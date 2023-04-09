СМИ анонсировали визит Зеленского в Германию в мае

Bild: Зеленский в мае может посетить ФРГ впервые с начала кризиса на Украине

Владимир Зеленский в мае может лично посетить Германию впервые с начала военной операции России на Украине, сообщили СМИ.

Как сообщила немецкая газета Bild am Sonntag, Зеленский может посетить церемонию в немецком Ахене, на которой его наградят премией Карла Великого, которая присуждается за вклад в объединение Европы, передает РИА «Новости».

Издание уточняет, что речь на церемонии вручения премии планирует произнести канцлер Германии Олаф Шольц, при этом «планируется, что Зеленский приедет в Ахен лично», что станет первым его визитом в ФРГ с начала СВО, либо выступит на церемонии по видеосвязи.

Ранее СМИ сообщали, что вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN выразил уверенность, что Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта.