РИА «Новости».
«Видимо, понимает, что возмездие за все горе, что он принес украинскому народу, неизбежно», – подчеркнул Гемпель.
Политик добавил, что награждение Зеленского само по себе является низким и аморальным действием, которое стоит расценивать как позор европейской дипломатии.
Напомним, президент Украины уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских.
В Майами прошел обыск в квартире бизнесменов из России
В квартире двух российских бизнесменов в Майами прошли обыски ФБР, сообщила местная газета Miami Herald.
Издание пишет, что обыск прошел в Trump Tower III по 15811 Collins Ave в квартире 4102. Она принадлежит компании MIC-USA LLC, которую контролируют два российских бизнесмена – Олег Пацуля и Агунда Макеева, передает РИА «Новости».
Роза Перейра, которая в статье названа супругой Пацули, заявила, что не знает причину обыска, а также добавила, что не может обсуждать случившееся.
В США предложили способ лучше понять мотивы России
Американский экономист Сакс: Чтобы понять Россию, нужно сравнить Украину с Мексикой
Чтобы лучше понять позицию России, нужно поставить на место Украины Мексику, предложил американский экономист Джеффри Сакс.
Сакс в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute предложил представить, что Китай и Мексика решили заключить военный союз. В этой ситуации, по его словам, очевидно, что Соединенные Штаты и власти Канады не станут говорить о том, что «это их выбор», «двери открыты для всех», «они могут делать все, что захотят».
Главной причиной нынешнего конфликта, по словам Сакса, является уверенность НАТО, что альянс вправе безнаказанно приближаться к чужим границам, передает РИА «Новости».
Экономист напомнил, что США обещали не расширять альянс, однако такие планы появились уже в 1992 году. Тогда же и стали обдумывать возможное включение Украины в НАТО.
«Мы живем в мире лжи», – подчеркнул экономист, отметив, что США проводят политику конфиденциально, за исключением случаев утечек.
Единственным способом окончания украинского конфликта, по словам Сакса, являются мирные переговоры, в основе которых будет отказ НАТО от расширения. Иначе, подчеркнул эксперт, военные действия могут перейти в стадию ядерного конфликта, либо есть риск затягивания конфликта на долгие годы.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине стала ответом на расширение Североатлантического альянса.
Венгрия прояснила ситуацию с запретом на импорт украинского зерна
Министр сельского хозяйства Венгрии Надь сообщил о сохранении запрета на импорт украинского зерна
Венгрия отменила одностороннее эмбарго на импорт украинского зерна, но в силу вступили общие ограничения со стороны Евросоюза, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Надь подчеркнул, что Венгрия сохраняет «запрет на импорт украинского зерна». Хотя «национальные ограничения» сняты, их заменил «запрет ЕС на продажу» в пяти странах Восточной Европы. Как заявил Надь, Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в этом вопросе вынудили ЕС «пойти на попятную», передает ТАСС.
При этом одностороннее венгерский эмбарго продолжает действовать «в отношении контрактов, заключенных до 2 мая 2023 года» (со 2 мая вступило в силу решение Еврокомиссии), чтобы не позволить обойти ограничения ЕС.
Запрет касается украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса. Транзит продовольствия разрешен, но на него выделяют не более 15 дней. Венгрия обещает строго следить за перевозками и «не допустить обмана с поставками».
Напомним, Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины со 2 мая по 5 июня в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены. Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в ответ обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.
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