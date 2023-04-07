Опрос: Большинство россиян проводят в интернете не меньше двух часов в день

Исследование Hi-Tech Mail.ru: Не меньше двух часов в день в интернете проводят 75% россиян

Почти половина россиян – 46% – в среднем проводят в интернете от двух до пяти часов в день, еще 29% российских граждан сказали, что находятся в Сети от пяти до десяти часов, свидетельствуют результаты исследования Hi-Tech Mail.ru, проведенного в годовщину появления Рунета.

Цифровой детокс практикуют всего 11% россиян, проводя в интернете менее двух часов в день, сообщается по результатам исследования Hi-Tech Mail.ru.

Самыми популярными устройствами для выхода в интернет оказались компьютеры и ноутбуки. Чаще всего их используют 62% россиян. Еще 36% предпочитают смартфон как основное устройство для выхода в сеть, и всего 2% используют планшет.

Преимущественно интернет нужен для чтения новостей – так ответили 43% респондентов. При этом представить привычный день в Сети без новостных сайтов или каналов не могут больше половины участников опроса – 54%. Реже всего интернет используют для совершения покупок – 2,4% россиян выбрали шопинг как самый частый сценарий. Для учебы – 1,9%.

Ни дня без соцсетей не могут прожить 23% опрошенных. Еще 20% отметили как самые частые сценарии проверку почты и работу с планировщиком задач.

Абсолютное большинство россиян давно знакомы с сетью: 45% респондентов пользуются интернетом от 10 до 20 лет, еще 42% – более 20 лет. Менее года назад с ним познакомились лишь 0,76% россиян.

В опросе редакции Hi-Tech Mail.ru приняли участие 12,5 тыс. человек. Больше половины участников – мужчины. Почти 38% опрошенных проживают в Москве и Петербурге, остальные – в столицах и крупных городах российских регионов.

Авторы исследования напоминают, что 7 апреля 1994 года в мире появился первый сайт с доменным именем «ru» – в международной базе данных его официально закрепили за Россией. Так появился Рунет. По данным на 2022 год, ежемесячная аудитория Рунета превышала 100 млн человек.

Комментируя результаты исследования, гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что такие данные ярко подтверждают повсеместное проникновение интернета в жизнь каждого. «Чем активнее мы пользуемся онлайн-ресурсами, тем более вдумчиво мы должны подходить к этому процессу», – сказал он.

«Мне показался интересным вывод о том, что всего 11% пользователей практикуют цифровой детокс. С другой стороны, цифра, данные и коммуникации сегодня действительно везде: в транспорте, дома, кафе и в школе. Нужно ли в таких условиях практиковать цифровой детокс для сохранения места для оффлайновых вещей и впечатлений? И возможно ли это в принципе?» – задался вопросами Плуготаренко.

Директор РАЭК, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников со своей стороны отметил, что сегодня особенно важно пристально следить за уровнем цифровой грамотности, заниматься образованием и фактчекингом.

«Примечательно, что Рунет, по результатам опроса, является для большинства пользователей важным инструментом информирования – день в Сети без новостных сайтов или каналов не могут представить больше половины респондентов – 54%. Однако наравне с таким богатым многообразием возможностей интернет содержит и много угроз», – подчеркнул Гребенников.

Ранее Гребенников в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что российская интернет-отрасль является примером успешного импортозамещения.