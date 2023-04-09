В Тверской области под лед провалились трое подростков

Прокуратура Тверской области: Трое подростков провалились под лед, один из них погиб

Трое подростков провалились под лед на пруду в деревне Мермерины Тверской области, один из них погиб, двоих спасли очевидцы, сообщила прокуратура региона.

Как указали в Telegram-канале прокуратуры, 9 апреля в населенном пункте Мермерины Калининского района Тверской области трое несовершеннолетних провалились на пруду под лед. Отмечается, что двоих мальчиков очевидцы извлекли живыми, один подросток погиб, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что установление всех обстоятельств и причин произошедшего контролируется прокуратурой Калининского района. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

По данным СУСК по Тверской области, по факту смерти подростка организована доследственная проверка.

В СУСК подчеркнули, что в настоящее время на месте происшествия работают следователь и криминалист Следственного комитета, прокурор, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются очевидцы произошедшего. В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза, указали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге утонули двое несовершеннолетних: они поскользнулись у кромки льда возле Васильевского острова.