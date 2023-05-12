Молодежный форум по управлению интернетом открылся в Москве

Третий Молодежный форум по управлению интернетом начал работу в Москве

В Цифровом деловом пространстве (ЦДП) в Москве открылся третий Молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF 2023), в рамках которого обсудят технологии «фактчекинга», противостояние дипфейкам, информационную безопасность и развитие в России цифрового волонтерства.

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в приветственном слове подчеркнул роль России в международном IT-сотрудничестве и развитии молодежных движений и волонтерских инициатив. «Для нас важно сохранить свою идентичность в глобальном цифровом пространстве, языковое и культурное многообразие. Защитить наших граждан и, прежде всего, молодежь и детей, создать для них безопасные и благоприятные условия для общения в сети Интернет, получения новых компетенций, раскрытия творческих возможностей», – заявил он.



Форум проводится уже в третий раз и является частью Российского форума по управлению интернетом (RIGF), проходящего под эгидой ООН. Как и в прошлом году, он прошел в гибридном формате. Всего на участие в мероприятии было подано более 1 тыс. заявок от студентов и аспирантов, интересующихся глобальными и отечественными трендами в ИТ-сфере и вопросами управления интернетом.

Впервые на полях Форума прошло награждение лауреатов премии «За безопасное цифровое детство», организованной Альянсом по защите детей в цифровой среде. В церемонии вручения наград приняли участие замглавы правительства Дмитрий Чернышенко, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, председатель Совета директоров ООО «Глобал Рус Трейд» Анна Нестерова и певица Зара.

«Сегодня одна из первостепенных задач государства – обучение, сохранение и поддержка ИТ-кадров. Президент Владимир Путин поставил задачу – обеспечить технологическую независимость страны. Насколько успешно она будет решена, во многом зависит от молодежи, которая приходит в ИТ-сферу. Именно молодое поколение призвано стать ударным звеном цифровой трансформации России. Со своей стороны государство системно поддерживает ИТ-отрасль. Для айтишников запускаются современные образовательные программы и курсы, проводятся тематические мероприятия, конференции и форумы, подобные сегодняшнему. Важно привлечь молодежь к диалогу о будущем Интернета, понять, какие она видит перспективы», – подчеркнул Чернышенко.

Конкурс Альянса проводился в трех номинациях: «Уроки безопасности в Сети» для учителей, «Взрослые и дети в интернете» для родителей и «Лучший юношеский проект» для школьников от 14 до 18 лет. Заявки подали более 1,2 тыс. человек из почти всех регионов России. Награды по решению жюри, состоявшего из представителей ИТ-индустрии, медиахолдингов, бизнеса и просветительских организаций, получили наиболее креативные и новаторские проекты родителей, педагогов и молодых людей, направленные на формирование цифровых навыков и создание безопасной цифровой среды.

Кроме того, были вручены призы победителям конкурса «Цифровизация во благо», организованного Молодежным цифровым омбудсменом и Центром компетенций по глобальной ИТ-кооперации.