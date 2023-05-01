Британский аналитик посоветовал ВСУ экономить боеприпасы

Аналитик из Британии Кларк посоветовал ВСУ экономить боеприпасы Patriot

Украинские военные должны уметь получать ракетные удары от ВС России, чтобы не тратить запасы ПВО до контрнаступления, заявил британский военный аналитик Майкл Кларк.

ВСУ могут растратить все запасы ракет ПВО, если не примут меры, скоро туда поступят системы Patriot из Польши, и для их развертывания нужно время, сказал Кларк Sky News, передает РИА «Новости».

Эти системы нуждаются в серьезно подготовленном персонале, они «очень дорогие», заявил аналитик.

Киевскому режиму придется сдерживаться и не применять эти комплексы против дешевых дронов, чтобы склады не опустели до начала контрнаступления.

Ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что ВСУ выходят на «финишную прямую» перед контратакой.