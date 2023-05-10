Политолог: Многие проекты Ивановской области регулярно входят в число лучших по всей России

Политолог Линдигрин: Ивановская область успешно развивается в транспортной, образовательной и промышленной сферах

В Ивановской области планируются масштабные проекты в сфере образования, реализуются успешные промышленные программы, активно привлекаются инвестиции. Все это – результат профессиональной работы действующего руководства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Наталья Линдигрин. Ранее Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

«В рамках встречи обсуждались не только безусловные успехи региона, но и закладывался фундамент дальнейшего развития субъекта. Были отмечены достижения действующего руководства в транспортной сфере: почти 97% дорог областной сети были приведены в нормативное состояние», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор Института региональных проблем.

«Ведутся активные работы по соединению городов железнодорожным транспортом, в частности, речь идет о скоростных поездах «Ласточка» и рельсобусах «Орлан». Затронули и тему благоустройства общественного пространства. В этом плане многие проекты Ивановской области регулярно входят в число лучших по всей России», – отмечает эксперт.

«Впервые за 30 лет в Иваново построены две школы. Новые образовательные учреждения открываются и в других районах области. Кроме того, здесь же был создан уникальный центр поддержки одаренных детей «Солярис». Регион уверенно лидирует в ЦФО по росту инвестиций уже на протяжении трех лет», – подчеркивает собеседница.

«В частности, в ОЭЗ (особой экономической зоне) «Иваново» за два года создана крупнейшая в России трикотажная фабрика. В настоящее время реализуется крупный инвестиционный проект, который позволит увеличить объем производства продукции на 34%», – акцентирует эксперт.

«Не обошли стороной и тему поддержки ветеранов СВО. В области по данному направлению ведется активная работа. Отправлено более 1500 тонн гуманитарной помощи. Отмечу, что Ивановская область вообще стала одной из первых в стране, которая начала выдавать сертификаты детям военных на бесплатное высшее образование в региональных вузах», – считает собеседница.

«Важно отметить: президент посчитал, что Станислав Воскресенский, как глава региона, имеет высокий потенциал для дальнейшей работы и поддержал его желание пойти на очередные выборы. А подобные заявления дают, как правило, очень высокий результат», – резюмирует Линдигрин.

Ранее Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом сообщается на сайте Кремля. Подчеркивается, что глава региона доложил лидеру страны о работе по развитию малых городов и о проектах в сфере образования.

Президент отметил, что читал статью губернатора Ивановской области о малых городах и счел ее хорошей. В публикации действующий глава субъекта РФ предложил задуматься о том, что, по мнению многих, «монополия на хорошую жизнь есть только у жителей мегаполисов», это приводит к оттоку людей из малых городов в миллионники. Как считает губернатор, такую тенденцию можно переломить.



По завершении встречи президент поддержал намерение главы региона повторно участвовать в губернаторских выборах. Путин отметил, что темп развития области набран очень хороший, поэтому, если жители субъекта окажут Воскресенскому доверие, то лидер России со своей стороны также поддержит политика.