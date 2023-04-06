Мишустин сообщил о подготовке документа о профобразовании для участников СВО

Мишустин сообщил о подготовке кабмином постановления о дополнительном профессиональном образовании участников СВО

В скором времени кабмином будет принято постановление о дополнительном профессиональном образовании участников специальной военной операции России на Украине и членов их семей, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Минтруд предложил проект постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в документы, определяющие порядок «профессионального обучения отдельных категорий граждан», включая участников СВО. Кабмин вскоре примет это постановление, передает ТАСС.

Участники СВО и члены их семей смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Как сообщил Мишустин, при устройстве этих людей на работу работодатель сможет получить компенсацию на их зарплату. Финансирование «полностью предусмотрено в бюджете», сказал премьер.

Комментируя указ главы российского государства Владимира Путина о фонде «Защитники Отечества», Мишустин отметил, что фонда будет в том числе обеспечивать обучение, переобучение, повышение квалификации, содействие занятости. По словам премьера, фонд покажет отношение России к участникам СВО и их семьям, он позволит этим людям получить «все то, что по закону положено», в «очень дружественном, комфортном режиме».

Мишустин выразил уверенность, что в режиме «одного окна» фонд проработает и вопросы, касающиеся трудоустройства, повышения квалификации, дополнительного профессионального образования.

Напомним, Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО.