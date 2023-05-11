Во время протестов в Пакистане погибли восемь человек, почти 300 пострадали

Во время вспыхнувших на этой неделе протестов в связи с арестом оппозиционного лидера Имрана Хана погибли восемь человек, 290 пострадали, сообщает местная газета «Доон».

Отмечается, что в разных городах протестующие атаковали правительственные здания, армейские объекты, поджигали полицейские автомобили, не менее восьми человек погибли, 290 пострадали, передает ТАСС.

По информации пакистанской полиции, число задержанных в Пенджабе превысило 1,6 тыс. человек, людей задержали за нападения на общественную и частную собственность по всей провинции.

«Подозреваемые, причастные к насильственным действиям, разыскиваются и арестовываются. Такие злодеи не заслуживают пощады», – сообщает полиция.

Напомним, после того как экономическая разведка арестовала бывшего премьера Пакистана Имрана Хана, его сторонники вышли на улицы, начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Из-за беспорядков власти Пакистана ввели в Исламабад воинские части.