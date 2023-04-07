В Союзе туриндустрии рассказали, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

РСТ: Россияне предпочитают провести майские в России

Абсолютное большинство россиян планируют провести майские праздники внутри страны, причем либо в близлежащем регионе, либо в своем, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, рассказывая о востребованных россиянами направлениях на майские праздники.

«Учитывая, что майские праздники достаточно продолжительные, особенно если присоединить еще и рабочие дни между праздниками, россияне выбирают самые разные направления. Как правило, это либо туры на черноморское побережье, либо отдых с лечением на водах. С мая отправляются уже в круизы речные по Волге, там достаточно обширная программа», – говорит Барзыкин.

Он рассказывает, что также с мая стартует более 25 программ путешествий на поезде, которые востребованы уже несколько лет среди россиян. Одно из самых популярных таких направлений среди граждан – Северный Кавказ. С февраля этого года действуют и чартерные программы на озеро Байкал, в Карелию. Неизменным спрос остается на курорты Краснодарского края. Например, очень высокий уровень продаж и бронирования в Сочи – уже занято 80% гостиниц на майские праздники.

«Никто не забыл и про Анапу. И должен сказать, что, несмотря на отсутствие авиасообщения с Крымом, по сравнению с прошлым годом бронирование в марте выросло на 15%. Это потому, что дополнительные пары поездов дали и люди могут заранее планировать поездки, плюс, упростили контроль. Однако в целом за сезон мы полагаем, что полуостров потеряет порядка 30% отдыхающих», – делится собеседник.

Также в прошлом году Санкт-Петербург увеличил поток гостей более чем на 30% и принял за 2022 год более 7 млн россиян и более 300 тыс. иностранцев, продолжает эксперт. По-прежнему в тренде для проведения майских каникул остаются Москва и Московская область, поездки по Золотому кольцу, а также путешествия в Казань и Татарстан в целом.

«Ну и все еще востребованы Северный Кавказ (Дагестан, Кабардино-Балкарская и Чеченская республики), Калининград и Калининградская область. Есть продукты и на Сахалин, и на Камчатку. Причем, если брать в комплексном туре, то до 40% можно оптимизировать стоимость. В этом году операторами будет реализовано порядка 15 чартерных программ по России, выбор достаточно большой», – рассказывает Барзыкин.

По его словам, и в прошлом году, и в этом более 85% россиян на майские праздники предпочли провести отдых внутри страны. Тем не менее, есть и те, кто планируют отдохнуть за границей. В популярные направления за рубеж входят Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд. Также спросом пользуется и ближнее зарубежье: Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Абхазия.

«Но те, кто оставляют себе короткие праздники, поедут либо в близлежащие регионы, либо у себя в регионе будут отдыхать. Но практически все стараются свой событийный календарь наполнить в эти праздники, планируют мероприятия, составляют программу. И, возможно, в этом году мы выйдем на «доковидный» уровень в общем объеме путешествующих», – заключил вице-президент РСТ.

Ранее депутаты Госдумы предложили сделать майские праздники более длительными (с 1 по 9 мая), поскольку от трехдневных выходных «толку мало». Предполагается, что при принятии данных поправок в Трудовой кодекс, существенно сократятся новогодние каникулы – зимой россияне будут отдыхать с 1 по 3 января.

Напомним, что в 2023 году майские праздники разделены на две части: три нерабочих дня с 29 апреля по 1 мая, и четыре – с 6 мая по 9 мая.