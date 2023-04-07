ВЦИОМ: Уровень доверия президенту Путину превышает 80% Путин указал на важность строительства и ремонта медучреждений в новых регионах России 7 апреля 2023, 14:30 Текст: Елизавета Шишкова

Медучреждения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не ремонтировались годами, поэтому нужно работать с этим и строить новые объекты здравоохранения, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. «Оборудование нужно, подготовка кадров, препараты», – сказал глава государства. Также жителей новых регионов по мере необходимости нужно направлять и в федеральные клиники на лечение, передает ТАСС. Президент обратил внимание на тему диспансеризации детей в этих регионах. На что Мурашко заверил его, что в этом направлении «все четко отработано». Тысячи детей, у которых выявлены требующие лечения патологии, уже получают помощь. Ранее Путин заявил, что жители новых российских регионов должны чувствовать, что вся страна поддерживает и защищает их. Путин потребовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из России компаниям

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Нужно продумать механизмы смены собственников зарубежных компаний в случае, если они принимают решение об уходе с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Путин отметил, что должны учитываться интересы регионов, ведь это жизненно важная для них тема, влияющая на их развитие. При этом глава государства попросил глав регионов всегда согласовывать эти вопросы с соответствующим институтом в правительстве, передает РИА «Новости». «Потому что нам здесь компаниям тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда «зеленый свет», обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь», – отметил глава государства. Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть возможность снизить административную и налоговую нагрузку на небольшие промышленные предприятия, передает ТАСС. Ранее Путин отмечал, что ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя. Глава государства заявлял также, что у российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году. Путин назвал послу США причины конфликта на Украине Путин: Поддержка США госпереворота на Украине в 2014 году привела к нынешнему конфликту

Фото: Евгений Малолетка/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин обвинил США с их политикой поддержки цветных революций в провоцировании нынешнего кризиса на Украине. «Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», – передает ТАСС слова Путина послу США Линн Трейси на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами. Ранее Путин заявил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми странами без исключений и не намерена изолироваться. Новости СМИ2 Путин заявил о причастности западных спецслужб к подготовке терактов в России Путин: Потенциал западных спецслужб задействован в подготовке Киевом терактов в России

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин считает причастными западные спецслужбы к подготовке Киевом терактов на территории России, об этом он заявил на заседании Совета Безопасности России. «Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах [России]. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин заявил, что российскому руководству необходимо максимально быстро интегрировать новые регионы в единое правовое пространство со всей страной. Путина попросили вернуть черчение в школы Тульский губернатор Дюмин попросил Путина вернуть в школы урок черчения

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин попросил президента Владимира Путина вернуть в школы урок черчения. Дюмин в ходе президиума Госсовета в Туле сообщил, что вернуть в школы черчение просят «все». «Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов», – перечислил глава региона, отметив, что черчение – это начало основ по инженерным знаниям, передает РИА «Новости». С черчением, уверен Дюмин, не сравнятся другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. По его словам, об этом говорят конструкторы и молодые инженеры, технологи всех направлений и всех отраслей. «Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение», – сказал губернатор. Ранее член Общественной палаты Наталья Кравченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявляла, что России нужны инженеры, конструкторы, изобретатели. Для их массовой подготовки нужен соответствующий тип мышления – инженерный, а для этого необходимо создавать в школах соответствующую среду, отмечала она. Новости СМИ2 Путин заявил о жестокости киевского режима к украинцам

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

ВСУ на одном из участков уничтожили 14 собственных военных, сдавшихся в плен, при этом пострадали и российские солдаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио ДНР Денисом Пушилиным. По данным президента, на одном из участков 14 украинских военных сдались в плен, передает ТАСС. «Но было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра вывезти из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место! Уничтожил всех своих военнослужащих», – сказал Путин. Он добавил, что Россия имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только к российским гражданам, но и к своим. На встрече с Пушилиным Путин также поставил военным задачу прекратить обстрелы Донбасса. Путин потребовал жестко бороться с «недобитым подпольем» в новых регионах

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Украинские власти используют «недобитое подполье» из неонацистов и радикалов для запугивания жителей новых регионов России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза, призвав бороться с этим жестко и эффективно. «Что хочу особо подчеркнуть – противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские, и другие радикальные группировки», – приводит слова президента ТАСС. Путин призвал надежно обеспечить контроль за ситуацией. Также Путин поручил быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство. Новости СМИ2 Сенатор: Россия ускоряет переход к высокотехнологической экономике Сенатор Долгов: Результатом российской самостоятельности в промышленности станет усиление нашего влияния в мире

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

Достичь промышленного и технологического суверенитета России помогут расширение инвестпрограмм, а также развитие экспорта и подготовка молодых специалистов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник президент Владимир Путин провел Госсовет по развитию промышленности. «Президент поддержал многие рекомендации нашей рабочей группы «Промышленность» под руководством тульского губернатора Алексея Дюмина. Я говорю о докапитализации региональных фондов развития промышленности, об увеличении финансирования НИОКР, о дополнительной поддержке высокотехнологических проектов и производств», – рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «В целом, мы видим, что глава государства поручил ускорить переход к высокотехнологическому укладу экономики. Это дает дополнительный импульс развитию производственных отраслей и ведет к нашему технологическому и промышленному суверенитету», – отметил собеседник. «Российской самостоятельности в промышленности поспособствует запуск дополнительных инвестиционных программ и выход на новые экспортные рынки. Также президент поддержал предложения по выделению дополнительных средств предприятиям и компаниям, которые занимаются высокотехнологическим экспортом. Здесь одним из важнейших результатов будет усиление нашего влияния в мире», – пояснил сенатор. «Среди мер поддержки промышленного экспорта могу отметить логистическую субсидию, льготные кредиты экспортерам, субсидию банкам на кредитование высокотехнологических производств, которую поддержали президент и Центробанк. Есть и масса других мер, заложенных в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». В целом президент в условиях непростого бюджета дал установку найти дополнительные средства для поддержки промышленного роста. Он также упомянул про рачительное расходование средств Фонда национального благосостояния», – указал парламентарий. «Кроме того, мы обсуждали подготовку молодых специалистов для работы в промышленной сфере – это расширение программ профессионалитета, специалитета и другие меры, направленные на кадровое укрепление наших производств. Также мы прорабатывали совершенствование преподавания технических наук, например – о возвращении черчения в школьную программу», – перечислил парламентарий. «Помимо этого, увеличение числа точных и естественных наук в школе поспособствует притоку большего числа квалифицированных кадров в промышленность. Отдельно Путин говорил об улучшении социальных условий трудящихся, например, о продолжении ипотечных программ», – сказал Долгов. Во вторник президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию российской промышленности и индустриального потенциала в условиях санкций. По словам главы государства, страна смогла «выйти на новый цикл роста экономики». Он призвал оперативно проработать меры поддержки для опережающего развития обрабатывающей промышленности, организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии. Президент напомнил о важной цели: обеспечить в нынешнем году привлечение 2 трлн рублей инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. К 2030 году этот показатель должен превысить 10 трлн рублей. «В целом нужно расширять финансовые преференции, меры господдержки для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, включая дополнительные субсидии как производителям, так и потребителям такой продукции», – подчеркнул он. В свою очередь, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин предложил закрепить приоритет российских товаров во всех видах закупок. Кроме того, Дюмин попросил президента вернуть в школы урок черчения. По словам губернатора, об этом просят «все». «Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов», – перечислил глава региона, отметив, что черчение – это начало основ по инженерным знаниям. С черчением, уверен Дюмин, не сравнятся другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. По его словам, об этом говорят конструкторы и молодые инженеры, технологи всех направлений и всех отраслей. Анонсировано выступление Путина с большой речью о внешней политике Президент Владимир Путин решил выступить с большой речью о внешней политике на церемонии вручения верительных грамот 5 апреля 2023, 12:47 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин в среду во время вручения верительных грамот прибывшими в Россию послами иностранных государств выступит с объемной речью по внешнеполитической проблематике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, само мероприятие запланировано на 15.00 мск в Большом Кремлевском дворце, передает ТАСС. «Традиционно на церемонии с большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин», – заверил Песков. Ранее Путин спрогнозировал длительные санкции против России. Новости СМИ2 Песков рассказал о затянувшихся за полночь переговорах Путина и Лукашенко 6 апреля 2023, 12:13 Текст: Алексей Дегтярёв

Разговор российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулся далеко за полночь, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. «Вы знаете, накануне состоялось весьма продолжительное и содержательное общение президентов. Оно затянулось далеко за полночь», – цитирует Пескова РИА «Новости». Напомним, Путин в ходе беседы с Лукашенко заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям, включая экономику и безопасность. В четверг оба политика поучаствуют в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Хуснуллин: В Мариуполе восстановлено 11 тыс. домов Вице-премьер Хуснуллин заявил о восстановленных в Мариуполе 11 тыс. домах

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

В Мариуполе к данному моменту восстановили порядка 11 тыс. домов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совбеза России с участием президента Владимира Путина. Работу по восстановлению домов планируется усилить, для этого приняты все нужные решения, заявил Хуснуллин, передает ТАСС. Глава государства оценил проделанную работу и отметил, что в Мариуполе развернуто масштабное строительство. «Видно, что город меняется, но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населенных пунктах всех четырех [новых] регионов», – подчеркнул Путин. В ходе заседания президент отмечал, что жители новых регионов должны чувствовать, что их поддерживает вся страна. Новости СМИ2 Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства Путин анонсировал подготовку концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства, в которой будут также отражены внешние вызовы, сообщил глава российского государства Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Он отметил, что на заседании большое внимание уделялось вопросу о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства, передает ТАСС. «В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны», – сказал Путин. Также страны будут расширять двустороннее сотрудничество в оборонной, военно-технической сфере. «И это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов. По-настоящему важно с учетом непростой международной обстановки это именно сегодня», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что на Высшем госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии получится найти понимание по всем вопросам. Путин одобрил пересмотр таможенных пошлин Путин: Таможенные пошлины в России при необходимости стоит пересмотреть 4 апреля 2023, 16:24 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета согласился с мнением, что таможенную политику России стоит пересмотреть и скорректировать при необходимости. «Коллеги отмечали необходимость донастройки таможенно-тарифной политики. Я полностью с этим согласен», – приводит его слова ТАСС. Путин сказал, что нужно «обязательно посмотреть на это посерьезнее и произвести соответствующую корректировку». «Конечно, что же мы на конечную продукцию [пошлины] обнуляем, а на сырье и на комплектующие держим высокие тарифы?» – спросил глава государства, добавив, что такая политика приведет к тому, что в России не будет собственной конечной продукции. Напомним, еще в конце прошлого года Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада. В их число вошли повышенные ставки таможенных пошлин. Новости СМИ2 Путин снял с должности замминистра МЧС Гречушкина 5 апреля 2023, 14:54 Текст: Алексей Дегтярёв

Заместитель главы МЧС генерал-полковник Николай Гречушкин освобожден от должности по указу президента Владимира Путина. Глава государства подписал указ об освобождении замминистра в среду, передает ТАСС со ссылкой на документ. Гречушкин в МЧС был ответственен за вопросы тылового обеспечения. Он был назначен на должность замминистра летом 2018 года, до этого он служил в том же ведомстве. В 2004-2008 годах руководил отделом тыла департамента тыла и вооружения МЧС, в 2008-2009 годах был замдиректора департамента тыла и вооружения. До этого в конце марта президент освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна. Назван срок предоставления Путину предложений по обеспечению роста населения Правительство в мае представит Путину идеи по обеспечению роста численности населения России 4 апреля 2023, 17:54 Текст: Ольга Никитина

Правительство в мае представит на рассмотрение президента России Владимира Путина идеи по обеспечению стабильного роста численности населения страны, сообщили в пресс-службе кабинета министров. В числе возможных мер рассматриваются региональные программы повышения рождаемости, совершенствование комплекса мер поддержки многодетных семей, создание условий для дистанционной работы женщин с детьми и возвращения их на работу с сохранением мер поддержки, говорится в сообщении на сайте кабмина по итогам проведенной премьер-министром Михаилом Мишустиным стратегической сессии по народосбережению и поддержке семей с детьми. Кроме того, речь идет о развитии инфраструктуры здравоохранения, в том числе в сельской местности, а также расширении программы диспансеризации населения. Предложения, как отметили в правительстве, лягут в основу проекта мер по обеспечению стабильного роста численности населения в России. Наряду с другими инициативами кабинета министров они будут представлены главе государства в мае 2023 года, сказано в сообщении. В январе президент Владимир Путин дал поручение в этом году нарастить реальные зарплаты, снизить бедность и повысить рождаемость. Новости СМИ2 Путин назвал причины деградации отношений России с ЕС

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Взаимоотношения между Россией и Европейским союзом (ЕС) за последнее время деградировали, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. «Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали. К нашему большому сожалению», – приводит его слова ТАСС. По словам Путина, Россия видит причину в том, что ЕС оставил в стороне свою основную, изначальную функцию развития экономического сотрудничества, интеграции на Европейском континенте и «инициировал геополитическое противостояние с Россией». Также он добавил, что Москва рассчитывает, что со временем разногласия с Европейским союзом останутся в прошлом и отношения начнут восстанавливаться. «Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все-таки останутся в прошлом. И мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран – членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что большой опыт самостоятельной государственности и богатая культура определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации.