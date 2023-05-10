Беспорядки начались в Пакистане после ареста экс-премьера Хана

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против сторонников арестованного экс-премьера Пакистана Имрана Хана

После того, как экономическая разведка арестовала бывшего премьера Пакистана Имрана Хана, его сторонники вышли на улицы, начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ и водометы, сообщают СМИ.

Национальное бюро отчетности – экономическая разведка – арестовала Хана во вторник по делу траста «Аль-Кадир». Высокий суд Исламабада признал законным арест экс-премьера по обвинению в коррупции.

Партия Хана «Техрик-и-Инсаф» призвала к проведению массовых митингов. Протестующие вышли на улицы в Исламабаде, Пешаваре, Файсалабаде, Лахоре и других городах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Geo TV.

В Карачи, Лахоре и Фейсалабаде протестующие поджигали полицейские автомобили и наносили ущерб госимуществу. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. В Исламабаде не менее пяти сотрудников полиции получили ранения в результате стычек с демонстрантами. Протестующие перекрыли множество дорог.

В марте полиция Пакистана ворвалась в резиденцию экс-премьера в городе Лахор. Сообщалось, что полиция арестовала более 20 партийных работников. Полиция использовала экскаватор, чтобы разобрать баррикады перед резиденцией экс-премьера, в самом помещении правоохранители встретили сопротивление.