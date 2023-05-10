В Музее Победы состоялась премьера фильма «Пятнашка: дикая дивизия Донбасса»

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в рамках II «Майского фестиваля правильного кино» состоялся кинопоказ документальных фильмов «Азов» головного мозга» и «Пятнашка: дикая дивизия Донбасса».

Бойцы с Авдеевской передовой приехали в Москву, чтобы представить документальный фильм Марины Ким «Пятнашка: дикая дивизия Донбасса» в Музее Победы.

«Мы сегодня представляем фильм о самом легендарном подразделении, которое с 2014 года на Донецком фронте участвовало во всех славных боях. Это ребята из «Пятнашки», сейчас они уже называются «Дикая дивизия Донбасса». Это как раз те парни, которые сейчас участвуют в штурмовых операциях по освобождению Авдеевки», – рассказала автор фильма Марина Ким.

Она добавила, что «в дивизии многонациональный состав. И наш фильм об этом. О том, что ребята из разных регионов нашей страны, бывших республик и стран СНГ сплотились и вместе воюют и живут как одна семья».

В фильме «Пятнашка: дикая дивизия Донбасса» бойцы специальной военной операции откровенно делятся со съемочной группой своими мыслями и эмоциями. «Съемочная группа никоим образом не нарушала нашу повседневную службу и быт», – признался один из героев фильма боец дивизии Альяс (позывной – «Горец»).

В другом фильме – «Азов» головного мозга» съемочной группе Марины Ким удалось побеседовать с пленными украинскими националистами из террористической организации «Азов».

Съемки произошли незадолго до того, как по колонии, в которой находились пленные «азовцы», украинские власти нанесли ракетные удары.

«Мы снимали интервью с «азовцами», которые были в плену, еще до того, как они были обменены. Нам хотелось показать зло лицом. Когда только началась специальная военная операция, все задавали вопросы: «А кто такие украинские нацисты?», «Правда ли, что они там есть?» Нам хотелось показать в интервью, насколько они «нелюди», насколько они увлечены идеологией, которая уже разрушила их мозги и продолжает рушить Украину. Хотелось заглянуть в их лица и понять, люди ли они вообще?» – поделилась Марина Ким.

Она добавила, что «общаться с ними было не очень приятно. Они идеологически абсолютно подкованы. Сразу становится понятно, что это не люди, которым что-то взбрело в голову, и они пошли. Видно, что это идеология, которая работает против нас. Она целенаправленно насаждалась им в головы последние 30 лет, и сейчас мы имеем такой результат».

«Музей Победы для меня – священное место. Я даже когда на эту «землю» заступаю, мне уже как-то не по себе. Здесь хранится наша общая память. И конечно, нам важно показать наши фильмы именно здесь», – подчеркнула Марина Ким.