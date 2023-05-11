В НАТО подготовили реформу стратегии альянса для «противодействия России»

Pais: НАТО завершает крупнейшую со времен холодной войны реформу стратегии альянса

В НАТО завершают крупнейшую со времен окончания холодной войны реформу стратегии альянса, которая подразумевает реорганизацию сил и методов реагирования, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники.

Согласно сообщению издания, в НАТО ускорили работу по созданию стратегии противодействия терроризму и якобы исходящей от России угрозы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что будет первая единая стратегия за последние 30 лет, документ будет иметь объем около 4 тыс. страниц, он предусматривает смещение акцента с крупных интервенций на развертывание небольших батальонов, а также отправку на места региональных экспертов.

Предполагается, что новый план будет утвержден уже на саммите в июле, который пройдет в Вильнюсе.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании в Брюсселе заявил, что новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса по «защите» от «России и террористических групп» предусматривают необходимость развертывания еще больших сил НАТО по всей территории альянса.