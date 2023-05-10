Лукашенко заявил о необходимости противостоять возрождению нацизма Путин предложил при создании кампуса «Большая Ивановская мануфактура» учесть опыт ГЭС-2 Путин поддержал планы главы Ивановской области идти на выборы руководителя региона Путин поддержал планы главы Ивановской области вновь идти на выборы руководителя региона 10 мая 2023, 14:15 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поддержал намерение главы Ивановской области Станислава Воскресенского идти на выборы губернатора региона. В ходе встречи с Воскресенским, глава государства отметил, что темп развития области набран хороший. «Поэтому, если жители области окажут вам доверие, я со своей стороны, конечно, поддержу», – сказал Путин, передает ТАСС. Президент также добавил, что читал статью Воскресенского о малых городах и счел ее хорошей. В статье Воскресенский предложил задуматься о том, что, по мнению многих, «монополия на хорошую жизнь есть только у жителей мегаполисов», это приводит к оттоку жителей малых городов в мегаполисы. По мнению губернатора, такую тенденцию можно переломить.

Киев возмутился участием иностранных лидеров в параде Победы в Москве МИД Украины назвал «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Министерство иностранных дел Украины считает «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что Киев считает данный шаг глав Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана «аморальным». В этом украинские власти усмотрели якобы «пренебрежение» к украинскому народу, передает ТАСС. При этом в заявлении не упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также участвовал в торжественных мероприятиях в Москве. Ранее во вторник президент России Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, подчеркнул, что приезд лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москву для участия в параде Победы является проявлением благодарности к подвигу предков. Также глава государства заявлял, что украинский народ стал заложником произошедшего в стране государственного переворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине. После парада на Красной площади Путин вместе с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем лидеры собрались на неформальный завтрак. Путин: Против России развязана война

Текст: Ольга Никитина

Против России развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим, заявил президент Владимир Путин, принимая военный парад в День Победы на Красной площади в Москве. Российский лидер отметил, что сегодня цивилизация находится на переломном рубеже, передает ТАСС. Цель тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, заключается в том, чтобы добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития, сказал российский лидер. Для России, подчеркнул президент, нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Наша страна, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным и стабильным, передает РИА «Новости» слова главы государства. При этом российский лидер подчеркнул, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Западные элиты, указал он, «по-прежнему твердят о свое исключительности, стравливают людей и раскалывают общество». Они, по словам президента, «забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство». «С Днем Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма», – сказал Путин. В Москве для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы собрались руководители бывших республик Советского Союза. В очередной раз это опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает попытки западных государств дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом. В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне находятся премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Перед началом парада Владимир Путин в Гербовом зале Кремля приветствовал лидеров иностранных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях. В преддверии праздника Путин направил лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии поздравительные послания, в которых отметил, что 9 мая воздается дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи подвиги помогли сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли. Новости СМИ2 На параде Победы в Москве показали новейшие бронеавтомобили

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Никитина

На параде Победы в Москве 9 мая 2023 года впервые продемонстрировали образцы защищенного специального транспортного средства на базе автомобиля «КамАЗ», а также новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак». Специальное транспортное средство на базе автомобиля «КамАЗ», как объяснили во время трансляции парада (после 42-й минуты), предназначено для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций. Колонну возглавлял майор Евгений Норин. Кроме того, на парад вышли новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак», оборудованная обитаемой башней с пулеметом. Машины впервые принимали участие в составе механизированной колонны парада Победы. Они выехали на площадь после танков Т-34, который считается символом Победы и по традиции открывает парад, передает ТАСС. Также по Красной площади проехал бронеавтомобиль для спецподразделений «Тигр-М», вооруженный гранатометом и пулеметом, и бронетранспортер БТР-82А. В этом году в составе сводной парадной колонны по главной площади страны проходит более 100 единиц техники, часть которой задействована в ходе спецоперации на Украине. Во вторник на Красной площади в Москве проходит военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствует на параде с иностранными гостями. Выступая с речью на Красной площади, Путин заявил, что против России развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим. Путин встретил приехавших на парад Победы лидеров стран СНГ 9 мая 2023, 10:13 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин в Кремле встретил лидеров стран СНГ, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. В Кремль уже приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, а также главы Белоруссии, Киргизии и Таджикистана – Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, передает РИА «Новости». После этого верховный главнокомандующий прибыл на Красную площадь, где в настоящее время проходит парад. Глава государства традиционно примет парад и выступит с речью, детали которой в Кремле заранее раскрывать не стали. Руководители стран СНГ наблюдают за прохождением войск с трибуны вместе с российским лидером. После парада лидеры, как ожидается, возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем у них запланирован неформальный завтрак, передает ТАСС. В Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы съехались президенты бывших республик Советского Союза, что в очередной раз опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает попытки западных государств дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом. По данным журналистов Кремлевского пула, в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. В преддверии праздника президент Владимир Путин направил лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии поздравительные послания. «В этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли», – говорилось в обращении российского лидера. Новости СМИ2 Политолог: Западу и Украине еще придется поплатиться за попытки переписать историю Политолог Манойло: Пока Запад и Украина пытаются переписать историю, Россия чтит память своих предков

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

Участники СВО сегодня продолжают дело своих дедов и прадедов, которые во время Второй мировой войны сражались с нацизмом. А акция «Бессмертный полк» помогает сохранить память о наших героях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя мероприятия, проходящие в России в честь Дня Победы. «Крайне важно, что в День Победы в России проходят праздничные мероприятия. Они показывают, что мы помним подвиг ветеранов, а также павших в тяжелейшей войне с фашизмом дедов и прадедов. Если бы не этот подвиг, не было бы сегодня ни страны, ни нас», – сказал Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ. «Парад Победы сегодня символизирует в том числе преемственность поколений. Как и во Второй мировой войне наши бойцы сегодня на полях СВО сражаются с нацизмом, который возродился на Украине. То, чем занимались наши предки, сегодня для всего мира и наших соотечественников делают их потомки», – продолжил эксперт. «В связи с этим особого внимания заслуживает акция «Бессмертный полк». То, что даже спустя 11 лет огромное число людей хотят принимать участие в мероприятии, говорит о преемственности поколений, о том, что акция превратилась из частной инициативы в акцию наднационального масштаба, которая консолидирует людей вокруг флага, президента и суверенитета страны», – отмечает собеседник. «Хорошо, что «Бессмертный полк» приобретает новые форматы. Мы живем во времена развития цифровых технологий. Поэтому возможность принять участие в дистанционном или сетевом варианте крайне важна. Несмотря на то, что в этом году из соображений безопасности в ряде городов шествия были отменены, люди все равно смогли почтить память родных, в том числе участников спецоперации», – заметил политолог. «Популярность этой акции – безусловный успех политики по сохранению исторической памяти в России. И я хотел бы подчеркнуть личный вклад и участие в мероприятии президента Владимира Путина. Он на собственном примере показывает, насколько важно и почетно гордиться подвигами предков, а также противостоять попыткам фальсифицировать историю», – полагает эксперт. «А ведь именно этим и занимаются некоторые страны мира. Так, например, западные государства поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского фактически отменить День Победы на подконтрольной ему части Украины. Попытки переписать и забыть историю – это огромная ошибка, которая отразится в том числе на простых гражданах этих стран», – резюмировал Манойло. Утром в Москве состоялся парад по случаю Дня Победы. Для участия в торжественных мероприятиях собрались руководители бывших республик Советского Союза. В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне присутствовали премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Принимая военный парад на Красной площади в Москве, Владимир Путин выступил с речью. В ней он отметил, что против России вновь развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим. Напомним, что традиционной для Дня Победы стала акция «Бессмертный полк». Впервые он прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тысячи портретов ветеранов и прошли более шести тысячи томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы. Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, ранее мероприятие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских. «Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада.



Кроме того, в России и за рубежом началась Всероссийская акция «Стена памяти», это один из новых форматов всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти», в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. На Украине же Владимир Зеленский в преддверии Дня Победы отменил праздник. Он подписал указ о праздновании в стране «Дня Европы» 9 мая. Сам же День Победы на Украине предлагается переименовать и перенести на 8 мая. Соответствующий проект закона направлен в Раду. Праздник носит название «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Именно эта дата станет нерабочим праздничным днем. Газета ВЗГЛЯД писала, как на это отреагируют простые украинцы. Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной Победы Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам других стран по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления от российского лидера получили главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Народы Грузии и Молдавии Путин также поздравил с годовщиной Победы, говорится на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что в этот день мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи подвиги на фронте и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу Родины. Он отметил, что сейчас наш нравственный долг – «свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников». Российский лидер указал, что духовное наследие Победы должно способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между странами и народами. Также глава государства передал слова благодарности всем ветеранам и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.

Новости СМИ2 Путин: Россия сплотилась для поддержки героев СВО

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади заявил, что вся страна сплотилась для поддержки героев СВО, «все готовы помочь» и молятся о них. Он отметил, что от участников СВО зависит будущее российской государственности. Путин добавил, что сейчас нет важнее дела, чем ратная работа участников СВО, Россия гордится всеми участниками СВО, передает ТАСС. «Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились священными. Мы гордимся участниками СВО, всеми, кто сражается на передовой. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев, все готовы помочь, молятся о вас», – заявил Путин. Также президент поприветствовал на параде Победы участников СВО, отметив, что нет ничего крепче и мощнее нашего единства и любви к Родине. Путин завершил свою речь провозглашением «Ура» за Россию, ее доблестные вооруженные силы и за победу. Напомним, военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался во вторник на Красной площади в Москве. Режиссер Шигина: Парад Победы показал бесстрашие России Режиссер Шигина: Приезд лидеров стран СНГ показал, что Западу не удастся разобщить постсоветское пространство

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

Если бы в Москве не прошел парад Победы, это означало бы, что мы чего-то боимся. Сейчас же Владимир Путин подтвердил, что наша страна не намерена сворачивать с намеченного пути, сказала газете ВЗГЛЯД режиссер-документалист Олеся Шигина, комментируя парад Победы на Красной площади. «Значение парада сложно переоценить, потому что для ребят, которые сейчас находятся на передовой, это крайне важно. Они видят, что наша страна не боится, ее невозможно запугать, Россия не станет пересматривать цели и задачи», – сказала режиссер-документалист Олеся Шигина, член федерального совета Комитета семей воинов Отечества. «У бойцов на фронте сформируется четкое понимание, что наша страна собрана и намерена идти до конца. И что немаловажно, их поддерживает не только народ, но и лично президент, что видно по речи главы государства. Его слова были сдержанны и выверены. Без лишнего пафоса он дал понять всей западной общественности: Россия продолжит освобождать земли от натовских войск и украинского нацизма», – продолжила собеседница. «В этой речи четко читалось, что нынешняя спецоперация стоит в одном ряду со священными битвами и победами прошлого. И отражение этой позиции президента я нахожу в словах самих участников СВО. Мне неоднократно доводилось бывать в зоне боевых действий. И почти каждый солдат вспоминает о подвиге наших дедов и прадедов, чью память мы почтили в рамках парада», – подчеркнула режиссер. «Важно, что президент России вновь акцентировал внимание на том, что для России нет вражеских народов, даже если речь идет о недружественных государствах. Если посмотреть на Украину, у нее был шанс жить спокойной жизнью. Но киевские власти отказались от своей истории, дедов и прадедов, от советского наследия. И сделано это в угоду западным странам – Украина сама впустила на свою территорию иностранных ставленников», – заметила эксперт. «Еще один очень важный момент парада – это приезд лидеров стран СНГ. Да, нам не всегда и не во всем удается достичь единой позиции. Но сам факт визита говорит о том, что западным странам не удалось и не удастся разобщить постсоветское пространство. Это большая победа президента России», – заключила Шигина. Утром в Москве состоялся парад по случаю Дня Победы. Для участия в торжественных мероприятиях собрались руководители бывших республик Советского Союза. В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне присутствовали премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Принимая военный парад на Красной площади в Москве, Владимир Путин выступил с речью. В ней он отметил, что против России вновь развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим. Цель тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, заключается в том, чтобы добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития, сказал российский лидер. Для России, подчеркнул президент, нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Наша страна, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным и стабильным При этом российский лидер акцентировал, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Западные элиты, указал он, «по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество». Они, по словам президента, «забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство». После парада Путин вместе с присутствовавшими на параде лидерами ряда стран СНГ посетил Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Новости СМИ2 Политолог: «Бессмертный полк» стал событием наднационального масштаба Политолог Рудаков: Проведение «Бессмертного полка» на фоне СВО подчеркивает вектор России на сохранение исторической правды

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Акция «Бессмертный полк» стала важнейшей историко-патриотической составляющей нашего общества. А проведение мероприятия на фоне спецоперации придает ему особое значение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. С начала мая в России и других странах проходит акция памяти «Бессмертный полк». «За 11 лет акция прошла путь от региональной инициативы до события наднационального масштаба. Сейчас в ней принимают участие миллионы россиян, в том числе президент Владимир Путин. К мероприятию присоединяются и множество соотечественников по всему миру», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук. «За эти годы появилось много новых форм участия, например, сетевой формат, автопробеги, «Стена памяти». Сейчас акция фактически приходит в каждый дом, на каждую улицу. И можно с уверенностью сказать, что сегодня это важнейший историко-патриотический социальный ритуал, фактор развития нашей гражданской культуры», – указал он. «В нынешнем году «Бессмертный полк» приобретает особый смысл и демонстрирует преемственность поколений в борьбе с нацизмом. Свое место в «Бессмертном полку» наряду с героями Великой Отечественной войны занимают герои спецоперации. Это крайне символично. Наши граждане не отделяют борьбу с нацизмом во времена Великой Отечественной от аналогичного противостояния, идущего прямо на наших глазах на Украине», – пояснил аналитик. «Немаловажную роль в поддержании исторической памяти играет и президент Владимир Путин. Напомню, глава государства говорил о том, что история страны начитается с истории семьи. Он поддержал «Бессмертный полк» не только на государственном уровне, но и за счет личного примера. Благодаря этому акция стала очевидным для всех результатом политики страны, направленной на сохранение исторической правды», – подчеркнул эксперт. «Гордость за предков, победивших нацизм в 1945 году, стала важнейшей составляющей российской идентичности. Сегодня это чувство является мощнейшим мотивационным фактором, вдохновляющим на защиту суверенитета России и наследия Победы», – резюмировал Рудаков. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тыс. портретов ветеранов и прошли более шести тыс. томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы. Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, накануне шествие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие в мероприятии приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских. «Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. В России и за рубежом также началась Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Помимо этого, Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов приняла участие в открытии «Вахты памяти» в Ленинградской области, где встретилась с участниками поисковых отрядов со всей России. Именно с открытием «Вахты памяти» начинается поисковый сезон. А первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич дал старт акции «Георгиевская лента» в Херсонской области. Депутат также лично передал Георгиевские ленты в одну из школ Скадовска. «Директор говорит, дети сами их просят. А педагоги им обязательно рассказывают об истории ленты. Это правильно», – подчеркнул парламентарий. Эксперты указали на особую значимость «Бессмертного полка» на фоне СВО Общественник Макаров: У «Бессмертного полка» нет ни начальников, ни командиров, есть только порыв человеческой души

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Акция «Бессмертный полк» сплачивает семьи, дома, города и всю Россию. И в условиях СВО это особенно важно, сказали газете ВЗГЛЯД общественник Сергей Макаров и историк Владимир Шаповалов. Напомним, с начала мая в России и других странах проходит акция памяти «Бессмертный полк». «Акция «Бессмертный полк» за 11 лет показала пример того, как инициатива, рожденная в глубине народных масс, разрастается по всему миру. Когда идеей загорается один челочек – это значимо, но когда тысячи – это неоценимо», – сказал Сергей Макаров, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», генерал-полковник в отставке, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени. «Несмотря на все сложные геополитические реалии, в акции на сегодняшний день участвуют свыше 100 государств мира. В России же это фактически народное движение, у которого нет ни начальников, ни командиров. Есть только порыв человеческой души», – добавил собеседник. «Эта акция через историю семьи и рода скрепляет и делает значимее каждого гражданина нашей страны. Душевное тепло, которое рождается в семье, сплачивает весь дом, улицу, поселки, города и всю страну вокруг исторической памяти России», – отмечает общественник. «И сегодня ребята, выполняющие поставленные задачи в зоне СВО, по сути, внуки и правнуки победителей в той кровавой войне, несут тот же заряд мужества, стойкости и любви к своей Родине, что и их предки. Это является залогом той победы, которую добудут наши бойцы в этой борьбе с нацизмом на Украине», – полагает он. «Примечательно, как обросла новыми форматами акция «Бессмертный полк» за эти годы. У каждого человека нашей страны есть возможность почтить память погибших как в Великой Отечественной войне, так и в СВО. Так, например, за счет пандемии, когда мы не могли собраться вместе для проведения марша, появилась возможность проведения акции онлайн, также появился формат «Окна Победы», автопробеги», – перечисляет эксперт. «И все это рождается внутри движения, как некогда появился и сам «Бессмертный полк». Я думаю, будут появляться новые форматы. Ведь, например, в ходе ВОВ погибло немало людей, у которых на тот момент не было семей. Их портреты в рамках того же марша просто некому нести. И как почтить их память – это вопрос, требующий обсуждения», – продолжает собеседник. «Сложно переоценить и роль президента Владимира Путина в популяризации акции «Бессмертный полк». Он с огромным чувством благодарности относится к ветеранам, чтит память тех, кто погиб в этой войне. Он, показывая на личном примере отношение к исторической памяти нашей страны, формирует у подрастающего поколения правильное понимание того, насколько важна была победа в ВОВ», – подчеркнул Макаров. «Бессмертный полк» зародился как общественная инициатива относительно небольшой группы гражданских активистов, но очень быстро стал общенародной акцией государственного уровня. При этом, акция смогла сохранить свою народную сущность. В России «Бессмертный полк» – это один из символов Победы, а за рубежом – России», – добавил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ. «Мероприятие сохраняет свою актуальность и популярность, в том числе за счет появления новых форматов. Так, акции проходят в соцсетях, школах, появилось «Панно памяти», «Бессмертный полк на автомобилях». Все это ежегодно привлекает все больше участников», – напомнил собеседник. «На фоне спецоперации «Бессмертный полк» приобретает особый смысл – в этом году в акции чествуют в том числе участников СВО. Это показывает преемственность поколений в борьбе с нацизмом – с ним сражались наши деды, теперь пришла наша очередь защищать Россию. Многочисленность участников акций «Бессмертного полка» еще раз подчеркивает консолидацию нашего общества вокруг президента, флага, как ответ на внешнее давление», – заключил Шаповалов. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тыс. портретов ветеранов и прошли более шести тыс. томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы. Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, накануне мероприятие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских. «Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. В России и за рубежом также началась Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Помимо этого, Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов приняла участие в открытии «Вахты памяти» в Ленинградской области, где встретилась с участниками поисковых отрядов со всей России. Именно с открытием «Вахты памяти» начинается поисковый сезон. А первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич дал старт акции «Георгиевская лента» в Херсонской области. Депутат также лично передал Георгиевские ленты в одну из школ Скадовска. «Директор говорит, дети сами их просят. А педагоги им обязательно рассказывают об истории ленты. Это правильно», – подчеркнул парламентарий. Новости СМИ2 Путин подчеркнул значимость приезда лидеров стран СНГ на парад в Москве

Текст: Ольга Никитина

Приезд лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ) в Москву для участия в параде Победы является проявлением благодарности к подвигу предков, заявил президент России Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади. «Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков, они вместе сражались и вместе победили, все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом», – приводит его слова РИА «Новости». «Для нас в России память о защитниках Отечества священна, мы храним ее в наших сердцах, отдаем должное участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств, помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом», – сказал глава государства. Он убежден, что «опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой – это бесценное наследие, прочная основа именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов», передает ТАСС. Путин отметил, что украинский народ стал заложником произошедшего в стране государственного переворота и планов Запада, который для реализации собственных жестоких и корыстных планов превратил его в разменную монету. Это и является причиной нынешней катастрофы на Украине, сказал российский лидер, отметив, что ряд стран хочет задушить любые суверенные центры развития. «Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями», – сказал Путин. Те, кто готовил новый поход на Россию, занимаются реваншизмом, сказал Путин. Он напомнил, что на Западе уничтожают мемориалы и создают культ нацизма. Глава государства подчеркнул, что это надругательство также является преступлением. В Москву на торжества по случаю Дня Победы прибыли президенты бывших республик Советского Союза. В очередной раз это опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает его попытки дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом. В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне находятся премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Перед началом парада Владимир Путин в Гербовом зале Кремля приветствовал лидеров иностранных государств. В поздравительных посланиях, которые Путин направил в преддверии праздника лидерам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии, говорилось, что 9 мая воздается дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи подвиги помогли сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли. Путин собрал коллег по СНГ на неформальный завтрак 9 мая 2023, 12:45 Текст: Ольга Иванова

Российский президент Владимир Путин и лидеры стран СНГ собрались на неформальный завтрак, организованный в Грановитой палате Кремля. До этого они посмотрели парад Победы, а затем в Александровском саду вместе возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, передает ТАСС. Напомним, на парад Победы в Москве прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Новости СМИ2 Рябков заявил о недружественных России правительствах 9 мая 2023, 13:18 Текст: Ольга Никитина

Недружественных народов для России нет, однако существуют недружественные правительства, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, объясняя сигнал из речи президента России Владимира Путина, прозвучавшей в День Победы на Красной площади в Москве. Рябков сказал, что у России нет недружественных народов, и это главное отличие российской линии в нынешней геополитической ситуации острой конфронтации от политики, которую проводят западные противники нашей страны, передает РИА «Новости». Запад, продолжил Рябков, поглощен тотальной русофобией. По его словам, попытки представить любого владельца паспорта гражданина России противником – это альфа и омега развернутой на Западе информационной кампании, которая длится годами и особенно возмутительным образом – с начала специальной военной операции. По словам Рябкова, глава государства подчеркнул, «что для нас нет недружественных народов». Однако, безусловно, есть недружественные России правительства, сказал он. Напомним, Путин, выступая на Параде Победы, заявил, что для России нет недружественных и враждебных народов «ни на Западе, ни на Востоке». Сенатор Долгов: Парад Победы стал символом преемственности поколений в России Сенатор Долгов: Россия, в отличие от Украины, сохраняет и ценит память о своих предках

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Текст: Олег Исайченко

Россия, как и во времена Второй мировой войны, вынуждена противостоять нацизму и коллективному Западу. Нам важно не допустить искажения истории. А именно это сейчас пытается сделать Украина, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя мероприятия, проходящие в России в честь Дня Победы. «День Победы остается священным и самым главным праздником для нашего народа. О его ценности говорил в своей речи на параде Владимир Путин. Так, президент указал на преемственность времен и эпох: сегодня, как и в 1941 году, Россия противостоит нацизму, силам зла, коллективному Западу, который пытается опять распространить господство на весь мир», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН. По его мнению, президент в выступлении расставил четкие акценты: подчеркнул значимость праздника и заявил о недопустимости переписывания истории. По оценке сенатора, парад был «очень емким и правильным». «Мы видели и наших бойцов из зоны СВО, и великолепное оружие, в том числе и некоторые современные виды. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, не оставляют никаких сомнений в том, что победа вновь будет за нами», – добавил собеседник, указав, что в мероприятиях к 9 Мая активное участие приняла и молодежь. «Это очень правильно. Это гарантия того, что героические традиции будут продолжены, наследие будет передаваться из поколения в поколение», – подчеркнул он. В сохранении исторической памяти нашей страны огромное значение играет акция «Бессмертный полк», считает сенатор. «Это поистине народная инициатива, которая спустя время стала наднациональной. За 11 лет существования она приобрела и новые форматы, что не менее важно», – полагает собеседник. Парламентарий положительно отнесся к возможности участвовать в акции в онлайн-формате и клеить фотографии родственников – участников ВОВ на стекла автомобилей. «Уверен, что дистанционные форматы должны развиваться – это дает возможность максимальному числу принять участие в акции. Я сторонник того, что все форматы должны существовать. Ну а сама память не должна быть приурочена лишь ко Дню Победы. Помнить важно всегда», – добавил сенатор. «Это очень важно как для сплочения нашего народа, воспитания молодежи, так и в качестве сигнала вовне, тем, кто пытается отменить День Победы», – констатировал Долгов. Он также отметил, что немаловажную роль в популярности «Бессмертного полка» сыграл лично президент Владимир Путин, который отмечал, что история страны начинается с истории каждой семьи.

Долгов также обратил внимание на то, что пока в России чествуют память погибших во Второй мировой войне, президент Украины Владимир Зеленский фактически отменил празднование 9 Мая на территории подконтрольной ему части Украины. «Сейчас Зеленский пытается переписать, а затем и вовсе забыть историю. Пусть тренируется ставить свою подпись, потому что следующим документом станет акт о капитуляции. Это вопрос времени», – заявил сенатор. Долгов выразил уверенность, что «очень скоро все, кому сегодня не дают праздновать Великую Победу над нацизмом, получат возможность вновь это делать свободно». По мнению сенатора, в этих странах праздник вновь станет государственным. Ситуация изменится после того, как мы победим, убежден он. Утром в Москве состоялся парад по случаю Дня Победы. Для участия в торжественных мероприятиях собрались руководители бывших республик Советского Союза. В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне присутствовали премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Принимая военный парад на Красной площади в Москве, Владимир Путин выступил с речью. В ней он отметил, что против России вновь развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим. Цель тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, заключается в том, чтобы добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития, сказал российский лидер. Для России, подчеркнул президент, нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Наша страна, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным и стабильным При этом российский лидер акцентировал, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Западные элиты, указал он, «по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество». Они, по словам президента, «забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство». Новости СМИ2 Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин после проведения парада Победы на Красной площади возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. К Могиле Неизвестного Солдата Путин прибыл вместе с президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и премьером Армении. От их имени солдаты Кремлевского полка возложили цветы к стелам городов-героев, передает ТАСС. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. Через год на этом месте был открыт мемориал с Вечным огнем, а также аллеей городов-героев. Ранее Путин заявил, что приезд лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москву для участия в параде Победы является проявлением благодарности к подвигу предков. Напомним, вместе с главой российского государства на трибуне во время парада Победы находились премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Перед началом парада Владимир Путин в Гербовом зале Кремля приветствовал лидеров иностранных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях.