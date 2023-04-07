Детский омбудсмен обсудила работу с советниками директоров по воспитанию и вожатыми

На встрече с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой советники директоров по воспитанию и вожатые презентовали проекты «Навигаторы детства» и «Лига вожатых», а также поделились своими лучшими воспитательными практиками.

«У проектов «Навигаторы детства» и «Лига вожатых», как и у нас, есть опыт работы с ребятами из новых регионов. Я часто смотрю в глаза этим детям и понимаю, что они хотят, чтобы мы включились в их жизнь, наполнили ее чем-то увлекательным и интересным. Сегодня мы обсудили, что 2000 подростков поедут на молодежную лагерную смену «Послезавтра» и 1000 — на смену «Сила России», и они должны получить наше тепло. И главная задача – дать понять этим ребятам, что они наши, что у них все будет хорошо, и мы с вами все сделаем для этого», – отметила Львова-Белова.

В ходе стратегической сессии «Профиль лагерной смены» командам предложили смоделировать ситуации по работе с разными группами подростков в детских оздоровительных лагерях, например, с ребятами из разных социальных групп или с творческой молодежью. Целью практикума стала работа с контекстом и конкретной ситуацией через методическое планирование. Другое упражнение – «Портрет подростка» помогло участникам лучше понять психологию подростков, их интересы и запросы.

«Цель нашей встречи – объединение советников директоров, специалистов «Лиги вожатых» и института Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка для создания единой воспитательной экосистемы страны. Советники директоров по воспитанию и вожатые – это профессиональные наставники, которые прошли серьезное обучение. Наши специалисты уже показали свою высокую эффективность, поэтому они с каждым днем становятся все более востребованными», – заявил директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов.

По его словам, советники директоров по воспитанию появятся во всех 89 регионах России, как в школах, так и в учреждениях среднего профессионального образования.

Разработанные в ходе встречи проекты были высоко оценены экспертами и представлены Марии Львовой-Беловой. Лучшие идеи воплотятся в жизнь в дальнейшей совместной работе советников директоров по воспитанию и вожатых со специалистами института уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Также планируется сотрудничество в рамках молодежных лагерных смен «Послезавтра», организованных по инициативе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Проект «Навигаторы детства» был запущен в 2021 году. В ходе конкурса «Навигаторы детства» формируется новый резерв советников директоров по воспитанию для школ и учреждений среднего профессионального образования. Сегодня уже более 22 000 специалистов проводят в жизнь Новую философию воспитания. Проект «Лига Вожатых» – это открытое сообщество для подготовки вожатых России новой формации, которое объединяет педагогов-организаторов, воспитателей, вожатых, педагогов дополнительного образования, методистов и руководителей.