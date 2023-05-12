Стало известно о создании в России нового элитного авиаподразделения под названием «Шторм»

Юрист: Волков наговорил на пожизненный срок для Навального

Юрист Ремесло: Команда Навального делает все, чтобы он никогда не вышел из тюрьмы

«Леонид Волков в очередной раз наговорил на хороший отдельный том уголовного дела для своего шефа», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Ранее экс-председатель ФБК* (признан экстремистской организацией) Леонид Волков (признан иноагентом) в ходе интервью признался в организации совместных с украинскими хакерами кибератак на трансляции российских телеканалов.

«То, что сказал Леонид Волков, – прямое признание в совершении преступлений. Они квалифицируются статьями 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации), 273 (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ», – сказал юрист Илья Ремесло.

«Ранее в прямых эфирах он говорил, что сторонникам ФБК* поручают поджоги военкоматов. Теперь выясняется, что фонд совместно с украинскими специалистами организовывал DDoS-атаки. Речь идет не об отдельной подрывной работе, а о действиях, согласованных с представителями страны, на территории которой у нас ведется спецоперация», – подчеркнул Ремесло. По его мнению, действия Волкова и всех членов организации должны быть квалифицированы как госизмена и экстремизм.

При этом юрист счел «забавным фактом» расхождения в показаниях Волкова. «ФБК** отрицает причастность Навального к этому. Вместе с тем в организации заявляют, что именно он руководил ими из тюрьмы, в частности – присылал пояснения: как поступать, что делать», – указал Ремесло. Он приходит к выводу, что Навального «судят по делу».

«Волков в очередной раз наговорил на хороший отдельный том уголовного дела для своего шефа. Видимо, им поставлена цель сделать так, чтобы Навальный никогда не вышел из тюрьмы, – полагает собеседник. – Волков этому максимально способствует».

По мнению Ремесло, для ФБК выгоднее, чтобы Навальный получил пожизненный срок, «потому что они на нем отрабатывают гранты». «Чем хуже Навальному – тем лучше фонду», – заявил юрист.

Ранее экс-председатель ФБК (признан в РФ экстремистской организацией) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом) в ходе интервью признался в организации ряда преступлений против России совместно с украинскими специалистами. В частности, Волков помогал «киберармии» противника в создании DDoS-атаки на серверы «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

Это не первый случай, когда данная организация была замечена в связях с украинскими военными. Так, задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что состоит в ФБК.

Как пишет RT, у девушки ранее уже были проблемы с законом из-за участия в несанкционированных митингах. Так, в начале 2021 года ее задерживали на акциях в поддержку ФБК. «Известия» со ссылкой на анонимные источники сообщают, что девушка перечисляла экстремистской организации добровольные пожертвования.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, как именно сторонники Навального постепенно становятся организаторами терактов.