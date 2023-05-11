Генерал Липовой заявил об отсутствии подтверждений атаки ста беспилотников на Москву 9 мая

Данные о ста беспилотниках, летевших на российскую столицу на 9 Мая, получены из соцсетей и не имеют официального подтверждения, пояснил глава президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Информация об отбитой атаке беспилотников неофициальная, сообщения опубликовали в соцсетях, у них нет подтверждений на данный момент, заявил Липовой, передает ТАСС.

Он отметил, что праздник прошел спокойно, в Москве не было зафиксировано происшествий с БПЛА.

Ранее в четверг Липовой сообщал, что украинские дроны якобы пытались провести атаку на Москву 9 мая, все эти аппараты якобы были обезврежены. По его данным, всего в нападении участвовали около ста аппаратов.